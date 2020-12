Škoda cílí na soukromé klienty. Nejžádanější výbavy za atraktivní ceny

Akční model SCALA vychází z výbavového stupně Ambition a je dostupný pro všechny motorizace s výjimkou verze G-TEC s pohonem na zemní plyn. Oproti standardní specifikaci dostává zákazník navíc výbavu v hodnotě 18 300 Kč, do níž patří šedý dekor interiéru Latice, specifický látkový potah, chromové lišty, 16palcová litá kola Orion s bezpečnostními šrouby, vkládané koberečky vpředu i vzadu, multifunkční kožený volant, vyhřívání předních sedadel a ostřikovačů čelního skla, elektricky ovládaná zadní okna, Sunset, zadní parkovací senzory, 2 USB-C vzadu, Smartlink, 8 reproduktorů a TOP LED zadní světla s animovanými ukazateli směru. Doporučené prodejní ceny startují na částce 417 900 Kč, přičemž zákazník získá ještě výkupní bonus TRADE IN ve výši 20 000 Kč, slevu 5010 Kč na balíček služeb Mobilita PLUS a v případě financování se ŠKODA Financial Services úsporu až 32 615 Kč. Celkové zvýhodnění akčního modelu SCALA tak může dosáhnout až 83 200 Kč.

Také akční model KAMIQ vychází z výbavového stupně Ambition a dá se pořídit se všemi dostupnými motorizacemi kromě varianty G-TEC od 427 900 Kč. Nad rámec běžné specifikace získává zákazník šedý dekor interiéru Latice, specifický látkový potah, chromové orámování, 16palcová litá kola Orion s bezpečnostními šrouby, vkládané koberečky vpředu i vzadu, dekorační nástupní lišty vpředu, kožený paket pro multifunkční volant, hlavici řadicí páky a ruční brzdu, vyhřívání předních sedadel a ostřikovačů čelního skla, elektricky ovládaná zadní okna, Sunset, zadní parkovací senzory, 2 USB-C vpředu a 2 USB-C vzadu, výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce, 8 reproduktorů a TOP LED zadní světla s animovanými ukazateli směru. V tomto případě má produktové zvýhodnění hodnotu 17 700 Kč a při vyčerpání všech benefitů zájemce ušetří stejně jako u akčního modelu SCALA až 83 200 Kč.

Akční model KAROQ je odvozen od specifikace Active a na českém trhu je dostupný s pohonnými jednotkami 1,0 TSI/81 kW, 1,5 TSI/110 kW a 2,0 TDI/85 kW za doporučené prodejní ceny od 549 900 Kč. Výbava navíc zahrnuje 16palcová litá kola Castor, dojezdové rezervní kolo s příslušenstvím, parkovací senzory vzadu, tempomat s omezovačem rychlosti, Jumbo Box s přední loketní opěrkou, vyhřívání předních sedadel a dvouzónovou klimatizaci Climatronic. To reprezentuje produktovou výhodu 34 300 Kč, k níž lze načítat další benefity do celkové výše až 122 090 Kč.

Speciální nabídka se vztahuje na model ŠKODA KAROQ SPORTLINE, u něhož je zákazníkům k dispozici celkové zvýhodnění až 101 400 Kč. To čítá produktovou výhodu v hodnotě 7 400 Kč, při výkupu vozu je k dispozici bonus 25 000 Kč. Součástí akční nabídky je sleva 9 010 Kč na balíček služeb Mobilita PLUS. S financováním ŠKODA Financial Services ušetří zákazníci oproti běžným podmínkám až 49 139 Kč, získají úvěr s nulovým úrokem a bez poplatku za sjednání a další slevu na pojištění schopnosti splácet se zvýhodněním až 10 851 Kč.

Rovněž bestseller značky ŠKODA vstupuje do roku 2021 s akčním modelem. Ten nahrazuje dosavadní verzi OCTAVIA 125 let při zachování shodných prodejních cen a výbavových specifikací. To mimo jiné znamená

skvělou startovací cenu 456 900 Kč za liftback a 496 900 Kč za kombi. Akční model OCTAVIA v obou karosářských variantách lze pořídit s rozsáhlou škálou motorizací 1,0 TSI/81 kW, 1,0 e-TEC/81 kW, 1,5 TSI/110 kW, 1,5 G-TEC/96 kW a 2,0 TDI/85 kW.

Ve skladových zásobách autorizovaných prodejců stále zůstává několik posledních kusů modelu FABIA a jejího akčního modelu 125 let jak ve verzi hatchback (od 294 900 Kč), tak v provedení Combi (od 343 900 Kč).