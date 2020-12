Nové SUV Ford Kuga HEV jde do výroby. Přes elektrickou pomoc sprint nemusí

Akumulátory Kugy HEV o kapacitě 1,1 kWh se automaticky dobíjejí prostřednictvím zážehového motoru o objemu 2,5 l, jenž pracuje v Atkinsonově cyklu, a rovněž rekuperačním dobíjením při jízdě setrvačností nebo brzdění. Tímto způsobem uložená energie zde slouží k napájení elektromotoru, který podle potřeby asistuje motoru spalovacímu, nebo pohání vůz sám. Kuga HEV přepíná mezi oběma režimy pohonu samočinně podle aktuálního provozního scénáře.

Propracované full-hybridní hnací ústrojí je v modelové řadě Ford Kuga unikátní. Umožňuje úspornou a tichou jízdu pouze na elektrický pohon, nikdy se nemusí nabíjet z vnějšího zdroje elektřiny a přitom vozu uděluje celkový dojezd 1000 km.

Kuga HEV se zároveň stává první variantou Kugy, která může kombinovat elektrifikované hnací ústrojí s inteligentním pohonem všech kol. Hybridní převodovka umožňuje simulaci řazení rychlostních stupňů, což přispívá k řidičsky atraktivnímu zážitku z jízdy. Hnací soustava dosahuje celkového výkonu 140 kW (190 koní).

„Každá z elektrifikovaných variant Kugy nabízí jinou kombinaci předností. V případě nové Kugy HEV to jsou spotřeba paliva a dojezd konkurující dieselům, jistota v podobě pohonu všech kol a kultivovanost jízdy čistě na elektrický pohon bez komplikací spojených s externím nabíjením,“ řekl Roelant de Waard, viceprezident Ford of Europe pro marketing, prodej a služby. „Ford je odhodlán nabízet řadu elektrifikovaných modelů tak, aby si každý zákazník mohl vybrat nejvhodnější řešení pro svoje potřeby. Žádný model to nedemonstruje lépe než Kuga.“

Nová Kuga HEV je jedním ze 17 nových elektrifikovaných modelů, které Ford postupně uvádí na evropské trhy do konce roku 2022. Vyrábí se ve španělské Valencii, včetně lithium-ion baterií, do jejichž montážní linky Ford investoval 24 milionů eur (v přepočtu přibližně 634 milionů Kč).

Kuga je „nejelektrifikovanější“ modelovou řadou v nabídce evropského Fordu. Vedle Kugy HEV do ní patří ještě Kuga PHEV a EcoBlue mHEV a samozřejmě také několik tradičních zážehových a vznětových motorizací.

Nový Ford Kuga HEV je jedním ze 17 elektrifikovaných modelů pro evropské trhy | foto: Ford

Praktičnost Kugy, flexibilita hybridu

Nová generace Fordu Kuga byla od začátku vyvíjena s ohledem na zástavbu benzin-elektrického full-hybridního hnacího ústrojí. Konstrukce vozu bez ohledu na zvolený pohon zachovává maximální prostornost a praktičnost.

Funkce tichého startu umožňuje modelu Kuga HEV rozjet se z místa pouze na elektrický pohon, což přispívá ke klidnější a kultivovanější atmosféře na palubě, zejména v městském provozu s častým zastavováním. Díky dojezdu až 1 000 km na jednu 54litrovou nádrž benzinu představuje Kuga HEV přitažlivou alternativu ke vznětovým motorizacím. Dle homologačního cyklu WLTP má spotřebu paliva od 5,5 l/100 km a emise CO2 od 125 g/km (5,1 l/100 km a 118 g/km NEDC). Oproti modelu Kuga Plug-in Hybrid je celkový dojezd o více než 30 procent delší.

Protože se nenabíjí z externího zdroje, může být Kuga HEV atraktivní volbou pro zákazníky, které láká elektrifikovaný pohon, ale nemohou vůz nabíjet doma nebo v zaměstnání. Další cílovou skupinou jsou řidiči, kteří touží po kombinaci elektrifikovaného hnacího ústrojí s inteligentním pohonem všech kol AWD.

Trakční baterii tvoří 60 článků o celkové kapacitě 1,1 kWh. Díky kapalinovému chlazení se baterie jednak obejde bez ventilátoru, což přispívá k nižší úrovni hluku a vibrací v prostoru pro cestující, jednak mohou být články umístěny blíže u sebe. Baterie má menší prostorové nároky, zůstává tedy zachována prostornost interiéru, který nabízí více než jeden metr prostoru pro hlavu vpředu a až 1481 litrů prostoru pro zavazadla za předními sedadly.

Výměník tepla výfukových plynů umožňuje spalovacímu motoru rychlejší zahřátí na provozní teplotu. Kuga HEV se díky tomu může po studeném startu přepnout na elektrický pohon dříve a současně se interiér rychleji vyhřeje na příjemnou teplotu. Kuga ve variantě s pohonem předních kol může tahat přívěsy o hmotnosti až 1 600 kg.

Hnací ústrojí Kugy HEV s novým řízením motor-generátoru zajišťuje plynulou a lineární akceleraci, přičemž automaticky přepíná mezi čistě elektrickým a hybridním pohonem. Nejnovější generace hybridní převodovky Ford je určena speciálně pro motor 2,5 l. Průběžně a plynule volí podle aktuální provozní situace nejvhodnější převodový poměr z hlediska spotřeby a dynamiky. Akceleraci 0 – 100 km/h zvládne Kuga HEV s pohonem předních kol za 9,1 sekundy.

V jízdních režimech Normal a Sport lze využívat simulované řazení rychlostních stupňů. Hnací soustava poté reguluje otáčky spalovacího motoru tak, aby omezila „variátorový“ efekt, typický pro některé full-hybridní pohony.

„Vyslyšeli jsme zákazníky a dali si záležet, aby Kuga v otázce řidičské přitažlivosti splnila očekávání,“ říká Glen Goold, šéfkonstruktér programu Kuga. „Funkce simulovaného řazení přispívá k tomu, že člověk se cítí do řízení vozu více vtažený, a současně přináší výhodu v podobě nižší hlučnosti motoru.“

Na tuzemském trhu lze Kugu HEV objednávat také s inteligentním pohonem všech kol AWD, který průběžně rozděluje hnací sílu mezi přední a zadní kola s cílem dosáhnout optimální stability a ovladatelnosti i na kluzkém povrchu. Má minimální dopad na spotřebu paliva – i díky tomu, že se v příznivých podmínkách automaticky přepne na pohon předních kol.

Příjemnější a bezpečnější cestování

Kuga HEV je v Česku nabízena ve variantách ST Line, ST Line X i Vignale a se širokou paletou komfortních a bezpečnostních technologií.

Sériově dodávaný modem FordPass Connect umožňuje využívat dynamické plánování tras s funkcí Aktuální doprava a ovládat některé funkce vozu na dálku prostřednictvím aplikace FordPass. Tímto způsobem lze zamknout či odemknout dveře, vůz nastartovat nebo zjistit jeho aktuální polohu.

Standardně se dodává rovněž podložka pro bezdrátové nabíjení. Standardně je k dispozici systém SYNC 37 s osmipalcovou dotykovou obrazovkou nebo prémiový audiosystém B&O.

Nabízené asistenční technologie zvyšují jistotu i komfort řidiče stejně jako bezpečnost jízdy. K dispozici je například adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go, s rozpoznáváním dopravních značek upravujících rychlost a vedením uprostřed jízdního pruhu nebo pokročilý aktivní parkovací asistent.

Nový systém vedení v jízdním pruhu s asistentem mrtvého úhlu BLIS má v modelu Kuga světovou premiéru. Nepřetržitě monitoruje oblast mrtvých úhlů, a pokud zaznamená potenciálně nebezpečnou situaci, dá impuls do řízení, aby řidiče varoval a přiměl ho přerušit manévr změny jízdního pruhu. Dodává se jako výbava na přání.

V novém Fordu Kuga debutuje rovněž asistent křižovatek, který sleduje prostřednictvím kamery a radaru prostor před vozem. Může začít automaticky brzdit, aby zabránil nehodě nebo zmírnil její následky, pokud řidič odbočí do cesty protijedoucímu vozidlu. Dodává se jako výbava na přání a jako součást systému Pre-Collision Assist.