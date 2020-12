Nevíte co pod stromeček? Toto potěší malého i velkého kluka a dokonce i dědečka

I proto se rozhodl český výrobce hraček EFKO z Nového Veselí zaštítit výrobu zmodernizované verze autodráhy s názvem FARO. Nová verze navazuje na původní provedení českých autodráh pod názvem Europa Cup, Ites, Gonio a Autodráha 90. Vedle toho přináší FARO mnohá vylepšení. Kvalitní ovladače, vylepšená autíčka, nové podvozky, nové digitální počítadlo kol a regulovatelný zdroj – to všechno posouvá původní autodráhu do moderní doby. Výrobce věří, že kvalitní český výrobek potěší nejen tatínky a dědečky, kteří nostalgicky vzpomínají na své závodní úspěchy, ale obohatí o neopakovatelné zážitky i dětství jejich ratolestí. Pro opravdové závodní nadšence je v nabídce i špičkový model motoru Motraxx Tiger dosahující až 56 tisíc otáček za minutu. Tato varianta tvoří vrchol motorizací autíček FARO. Pomyslnou třešničkou na dortu je pak nové digitální počítadlo kol, které je možné připojit ve formě výměnného modulu i do původní staré dráhy. Digitální počítadlo hlídá počet skutečných průjezdů okruhem a tím zvyšuje napínavost závodu. Nejčerstvější novinkou je možnost regulovat napájení celé autodráhy speciálním adaptérem. Ten umožní obzvláště menším a méně zkušeným závodníkům, vychutnat si jízdu bez zbytečných kolizí v zatáčkách a postupně si zvyšovat náročnost.

Autodráha | foto: MUNIGA, s.r.o.

Když hodnoty zůstávají

„S firmou FAROfactory s. r. o. jsme začali spolupracovat nedávno. Posadili jsme do závodního auta našeho IGRÁČKA. Předchozí vlastníci firmy FAROfactory, ale nedokázali dobře skloubit původní výrobu se současnými trendy. Tím se v roce 2019 dostalo FARO do takřka neřešitelné situace a blížil se konec nejen firmy, ale i celé české autodráhy. A to mi přišlo jako obrovská škoda. Vždyť i já si s ní kdysi hrál. Shodou okolností se historie autodráhy začala psát v téže roce, ve kterém jsem se narodil,“ uvádí Miroslav Kotík, majitel společnosti EFKO-karton s. r. o. „Do společnosti FAROfactory s. r. o. jsem proto vstoupil jako majoritní vlastník v druhé polovině roku 2019, a to spíše z nostalgie než s vidinou zisku. Jsem zastáncem názoru, že by tradiční hodnoty měly v naší společnosti zůstávat, a právě v této autodráze tuto skutečnost spatřuji. V mnohých domácnostech totiž můžeme ještě dnes nalézt původní verze autodráh. My tak dáváme lidem možnost je znovu oživit. Díly jsou totiž plně kompatibilní, stačí dokoupit jen to, co bylo poškozené, ztracené, případně si mohou zákazníci svoji původní dráhu zmodernizovat. Není to v době, kdy je tendence vyrábět všechno na jedno použití, skvělé?“, dodává Miroslav Kotík.

„Závod se skutečnými autíčky v dětech podvědomě rozvíjí vnímání reálných hodnot, limitů fyzikálních zákonů a smysl pro zodpovědnost. Když je potřeba autíčko opravit, přichází na řadu procvičování manuální zručnosti a technického myšlení. Fyzické autíčko totiž klávesová zkratka či tlačítko “game over“ neopraví. Je třeba si čím dál více uvědomovat, že to, co bylo dříve pro nás naprostou samozřejmostí, se ze života našich dětí vytrácí a nahrazuje to virtuální prostor“, vyzdvihuje přednosti autodráhy zkušený pedagog Mgr. Jiří Dvořák.

Autodráha FARO – to je především modernizace a fantastická modularita

Chcete závodit na okruhu v Monacu? Nebo raději preferujete ty české v Mostě či Brně? Díky variabilitě nové autodráhy to nebude problém. FARO dává totiž zákazníkům možnost nakupovat díly v různých setech nebo i jednotlivé části, a tak je opravdu jen na chuti každého, jakou dráhu si sestaví.

Mnozí si možná z dětství pamatují často problémové ovladače. Těm dal ale výrobce vale a nahradil je moderními spolehlivými typy. Velká pozornost byla při vývoji věnovaná novému podvozku a celému autu Superkart IGZ, do kterého usedl IGRÁČEK závodník. I figurka sama prošla důležitou inovací. Především bylo nezbytné změnit tvar jejího zápěstí pro realistický úchop malého volantu, a také dostala novou přilbu. Igráčkova autíčka jsou vyráběna kompletně na nových formách s vysokým stupněm přesnosti výroby. IGRÁČEK závodník tak má opravdu výborné auto se skvělými jízdními vlastnostmi.

Technici ve FAROfactory s. r. o. také zapracovali na výběru vhodného matriálu pro výrobu pneumatik. Autíčka tak dosahují skvělé adheze a chovají se na dráze ještě reálněji. Srdcem všech malých závoďáků jsou kvalitní německé motorky Motraxx.

Autodráhu FARO v různých setech, náhradní díly a všechny doplňky mohou zákazníci zakoupit na autodraha-faro.cz

Základní set Superkart IGZ 1:18

Tento set autodráhy obsahuje kompletní díly k sestavení základního okruhu, dvě auta Superkart, dva IGRÁČKY závodníky, napáječ, ovladače, mantinely, spony. Délka okruhu je 4,2 m a umožnuje prakticky jakékoliv postupné rozšiřování dráhy. Cena 3 950 Kč.