Honda Jazz e:HEV zářila při zpřísněných testech Euro NCAP

Nová Honda Jazz, dostupná výhradně s hybridním pohonem, je v Evropě prvním modelem společnosti Honda, který má v základní výbavě přední středový airbag. Tento airbag je umístěn v zadní části sedadla řidiče a vystřeluje do prostoru mezi řidičem a spolujezdcem na předním sedadle, čímž se snižuje riziko srážky hlav cestujících na předních sedadlech v případě bočního nárazu.

Za účelem zajištění správného umístění airbagu pro maximální ochranu během aktivace je airbag upevněn třemi popruhy, které ho navádějí po zakřivené dráze kolem řidiče. Aby bylo možné tuto novou funkci zavést do praxe, technický tým vyvinul jednotku airbagu, která se vejde do horní boční opory nově navrženého sedadla řidiče.

Honda použila u nového Jazzu jako první ve třídě přední středový airbag | foto: Honda

V případě bočního nárazu funguje nový přední středový airbag v kombinaci se dvěma dalšími prvky. Předepínače bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdce na předním sedadle omezují pohyb řidiče a spolujezdce do boku, k čemuž pomáhá i středová loketní opěrka, která byla zvýšena. Dopad tohoto nového přístupu může významně omezit riziko zranění hlav cestujících, jak na straně nárazu, tak i na protilehlé straně.



Tento nový airbag je jedním z 10 airbagů ve voze Jazz e:HEV, který je zároveň vybaven systémem airbagů i-side pro zadní sedadla. Tento jedinečný airbag s dvojitou konstrukcí, který je nainstalovaný v čalounění zadních sedadel, se aktivuje s cílem chránit cestující na zadních sedadlech před nárazem do dveří a zadního sloupku v případě bočního nárazu. Airbag byl navržen v kompaktní velikosti, aby nijak nenarušil funkci sedadel Magic Seat modelu Jazz.

Prvky pasivní bezpečnosti jsou doplněny špičkovými technologiemi aktivní bezpečnosti a podpory řidiče Honda SENSING, které nyní zahrnují vylepšenou kameru s širším úhlem a větším rozlišením. Ta nahrazuje víceúčelovou kameru a senzory vozu Jazz předchozí generace a rozpoznává širší škálu povrchů vozovky a charakteristických prvků v dopravě. Systém Honda SENSING, který je součástí základní výbavy všech modelů vozů Honda, zahrnuje mimo jiné také adaptivní tempomat, systém pro udržování v jízdním pruhu a systém zabránění sjetí z vozovky.

Při navrhování a vývoji nejnovějšího modelu Jazz konstruktéři společnosti Honda také nasadili technologii konstrukce karoserie Advanced Compatibility Engineering (ACE), která představuje základ pro vynikající pasivní bezpečnost. Technologie ACE pomáhá rovnoměrně rozptylovat energii nárazu do přední části vozu a také snižuje energii nárazu přenášenou do jiného vozu.

„Bezpečnost je pro nás nanejvýš důležitá a máme radost, že vůz získal v novém testování Euro NCAP maximální pětihvězdičkové hodnocení,“ uvedl pan Takeki Tanaka, hlavní vedoucí projektů společnosti Honda. „Úplným přepracováním modelu Jazz jsme dokázali začlenit nové pokročilé konstrukční technologie a nejnovější prvky pasivní bezpečnosti s cílem zajistit mimořádnou ochranu v případě všech typů nehod. Přidáním vylepšené sestavy pokročilých bezpečnostních prvků a asistenčních systémů do základní výbavy jsme zajistili, že Honda Jazz zůstává jedním z nejbezpečnějších vozů ve své třídě. Novou klíčovou funkcí modelu Jazz je vylepšený výhled díky přednímu panoramatickému oknu, a jsme hrdí na to, že jsme toho dosáhli bez kompromisů ohledně jeho celkové bezpečnosti v případě nárazu - to je něco, co u jiných vozů neuvidíte.”

Přísnější zkušební protokoly Euro NCAP hodnotí dopad srážkových sil v případě nehody. Významným prvkem hodnocení NCAP bylo posouzení, zda dokáže model Jazz ochránit cestující a omezit dopad na další vozy účastnící se nehody. Hodnocení vyžaduje, aby síly nárazu byly nasměrovány na ty části karoserie vozu, které dokáží tuto energii účinně a bezpečně absorbovat, přičemž prostor pro cestující bude ponechán co možná nejvíce neporušený a cestující nebudou vystaveni nebezpečně vysoké úrovni zpomalení. V případě nárazu musí obě tyto funkce fungovat současně.

Testy také rozšiřují rozsah hodnocení bočních nárazů a zkoumají bezpečnost po nehodě. Byly také revidovány normy vztahující se na autonomní systémy nouzového brzdění a nyní jsou prováděny testy výstražných systémů řidiče.

Nová generace modelu Jazz byla uvedena na evropský trh v létě 2020 s vylepšeným a citlivým hybridním pohonem a podtrhuje tak závazek značky Honda elektrifikovat 100 % svých běžně prodávaných evropských modelů do roku 2022.