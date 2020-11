Nokian představil prémiové zimní i celoroční gumy pro osobní vozy a SUV

„Severský výrobce prémiových pneumatik Nokian Tyres je vynálezcem první zimní pneumatiky na světě a vždy představuje záruku správného výběru kvalitních pneumatik,“ říká Martin Dražík, expert a produktový manažer pro střední Evropu ve společnosti Nokian Tyres.

Nová zimní pneumatika pro osobní vozy Nokian Snowproof byla vyhodnocena jako nejlepší v kategorii středoevropských zimních pneumatik v letošním testu švédského magazínu Teknikens Värld. Získala známku „Nejlepší v testu“ díky kombinaci skvělé přilnavosti na sněhu a ledu spolu s vynikajícími vlastnostmi na suchém povrchu. Výjimečná bezpečnost této pneumatiky v zimních podmínkách tak zaručuje řidičům bezstarostnou jízdu i při nečekaných sněhových srážkách a změnách jízdních pruhů na rozbředlém sněhu. Nový koncept Alpine Sense Grip od společnosti Nokian Tyres zvládá všechny náročné situace zimního počasí a zaručuje předvídatelné a vyvážené jízdní reakce, ať řídíte v městském provozu, na vysokorychlostní dálnici nebo na malebných horských silnicích.

Pro výkonnější sportovní vozy pak výrobce Nokian Tyres připravil unikátní UHP pneumatiku Nokian Snowproof P. Jedná se o sportovní a moderní pneumatiku, která nabízí kombinaci vysokovýkonné ovladatelnosti a spolehlivé zimní přilnavosti – přesně to, co potřebujete při náhlých změnách jízdního pruhu nebo při jízdě po rozbředlém sněhu na vedlejších silnicích. Nový koncept Alpine Performance od společnosti Nokian Tyres zaručuje prvotřídní bezpečnost v každodenních jízdních situacích díky vynikajícímu záběru, kratší brzdné dráze a přesným reakcím v zatáčkách. Na vývoji této unikátní pneumatiky se podílel také dvojnásobný mistr světa ve Formuli 1 Mika Häkkinen.

„Pneumatika pracuje spolehlivě jak při vysokých, tak při nízkých rychlostech na kluzkých vozovkách. Můžete si vychutnat přesné jízdní reakce a snadnou ovladatelnost i v extrémních situacích. Ať už čelíte jakýmkoliv zimním podmínkám, Nokian Snowproof P vám dává výjimečnou jistotu při řízení a zajišťuje tak bezpečnou a plynulou jízdu,“ říká M. Häkkinen.

Zimní bezpečnost také pro majitele SUV a crossover vozů

Výkonné zimní SUV pneumatiky musí být silné a pevné, aby zachovaly stabilitu vysokého a těžkého vozidla i při vysokých rychlostech nebo ve špatných jízdních podmínkách. Pneumatika Nokian WR SUV 4 díky unikátnímu konceptu Alpine Sense Grip zaručuje vynikající přilnavost na sněhu, sněhové břečce a mokru. Bočnice vyztužené extrémně silnými aramidovými vlákny poskytují pneumatice větší odolnost a ochranu v náročných jízdních podmínkách. Nokian WR SUV 4 byla ohodnocena prvním místem v testu zimních pneumatik pro rok 2020 německého magazínu Off Road. V hodnocení je vyzdvihována především její vynikající ovladatelnost na sněhu a ledu spolu se skvělou brzdnou dráhou na suchém zimním povrchu.

Praktické řešení pro oblasti s mírnými zimami

V oblastech s mírnou zimou je možným řešením i volba celoročních pneumatik. V září společnost Nokian Tyres představila absolutní novinku pro středoevropské podmínky ve formě modelové řady pneumatik Nokian Seasonproof a Nokian Seasonproof SUV. Jedná se o zcela novou generaci pneumatik s inovativním řešením pryžové směsi Season Sense. Tento nový koncept byl vytvořen speciálně pro celoroční užití tak, aby zaručil bezpečnou jízdu za deštivých dnů i na rozbředlém sněhu, ale zároveň komfort a přesné jízdní reakce na suchých vozovkách během horkého léta. Dalšími nespornými kvalitami jsou vynikající kilometrová životnost, zvýšená odolnost a nízký valivý odpor. SUV pneumatika je navíc vybavena technologií aramidových bočnic. Všechny rozměry této nové modelové řady nesou symbol sněhové vločky (3PMSF), který prokazuje, že pneumatika byla oficiálně schválena pro užití v zimních podmínkách.

Tipy pro výměnu pneumatik

Zkontrolujte stav svých zimních pneumatik – ujistěte se, že se na dezénu a bočnicích nenachází známky viditelného poškození, ke kterým může dojít při skladování pneumatik v nevhodných podmínkách. Takové pneumatiky není možné dále používat.

Zkontrolujte hloubku běhounu – zbývající hloubka běhounu na zimních pneumatikách by měla být minimálně 4 mm. Opotřebené pneumatiky s hloubkou menší než čtyři milimetry zvyšují nebezpečí aquaplaningu, mají horší přilnavost a prodlužují brzdnou dráhu.

Zimní pneumatiky Nokian Tyres mají indikátor bezpečnosti jízdy (DSI), který umožňuje rychlou kontrolu stavu a bezpečnosti pneumatiky. Čísla uvádějí zbývající hloubku hlavních drážek v milimetrech a symbol sněhové vločky zůstává viditelný až do hloubky drážky 4 mm.

Zkontrolujte stáří svých pneumatik – podívejte se na DOT kód na bočnici vašich pneumatik; čtyři poslední číslice udávají týden a rok výroby. Například 1319 znamená, že pneumatika byla vyrobena ve 13. týdnu roku 2019. Pneumatiky by neměly být starší než šest let.

Vyberte si správný rozměr pneumatik – vždy si v technickém průkazu vozidla ověřte doporučený rozměr pneumatik. Nebo můžete požádat odborníka ve vaší prodejně pneumatik, aby vám vybral správný rozměr pneumatik podle specifikací výrobce vašeho vozu.

Před výměnou nahustěte sadu svých zimních pneumatik na správnou hodnotu. Tlak huštění u zimních pneumatik by měl být o 0,2 baru vyšší než u letních