Srážky se zvěří: Odškodnění za vlastní zranění je problematické

V říjnu roste počet nehod se zvěří. Přispívá k tomu hned několik faktorů: mlhy a deště snižují viditelnost, probíhá říje a zvířata jsou vyplašena podzimními hony. Dříve se také stmívá, takže se více prolíná čas lidských aktivit s obdobím, kdy vyráží za potravou zvířata s noční aktivitou. V loňském roce byly srážky se zvířaty příčinou 15 928 nehod, což představovalo 15 % z celkového počtu. Za prvních 9 letošních měsíců, tedy ještě před kritickým podzimem, je nehod již 10 837. Vyplývá to ze statistik nehodovosti Policie ČR.

„Pro posádku auta může srážka s většími zvířaty, jako jsou jeleni, daňci, mufloni či divoká prasata, skončit velmi vážným zraněním. Nepříjemná je pro řidiče i skutečnost, že je v těchto případech vždy považován za viníka. To má dopad i na odškodnění zdravotních následků. Zatímco při klasické nehodě dvou aut se posuzuje míra zavinění a pojišťovna kompenzaci za úraz proplácí, u srážek se zvěří se tak neděje,“ vysvětluje Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia.

Ilustrační foto | foto: pixabay.com

Výrazně lepší pozici má v tomto ohledu zbytek posádky havarovaného vozidla. „Pokud se při nehodě se zvěří zraníte jako spolujezdec, je vaše situace odlišná. Jste klasickým poškozeným a nárok na kompenzaci vám vzniká. Uhradí ho pojišťovna, a to z povinného ručení viníka,“ uvádí rozdíl Beck.

Pomůže připojištění či důkaz o tom, že probíhal hon

V případě klasické srážky auta se zvěří nemá řidič právo ani na kompenzaci úrazu, ani na úhradu škody na vozidle. Vyplatí se proto připojištění: jak povinné ručení s připojištěním na střety se zvěří, tak havarijní pojištění, která pomohou vyřešit finance na opravu auta.

Pokud řidič usiluje o odškodnění úrazu, má možnost předem uzavřít úrazovou nebo životní pojistku, která je vhodně nastavena a pokrývá i požadovaná rizika. V takové situaci kryje následky zranění po střetu auta se zvěří jeho vlastní pojištění. Možností je i připojištění sedadla řidiče v rámci povinného ručení – k tomuto kroku však lidé přistupují jen zřídka.

Následky děsivé nehody, během které proletěl jelen čelním sklem Toyoty RAV4 | foto: facebook

Zvláštní kapitolu představují podzimní hony. „Podle naší zkušenosti má řidič šanci na odškodnění, pokud prokáže, že v čase srážky se zvěří probíhal na místě organizovaný lov. Splašenou zvěř mu tak pod kola v podstatě poslali myslivci. Důkazní břemeno ale leží na straně řidiče, musí věrohodně prokázat například to, že byla v daný den a lokalitě opravdu vyhlášena honitba. Pokud by se mu to povedlo, odškodnění úrazu bude proplaceno z odpovědnosti místního mysliveckého sdružení.“