MINI prozradilo své plány. Někteří budou jásat, jiní ne...

Hlavním prvkem této restrukturalizace je expanze elektromobility, větší aktivita v segmentech prémiových kompaktních vozů a crossoverů a také posílení pozice na čínském trhu. „MINI vždy dokázalo najít odpovědi na specifické požadavky individuální mobility. A jeho ochota měnit zažité konvence jej utváří dodnes,“ uvedl Bernd Körber, ředitel MINI. „Kromě elektromobility budou pro budoucnost značky MINI zásadně důležité nové cílové skupiny zákazníků a nové prodejní trhy.“

MINI | foto: MINI

Od premiéry druhé generace MINI po vzkříšení tradiční historické britské značky již uběhlo 20 let. Od té doby v továrně MINI v Oxfordu vznikly na čtyři miliony vozidel, které byly dodány do více než 100 zemí po celém světě. Během těchto dvaceti let formovaly rozvoj modelové řady MINI především požadavky a přání zákazníků.

V roce 2015 znamenala druhá generace MINI Clubman úspěšný vstup do segmentu prémiových kompaktních vozů, o dva roky později ho následovalo MINI Countryman. Přibližně 40 procent všech vozů značky prodaných po celém světě patří do této skupiny automobilů. Modelová řada MINI je nyní navíc pestřejší než kdykoliv předtím. Extrémní sportovní modely v současné době tvoří přibližně pět procent z celkového prodeje značky, na popularitě přitom neustále získávají elektrifikované modely.

Mini Countryman JCW je největším modelem sportovní rodiny | foto: MINI

Potěšení z jízdy spojené s hospodárností je hluboce zakořeněno v tradici britské značky a je podstatou značky MINI. Klasické Mini, představené před 61 lety, se vyznačovalo nejen revoluční prostorností, ale také ekonomickou pohonnou jednotkou se sportovním potenciálem. Druhá generace MINI, představená v roce 2000, dále vylepšila vztah mezi potěšením z jízdy a spotřebou paliva – byla uvedena také se vznětovými motory. V roce 2008 se MINI v rámci BMW Group stalo průkopníkem elektromobility. MINI E vzniklo v malé sérii a bylo používáno jako testovací prototyp shromažďující důležité poznatky o používání elektromobilů v každodenním provozu.

Nyní je bezemisní elektromobilita pevně zakořeněna v modelové nabídce a v MINI komunitě. Především plug-in hybridní MINI Countryman (kombinovaná spotřeba paliva: 2,0–1,7 l/100 km; kombinovaná spotřeba elektřiny: 14,0–13,1 kWh/100 km; kombinované emise CO2: 45–40 g/km) zajistilo, že elektrifikované modely tvořily v roce 2019 pět procent z celkových prodejů značky. Po uvedení čistě elektrického MINI (kombinovaná spotřeba paliva: 0,0 l/100 km; kombinovaná spotřeba elektřiny: 16,8–14,8 kWh/100 km; kombinované emise CO2: 0 g/km) se tento podíl zdvojnásobil na deset procent ze všech nových registrací.

Vysoce hospodárné spalovací motory a další elektrické vozy MINI usnadňují výběr „Power of Choice“

V budoucnu umožní kompletně elektrifikovaná modelová řada MINI zákazníkům z celého světa zažít zcela bezemisní jízdu. Zároveň bude MINI neustále nabízet vysoce účinné zážehové a vznětové motory, které jsou ideálním řešením pro cílové skupiny a regiony, jejichž potřebám mobility elektromobily zatím nevyhovují. „Nadále pokračujeme v přístupu Power of Choice – možnost volby – jehož se BMW Group prostřednictvím široké škály vyspělých zážehových a vznětových motorů, plug-in hybridních systémů pohonu a elektrickým pohonem drží s cílem uspokojit potřeby a touhy našich zákazníků po celém světě,“ zdůraznil Bernd Körber. „To nám umožňuje vytvářet podmínky pro další růst na jednotlivých trzích celého světa.“

Budoucí hlavní portfolio čistě elektrických modelů bude zahrnovat klasické 3dveřové MINI, nový malý crossover a kompaktní crossover. Modely kategorie malých vozů a kompaktních crossoverů budu k dispozici také s konvenčními spalovacími motory.

S tradičním sportovním duchem a britským stylem: edice MINI 60 years | foto: BMW

Nové modely MINI v segmentu crossoverů a kompaktních prémiových vozů

Aby bylo možné dále těžit z celosvětového růstu segmentu crossoverů, zaměřuje MINI rozšíření své produktové řady právě na tuto kategorii, v níž dokáže nejlépe vyhovět požadavkům zákazníků.

K úspěšnému MINI Countryman se přidá menší crossover, který bude vybaven výhradně čistě elektrickým pohonem. Kromě toho bude nová generace MINI Countryman k dispozici se spalovacími motory i s elektrifikovaným pohonem, takže bude připravena naplnit požadavky zákazníků z různých koutů světa.

Budoucí rozšíření produktové řady MINI umožní chystaným modelem ze segmentu prémiových kompaktních vozů uspokojit zvyšující se požadavky mnoha zákazníků, pokud jde o prostor a praktičnost. Princip kreativního využití prostoru, který je vlastní každému MINI, bude samozřejmostí i v tomto případě. Bez ohledu na koncepci, kategorii nebo typ pohonu bude každý nový model značky i nadále typickým MINI, které na nejmenší ploše mezi svými konkurenty nabídne maximum vnitřního prostoru, vzrušující svezení i výjimečnou individualitu.

„Je součástí naší odpovědnosti vůči značce a komunitě chránit jedinečný charakter MINI,“ říká Bernd Körber. „Proto bude každý nový budoucí model naší značky nezaměnitelným MINI.“

Větší orientace na čínský trh

Čína je celosvětově největším automobilovým trhem, který navíc dynamicky roste. Pro MINI bude v budoucnu důležitější, než tomu bylo doposud. V současné době je přibližně deset procent všech nových vyrobených vozů MINI dodáváno zákazníkům v Číně. Aby MINI zachytilo pozitivní rozvoj tamního trhu a v budoucnu zde prodávalo výrazně více vozů, již brzy změní svůj status dovozce na lokálního výrobce automobilů.

Elektricky poháněné modely, postavené na základech nové platformy a od počátku vyvíjené pro čistě elektrický pohon, budou od roku 2023 ve spolupráci s místním výrobcem Great Wall Motor vznikat v Číně. Tento společný podnik umožní MINI uspokojit rostoucí poptávku po bezemisní jízdě jak v Číně, tak na dalších světových trzích. Spolupráce s čínským partnerem vychází z jasně definovaného principu: výroba následuje trh. Lokální produkce vozů MINI uspokojí rostoucí poptávku na čínském automobilovém trhu a současně zachová stabilní výrobu na dalších místech.