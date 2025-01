TEST Lexus NX 450h+ – ideální kompromis mezi spalovákem a elektromobilem?

Úvod a ceny

Druhá generace modelu NX byla představena v roce 2021 a stojí na platformě TNGA-K, na které stojí třeba i Toyota Camry nebo větší Lexus RX či ES. V nabídce jsou dvě motorizace – hybridní 350h o výkonu 244 koní a plug-in hybridní 450h+ se stádem 309 koní. Výbavových stupňů je zde opravdu mnoho. Náš vůz je co se výbavy týče takovou zlatou střední cestou – Executive Top. Co se týče velikosti, tak se řadí mezi modely UX a RX.



Základní cena verze 350h ve výbavě Comfort činí 1 440 000 Kč. Plug-in hybrid 450h+ stojí v základní variantě Executive 1 910 000 Kč, což není málo, na druhou stranu ta „základní“ výbava je dost bohatá. Naše Executive Top pak včetně metalízy přišla na 2 050 000 Kč.

Lexus NX 450h+ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design vozu je charakteristický výraznou maskou chladiče, ostře řezanými liniemi a elegantními LED světlomety, které sice skvěle vypadají, ale mohly by svítit lépe. Model ve výbavě Executive Top je standardně vybaven 20 palcovými litými koly, která dodávají ten správný šmrnc. Zadní části dominují LED světlomety ve tvaru písmene L, mezi kterými je nápis Lexus. Jedinou připomínku mám k zadnímu nárazníku, který působí poněkud fádně a zasloužil by si lehce oživit.

Rozměry: 4660/1865/1640/2690 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 2050 kg

Lexus NX 450h+ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Kabina nabízí kvalitní materiály, precizní zpracování a dostatek prostoru pro všechny cestující. Ocenit musím barevnou kombinaci, která naživo působí výjimečným dojmem. Přední sedadla nabízí skvělý komfort, který oceníte i při delších cestách. Pozice za volantem je vyšší a z vozu je dobře vidět. Ocenil bych o chlup delší rozsah posuvu volantu, ale jinak nemám výtky.

Lexus NX 450h+ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Velikým mezigeneračním krokem kupředu je rozhodně infotainment, který nabízí kvalitní obrazovku s vysokým rozlišením o úhlopříčce 14 palců. Systém je hezky rychlý a ačkoliv nepatří k nejpřehlednějším, pracuje se s ním po několika dnech slušně.

Lexus NX 450h+ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Líbí se mi, že je spodní sekce vyčleněná pro ovládání klimatizace, kde jsou klasická kolečka na teplotu/hlasitost a dvě tlačítka na vyhřívání oken/zrcátek. Součástí této sekce je i velké dotykové tlačítko se šesti body – to odkazuje na jízdní asistenty, které můžete poté jediným stisknutím vypnout. Výhodou je, že u tohoto kousku stačí vypnout systém RSA (rozpoznávání značek – pípání při překročení povolené rychlosti) jen jednou a při novém startu se automaticky opět nezapíná, stejně jako pár dalších „pomocníků“.

Lexus NX 450h+ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Přiznám se, že nejprve jsem byl nešťastný z tlačítek na volantu ovládající média a adaptivní tempomat. Jsou totiž polodotyková – jakmile na nějaké tlačítko sáhnete, objeví se to na velikém head-up displeji, který se promítá na čelní sklo. To abyste i bez koukání na volant věděli, na kterém tlačítku máte prst a stále mohli sledovat provoz před vámi.

Lexus NX 450h+ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Poté se stačí jen zorientovat, navolit správné políčko a až poté promáčknout tlačítko. Chce to trochu cviku, ale po několika dnech se s tím funguje hezky. Klasický volant s členitými tlačítky, které si pamatujete po hmatu je sice jednodušší řešení, ale to by asi pro vývojáře byla nuda.

Lexus NX 450h+ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Co se prostornosti týče, tak je to dobré vpředu i vzadu. Odkládací prostor v loketní opěrce, kterou otevřete z obou stran je hezky hluboký a čalouněný. Líbí se mi i „tajná“ přihrádka pod indukční nabíječkou na telefon. Ocenil bych však větší dveřní kapsu, kam by se lépe vešla 1,5 litrová PET lahev. Sednu-li si sám za sebe, tak mám rezervu jak před koleny, tak nad hlavou.

Lexus NX 450h+ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Kufr pojme 520 litrů nákladu, což neurazí, ale ani nenadchne. Je to o litr méně, než zvládne menší Škoda Karoq. Ocenil bych však nějaké místo, kam by se vešly nabíjecí kabely. Vozit je takto „mrsknuté“ v kufru není úplně to pravé.

Lexus NX 450h+ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Vůz jsme vyměnili za Yaris Cross a první kilometry jsem si připadal jako v Rolls Royce Cullinan, protože ten rozdíl v jízdním komfortu, kvalitě interiéru a odhlučnění je opravdu značný.

Je však důležité test psát až po několika stovkách kilometrů, kdy se člověk „aklimatizuje“. Jízda v Rolls Royce je pochopitelně zcela jinde, ale i tak je jízdní komfort velice dobrý.

Lexus NX 450h+ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Celkově NX působí velice robustně, čemuž napomáhá vysoká tuhost karoserie a poctivé odpružení. Při lehce zvlněné vozovce však poctivě kopíruje terén a posádku tím lehce natřásá. Veliké rázy naopak tlumí skvěle, do karoserie nepropouští velké otřesy či pazvuky. Veliká 20 palcová kola si obstojně poradí i s příčnými nerovnostmi. V zatáčkách navzdory své hmotnosti solidně zatáčí, ale působí těžkopádně, dvě tuny se zkrátka nedají jen tak zakrýt. Nedotáčivost přichází celkem brzy, což nevidím jako velký problém, protože 95 % řidičů se do tohoto momentu nepodívá. Pochvalu si zaslouží odhlučnění, které je mimo stav, kdy výrazněji sešlápnete plyn příkladné. NX se hodí primárně pro klidné řidiče, kteří nejezdí dynamicky.

Lexus NX 450h+ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pod kapotou se nachází 2,5 litrový čtyřválcový benzínový motor (136 kW / 227 Nm) spojený s předním (134 kW / 270 Nm) a zadním (40 kW / 121 Nm) elektromotorem. Celkový kombinovaný výkon dosahuje 227 kW (309 koní). Nechybí ani bezestupňová převodovka e-CVT, která vybízí ke klidné jízdě. Jakmile začnete spěchat, tak se dostaví typické monotónní hučení připomínající vysavač. Pohon všech kol zajistí lepší trakci na kluzkém povrchu či mimo silnici v lehčím terénu, kam se ovšem příliš nehodí. Zrychlení z 0 na 100 km/h zvládne za 6,3 sekund. Maximální rychlost činí 200 km/h. Nádrž na benzín pojme 55 litrů, což je dobrá zpráva.

Lexus NX 450h+ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

V čistě elektrickém režimu dokáže v ideálních podmínkách ujet až 76 km, což je vhodné pro každodenní městský provoz. Při našem našem testování v teplotách pod nulou jsme se pohybovali někde kolem 55 km (po městě). Čistě na elektřinu dokáže jet rychlostí až 135 km/h. Kapacita baterie činí 18,1 kWh a je schopná se dobíjet maximálním výkonem 6,6 kW, což znamená nabití do plného stavu za cca 2,5 – 3 hod. Hybridní ústrojí je skvěle sladěné, akcelerace v čistě elektrickém režimu je po městě a okolí více, než dostačující. Jakmile se baterie vybije, tak vůz pracuje jako klasický hybrid, což je znát především díky častějšímu zapojení spalovacího motoru. Pakliže pravidelně nabíjíte, tak zvládnete jezdit po městě za 0 litrů benzínu. Jakmile se baterie vybije, tak jezdí v klidném tempu s touto spotřebou:

Město: 6,5 – 7,5 litrů

Kombinovaná: 7 l

Dálnice: 8 l

Okresky: 5,5 – 6,5 l

Lexus NX 450h+ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Lexus NX je tak akorát velké SUV s charismatickým designem, které svou posádku hýčká kvalitními materiály, bohatou výbavou a také propracovaným podvozkem, který nabízí skvělý balanc mezi komfortem a solidními jízdními vlastnostmi. Je sice o těžší a dražší, než základní hybridní verze 350h, která lépe zatáčí, ale pro někoho, kdo jezdí převážně kratší trasy a bude vůz pravidelně dobíjet, může plug-in hybrid 450h+ představovat ideální volbu s nízkými provozními náklady. Dalším plusem je menší zapojení spalovacího motoru, což je z pohledu odhlučnění plus. Dva miliony je sice hodně peněz, ale vzhledem ke schopnostem to není nijak přemrštěné.

Já osobně bych tento model raději, než většího a dražšího bráchu v podobě modelu RX450h+ se stejným pohonem. Lexus NX 450h+ získává 8,5/10 bodů.

Lexus NX 450h+ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Design

Kvalita zpracování

Bohatá výbava

Propracovaný podvozek

Sladěnost hybridního ústrojí

Solidní dojezd na elektřinu

Odhlučnění

Lexus NX 450h+ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Hluk při výraznější akceleraci

Je těžší a dražší, než verze 350h

Zprvu méně intuitivní ovládání