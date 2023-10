TEST Lexus RX450h - dokáže se odvážný japonec vyrovnat německým prémiovkám?

Úvod a ceny

Pátou generaci oblíbeného modelu RX můžete mít ve 3 různých motorizacích. Základ tvoří hybridní RX350 (1 790 000 Kč), zlatou střední cestou je námi testovaný plug-in hybrid RX450h a vrcholem je RX500h, který je na poměry Lexusu dost revoluční, protože se jedná o přeplňovaný hybrid turbodmychadlem kombinovaný s měničovým šestistupňovým automatem. Co se výbav týče, tak jich je v nabídce hned několik, my tu máme tu úplně nejvyšší - Luxury včetně připlacené panoramatické střechy a červené metalízy. Celkově se tedy dostáváme na částku 2 680 000 Kč.

Lexus RX450h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design je opět unikátní a obzvláště v této výrazně barvě poutá pozornost okolí. Přední část působí méně agresivně a celkově dotaženěji, než u předchůdce. Do očí rovněž praští veliká 21 palcová kola, která vypadají fantasticky. Jde o opravdu líbivé SUV, které díky dynamicky tvarované zadní části nepůsobí tak zavalitě a obézně, jako konkurenti. Zadní LED svítilny jsou propojené linkou, což vypadá hezky, ale vídáme to na nových vozech už možná příliš často, díky čemuž se vytrácí ona exkluzivita.

Rozměry: 4890/1920/1695/2850 mm

Hmotnost: 2110 kg

Lexus RX450h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř je to velice útulné místo, ze kterého dýchá až "zenová" atmosféra. Po usednutí do pohodlných sedadel, které nabízí mimo vyhřívání i odvětrávání, se tu cítím skvěle. Potěší rovněž možnost prodloužení sedáku, na což je vyčleněn elektromotor. Celý interiér je opravdu úžasně zpracovaný. Slícování nemá chybu a líbí se mi i přítomnost kůže a dřeva. Jediným slabším místem je tvrdší plast pod bočními okny, jinak je to ovšem bez jediné chybky. Ocenit je také potřeba pozici za volantem, dřevěný volant, elektrické ovládání volantu a propracované ozvučení Mark Levinson.

Lexus RX450h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Je zde nový infotaintment, který má velikou dotykovou obrazovku, do které jsou zasazeny kolečka na ovládání teploty, což je fajn. Její rozlišení je povedené a rychlost odezvy zrovna tak. Celkově se však neřadí k nejintuitivnějším systémům, na což jsme ale už u japonců obecně zvyklí.

Lexus RX450h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Nejnavštěvovanějším místem je však vypínání hlídače, který na vás pípá vždy, když překročíte povolenou rychlost, což je po městě děje při udržování rychlosti v rozmezí 45 - 55 km/h neustále, posíláme poděkování do Bruselu. Za přítomnost tohoto „zlepšováčku“ Lexus nemůže, ale ocenil bych alespoň, aby byla možnost vypnutí jednodušší. Máte-li připojené Car Play, tak musíte cca 8x kliknout, než tuto vychytávku vypnete. Málokdo si vzpomene udělat to před jízdou, takže každé ráno tímto úkonem ohrožuji za jízdy sebe i své okolí, ať žije EU a boj za bezpečný provoz!

Lexus RX450h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost je velice dobrá jak vpředu, tak vzadu. Odkládacích prostorů mám také dost. Zavazadlový prostor pojme 612 litrů, což je za mě osobně dostačující, ale ve srovnání s obyčejnou Octavií je to slabší, vezmu-li v potaz vnější rozměry.

Lexus RX450h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Podvozek je tuhý a jízdní komfort je na solidní úrovni, ale díky velikým 21 palcovým diskům občas o příčné nerovnosti či zpomalovací prahy zakopává. Já osobně bych preferoval o palec menší ráfky, které budou tak akorát. Vyzdvihnout je však potřeba vynikající odhlučnění při běžné jízdě. Jakmile zaboříte plyn do podlahy, tak se ozve monotónní hučení od bezestupňové převodovky e-CVT, což je obzvláště na dálnici občas otravné. Neberte to však tak, že by byla jízda nekomfortní, to rozhodně ne, jen je laťka ve srovnání s německou konkurencí nastavena vysoko.

Lexus RX450h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

O pohon vozu se stará benzinový čtyřválec s atmosférickým plněním. Ten je doplněn o dva elektromotory (jeden vpředu, druhý vzadu) a 18,1 kWh baterii, díky které zvládne ujet bez problému 60 km čistě na elektřinu. Převodovka e-CVT je při běžné jízdě fajn, ale jakmile budete tlačit na pilu, tak se začne poměrně nepříjemně projevovat. Dynamika je více, než dostačující. Akcelerace z místa na 100 km/h zabere 6,5 sekund a maximální rychlost činí 200 km/h. Celkový systémový výkon je 227 kW.

Lexus RX450h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Spotřeba po městě může být 0 litrů paliva a cca 16-18 kWh. Prvních 120 km jsem najel pouze ve městě v běžném tempu a to se spotřebou 2 litry benzínu na 100 km, baterie byla poté téměř vybitá, ale funguje jako klasický hybrid, takže se stále udržuje lehce nabitá a pomáhá tak při pocukávání v kolonách. Situace je slabší na dálnici, kde si RX řekne 8-10 litrů. Okresky s vybitou baterií zvládá za 6-7 l a město také za 6.

Lexus RX450h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Nové RX je rozhodně auto, které na první pohled zaujme. Je veliké, vypadá skvěle a uvnitř je to zatraceně příjemné místo, kde budete chtít trávit čas. Převládají luxusní materiály a celkovému zpracování interiéru není co vytknout. Největší potíž vidím v otravném pípání při překročení povolené rychosti, za což ovšem Lexus nemůže. Jedná se o skvělou alternativu k německým prémiovým SUV, která je však zcela jinak zaměřená. Počítá se s tím, že jezdíte spíše po městě či okreskách, kde funguje až na tvrdší podvozek skvěle (menší kola budou lepší volbou). Na dálnici je to už trochu slabší a to ze dvou důvodů - vyšší spotřeba při svižnější jízdě a hučení bezestupňové převodovky při akceleraci. Třílitrový dieselový šestiválec je zkrátka na dálnici vhodnější. Lexus RX450h Luxury si zaslouží 8/10 bodů.

Lexus RX450h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Charisma

Barva

Design

Interiér

Výbava

Prostornost

Kvalitní infotainment

Ozvučení Mark Levinson

Skvělá spotřeba (mimo dálnici)

Minusy

Díky 21 palcovým kolům horší jízdní komfort

Při akceleraci hučí převodovka

Nepříliš intuitivní infotainment

Stěrače (voda teče spíš na boční, než na čelní sklo)

V této specifikaci není zrovna levný