TEST Lexus RX350h Luxury – je základní motorizace tou zároveň nejlepší ?

Úvod a ceny

Co tu vlastně dnes máme? Jedná se vlastně o takový paradox, který by se dal nazvat základním vrcholem, protože zde máme nejslabší pohonnou jednotku z nabídky a zároveň nejvyšší výbavu Luxury, která je pořádně našlapaná. Je zde snad vše, co od prémiového SUV očekáváte. Nechybí ani připlacená panoramatická střecha. Ceny začínají na 1 790 000 Kč (RX350h Comfort). Nejvyšší výbavu pořídíte od 2 290 000 Kč. My zde však máme připlacenou ještě šedou barvu a skleněnou střechu, takže se finální cenovka vyhoupla na 2 380 000 Kč.

Lexus RX350h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design je působivý a vyzařuje silné charisma. Přední část působí méně agresivně a celkově dotaženěji, než u předchozí čtvrté generace. Do očí bijí veliká 21 palcová kola, která vypadají skvěle. Jde o opravdu líbivé SUV, které díky dynamicky tvarované zadní části nepůsobí tak zavalitě a obézně, jako podobně velcí konkurenti.

Lexus RX350h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zadní LED svítilny jsou propojené linkou, což vypadá hezky, ale vídáme to na nových vozech už možná příliš často, díky čemuž se vytrácí ona exkluzivita.

Rozměry: 4890/1920/1695/2850 mm

Hmotnost: 1965 kg (RX450h - 2110 kg)

Lexus RX350h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř je to velice sympatické místo, kde budete chtít trávit čas. Po usednutí do pohodlných sedadel, které nabízí mimo vyhřívání i odvětrávání, se tu cítím opravdu skvěle. Potěší rovněž možnost prodloužení sedáku a paměťová funkce. Celý interiér je opravdu úžasně zpracovaný. Slícování nemá chybu a líbí se mi i přítomnost kůže a dřeva. Jediným slabším místem je tvrdší plast pod bočními okny, jinak je to ovšem bez jediné chybky. Ocenit je také potřeba pozici za volantem, dřevěný volant, elektrické ovládání volantu a naprosto vynikající ozvučení Mark Levinson. Jedná se o takový mobilní koncertní sál.

Lexus RX350h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Je zde nový infotaintment, který má velikou dotykovou obrazovku, do které jsou zasazeny kolečka na ovládání teploty, což je fajn. Nechybí zde ani kolečko na ovládání hlasitosti. Rozlišení obrazovky je povedené a rychlost odezvy zrovna tak. Celkově se ale neřadí k nejintuitivnějším systémům, na což už jsme u japonců obecně zvyklí.

Lexus RX350h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Nejnavštěvovanějším místem je však vypínání hlídače, který na vás pípá vždy, když překročíte povolenou rychlost, což je po městě děje při udržování rychlosti v rozmezí 45 - 55 km/h neustále, posíláme poděkování do Bruselu. Za přítomnost tohoto "zlepšováčku" Lexus nemůže, ale ocenil bych alespoň, aby byla možnost vypnutí jednodušší. Máte-li připojené Car Play, tak musíte cca 8x kliknout, než tuto vychytávku vypnete. Málokdo si vzpomene udělat to před jízdou, takže každé ráno tímto úkonem ohrožuji za jízdy sebe i své okolí, ať žije EU a boj za bezpečný provoz!

Lexus RX350h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost je velice dobrá jak vpředu, tak vzadu. Odkládacích prostorů mám také dostatek. Zavazadlový prostor pojme 612 l, což je za mě osobně dostačující, ale ve srovnání s konkurencí to není nic moc.

Jízda

Podvozek je tuhý a jízdní komfort je na solidní úrovni, ale díky velikým 21 palcovým diskům zbytečně zakopává o propadlé kanály, příčné nerovnosti a zpomalovací prahy. Já osobně bych preferoval o palec menší ráfky, které budou tak akorát. Vyzdvihnout je však potřeba vynikající odhlučnění při běžné jízdě. Jakmile však zaboříte plyn do podlahy, tak se ozve monotónní hučení od bezestupňové převodovky e-CVT, což je obzvláště na dálnici občas otravné. Neberte to však tak, že by byla jízda nekomfortní, to rozhodně ne, jen nesmíte jezdit příliš dynamicky. Nejvíce mu sluší uvolněné a relaxační tempo.

Lexus RX350h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

V zatáčkách se zde kladně projevuje nižší hmotnost proti výkonnější plug-in hybridní variantě 450h. RX350h působí lehčím a obratnějším dojmem, ale největší rozdíl nastal na mokré vozovce, kde poskytne výrazně lepší přilnavost a to i přes zimní pneumatiky při teplotách kolem bodu mrazu. Jízdní vlastnosti jsou tedy díky rozdílné hmotnosti o kousek lepší, ale jízdní komfort zase o chlup horší.

Lexus RX350h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

O pohon vozu se stará 2,5 litrový benzinový čtyřválec s atmosférickým plněním (pohání přední nápravu). Ten je podpořen elektromotorem (pohání zadní kola) a malou baterií o kapacitě 1,6 kWh. Díky tomu je pocukávání v kolonách výrazně úspornější a elektromotor se dokonce pouští do hry i na okresce, kde dokáže bez problému udržovat aktuální rychlost (při nabité baterii). Převodovka e-CVT je při běžné jízdě fajn, ale jakmile budete tlačit na pilu, tak se začne poměrně hlasitě projevovat. Dynamika je tedy v běžném provozu více, než dostačující. Do nějakých 130 km/h zrychluje slušně. Nad touto hranicí už je to slabší, ale je to vlastně jedno – na dálniční přesuny „německým“ tempem jsou tu přeci jiné vozy.

Lexus RX350h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Výkon jednotky činí 184 kW. Akcelerace na stovku zabere 7,9 sekund a maximální rychlost činí 200 km/h. Plug-in hybridní varianta 450h zrychluje na stovku o 1,4 vteřin rychleji. Jak je na tom spotřeba? Prakticky celý týden jsme jezdili klidným a spíše pomalejším tempem, naměřili jsme tyto hodnoty:

Město: 7 – 9 litrů

Kombinovaná: 7,7 l

Dálničních 130 km/h: 8,9 l

Okresky: 6 – 6,5 l

Lexus RX350h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Pátá generace vrcholného SUV od Lexusu je auto, které rozhodně stojí za vyzkoušení. Proti předchozí generací působí výrazně dospělejším dojmem a to hlavně uvnitř, kde to už není takové retro.

Nové RX nabízí jedinečný design a unikátní interiér, kde si cestování budete užívat. Obklopí vás prémiové materiály a nechybí ani vynikající ozvučení. Mezi slabší místa se řadí monotónní hučení bezestupňové převodovky při výraznější akceleraci, vyšší spotřeba na dálnici, méně intuitivní ovládání a v kombinaci s 21 palcovými disky tužší naladění podvozku. Ten však nabízí překvapivě dobré chování v zatáčkách. Jde o vůz, který sedne klidnějším řidičům, kteří jezdí spíše kratší trasy.

Pojďme ovšem k otázce z úvodu – vyplatí se připlatit si 300 tisíc za plug-in hybrid 450h, nebo stačí základní 350h? Já osobně bych volil spíše základní variantu, ale je to opravdu dost individuální a záleží spíše na tom, jak budete vůz využívat. Pokud máte „v kapse 300 papírů“ navíc a víte, že budete poctivě vůz dobíjet, kupte si plug-in hybrid. Jestli oceníte spíše nižší pořizovací cenu a lepší jistotu v zatáčkách, bude vhodnější základní verze. Lexus RX350h si odváží stejný počet – 8/10 bodů.

Lexus RX350h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Charisma

Design

Interiér

Výbava

Prostornost pro posádku

Kvalitní infotainment

Ozvučení Mark Levinson

Velmi dobré odhlučnění

Dobré jízdní vlastnosti v zatáčkách

Lexus RX350h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Díky 21 palcovým kolům slabší jízdní komfort

Při akceleraci hučí převodovka

Nepříliš intuitivní ovládání vozu

Stěrače (voda teče spíš na boční, než na čelní sklo)

Spotřeba nenadchne