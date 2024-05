TEST EcoWheel Squer mini – celoroční alternativa ke skútru, která zaparkuje všude

Pro koho se hodí?

Abych byl upřímný, tak jsem byl z kraje trochu skeptický. Čínské vozítko s výkonem 2 kW za 120 – 150 tisíc? To sice nejdřív může znít jako špatný vtip, jenže když se na to člověk podívá z druhé strany, tak zjistí, že má vlastně celkem široké využití. Já osobně bych jej v naší domácnosti na krátké popojíždění po Praze klidně využil. Šlo by o takového sdíleného parťáka, kterého si vezme kdokoliv, kdo ho zrovna potřebuje. Vejde se všude, parkuje zdarma a nechybí zde ani solidní výbava či druhé místo vzadu. Zároveň si v zimě zatopíte, v létě zapnete klimatizaci a auto můžete dálkově zamknout či s ním odvézt menší nákup.

EcoWheel Squer mini | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Dalším potenciálním uživatelem by mohl mít dospívající puberťák, kterému rodiče logicky nechtějí koupit spalovací Aixam či Ligier za 400 tisíc, bojí se mu pořídit skútr či „namotorovanou“ elektro koloběžku a poté už těch možností kromě veřejné dopravy moc nezbývá. Takový mladík sice nebude nadšený z dynamiky, ale co se bezpečnosti týče a osvojení dopravních předpisů, tak to dává perfektní smysl. Nechybí ani rádio či možnost připojit si chytrý telefon a pouštět si „trendy“ hudbu.

EcoWheel Squer mini | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Technika a výbava

O pohon se stará malý elektromotor o výkonu 2000 W. Dynamika není pochopitelně nic moc, ale po městě to vlastně vůbec nevadí. Maximální rychlost je omezena na 45 km/h. Na výběr jsou dvě varianty, které se liší kapacitou baterie (65Ah a 100Ah). V našem voze jsme měli tu větší, díky čemuž by dojezd na jedno nabití měl dosahovat až 120 km. Slabší verze by měla zvládnout až 70 km. Doba nabíjení činí cca 8 hodin z domácí 220 V zásuvky.

EcoWheel Squer mini | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Co se výbavy týče, tak zde máme elektrická okna na obou stranách, dvě místa k sezení včetně pásů, střešní okno, klimatizaci, topení, parkovací kameru, dotykový infotainment včetně možnosti připojit si telefon (audio) a centrální zamykání s dálkovým ovladačem.

Rozměry: 2350/1100/1535/1660 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 275 kg

EcoWheel Squer mini | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

První kilometry jsou opravdu zážitkem. Autíčko je uvnitř překvapivě prostornější, než by se mohlo na první pohled z venku zdát. Místa kolem sebe je dostatek, věci si mohu odložit do přihrádky na zemi a nebo pak za sebe. Akcelerace je na maximální rychlost 45 km/h celkem vlažná, ale vlastně mě jízda baví a dle reakcí okolí jsem nebyl jediný, kdo se pobavil. Opravdu dlouho jsem nezažil, abych u focení poutal tolik pozornosti. Během půl hodinky se u mě nezávisle na sobě vystřídali tři různí chlapíci, kteří se vyptávali a vlastně z toho byli nadšení. Má to nějaká ale? Samozřejmě – zpětná zrcátka nejdou nastavit (nebo jsem nešikovný a nenašel ovládání), takže špatně vidím za sebe a podvozek je poměrně nekomfortní a nic vám neodpustí, takže si musíte dát pozor na zpomalovací prahy či díry. Jakmile nějakou takovou typickou nástrahu městského provozu projedete, ozve se pěkná rána a celý vůz nepříjemně poskočí. Auto jinak svítí, brzdí i troubí, takže pocity mimo podvozek v zásadě kladné.

EcoWheel Squer mini | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Nejvíc jsem si však užíval parkování, které bylo opravdu zábavné. Díky své délce není problém zaparkovat na podélných místech kolmo k chodníku, což je svým způsobem opravdu uspokojující, obzvláště vyplníte-li zbytečnou mezeru, kam se normální auto nevejde.

EcoWheel Squer mini | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Cena za slabší variantu činí aktuálně akčních 120 tisíc včetně DPH a pokud byste chtěli námi testovanou verzi se silnější baterkou, tak zaplatíte 140 tisíc. Do našeho testu nám vozítko zapůjčila společnost EcoWheel, která se zabývá prodejem elektrických koloběžek, skútrů, motorek a i těchto čtyřkolových mini elektromobilů.

EcoWheel Squer mini | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

EcoWheel Squer je zajímavou alternativou k ostatním dopravním prostředkům do města s dobrým poměrem cena/výkon. Jedná se o konstrukčně jednoduchý stroj, se kterým se nebudou najíždět vyšší desítky tisíc kilometrů, takže se dá předpokládat i dobrá spolehlivost. Náklady na nabíjení vyjdou díky elektromotoru na pár korun. Překvapí slušná výbava a dostatek prostoru uvnitř. Největší předností je snadné parkování téměř kdekoliv. Stačí na něj řidičský oprávnění AM, tedy jako na skútr s obsahem 50 ccm, ale rozhodně si stojím za tím, že by pro něj našla využití celá domácnost, které by takovéto vozítko mohlo posloužit jako skvělá „nákupní taška“ do města a okolí. EcoWheel Squer mini 100Ah si zaslouží 7/10 bodů, pokud by měl sofistikovanější podvozek a lepší dynamiku, odvezl by si klidně ještě o chlup víc.

EcoWheel Squer mini | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Kompaktní rozměry

Snadné parkování

Levný provoz

Slušná výbava

Vnitřní prostornost

Proti Aixamu je výrazně levnější

Proti skútru praktičtější a bezpečnější

Poutá více pozornosti než Porsche

Minusy

Dynamika

Nekomfortní podvozek

Lacinější zpracování

Zpětná zrcátka