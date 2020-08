Aviar Motors R67, kříženec Mustangu a Tesly, Model S umí stovku za 2,2 s!

Ruská společnost Aviar Motors vzala vzhled kladného Muscle car Fordu Mustang Fast back, ale místo očekávané V8 se pod uhlíkovým kabátem objevila techniku z Tesly Modelu S. R67 jezdí na podvozku Tesly Modelu S s baterií o kapacitě 100 kWh a dvěma elektromotory. Díky výkonu 617 kW (840 koní) zvládne výrazněji lehčí Fast back zrychlit z 0 na 100 km/h za fantastických 2,2 s a dosáhnout maximální rychlosti až 250 km/h.

Aviar Motors R67 | foto: Aviar Motors

Při prostém přesunutí karoserie původního Mustangu na podvozek Tesly by výsledná váha elektromobilu byla příliš vysoká a proto se konstruktéři uchýlili k náročné výrobě všech povrchových dílů z uhlíkových vláken. To zaručuje udržení váhy na uzdě, což přispívá k nejen úžasným dynamickým schopnostem, ale také napomáhá k lepší ovladatelnosti a co je u elektromobilů neméně důležité, je dlouhý dojezd na jedno nabití.

O tom, že Aviar R67 sdílí techniku s Teslou se můžeme přesvědčit pohledem do interiéru vozu. Zde jsou některé vypůjčené komponenty viditelné na první pohled. Tím pro Teslu nejtypičtějším je velká obrazovka multimediálního systému. Avšak interiér také prodělal mnoho změn, aby se od Tesly odlišil. Můžeme jmenovat kruhové výdechy ventilace, novou digitální přístrojovou desku a tříramenný volant.

Aviar Motors R67 | foto: Aviar Motors

Ruská společnost Aviar Motors tvrdí, že R67 je schopen na jedno nabití ujet až 507 km. Cena prozatím není zveřejněna, ale již nyní je jasné, že určitě nebude nízká.