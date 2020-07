První foto spideru Škoda Slavia. Celý se ukáže za tři týdny

Václav Laurin a Václav Klement tehdy společně prodávali svá první vyvinutá jízdní kola pod obchodním názvem Slavia. Nyní ponese toto jméno kompaktní model značky Škoda v karosářské variantě spider. Scala je vůbec poprvé základem tohoto projektu Škoda Akademie, realizovaného každoročně už od roku 2014. Za tři týdny bude tento unikát, vyvinutý a vlastnoručně vyrobený žáky učiliště, představen veřejnosti.

Škoda Scala v emocionální karosářské verzi spider je reminiscencí počátků značky. V roce 1895 začali oba zakladatelé Václav Laurin a Václav Klement v Mladé Boleslavi nejprve s opravami jízdních kol. Brzy na to začali navrhovat vlastní jízdní kola, která od roku 1896 úspěšně prodávali pod značkou Slavia. Nový žákovský vůz tak do života vrací jednu z legend historie firmy. Historický název se skvěle hodí k myšlence studentů podniknout s moderně střiženým modelem Scala cestu do minulosti, do časů, kdy měly automobily otevřenou karoserii. Klasický spider je divoký a nespoutaný. Ve své důsledné otevřenosti se nedrží běžných konvencí a symbolizuje svobodné myšlení a nonšalantní bezstarostnost mladé generace. Díky absenci střechy nabízí mimořádně intenzivní požitek z jízdy. Další cílené úpravy na karoserii dodávají spideru ještě sportovnější vzhled, než má Scala.

Tradice projektu žákovského vozu Škoda sahá až do roku 2014. Žáci Středního odborného učiliště Škoda v Mladé Boleslavi mohou od té doby každoročně naplánovat, vyvinout a vlastnoručně postavit zajímavý koncept vozu. Každý z těchto konceptů je dokladem kreativity a zapojení dorostu značky.

Slavia byla pojmenována po slovanském jménu Slavia.

Původní význam slova Slavia je alegorie Slovanstva ve slovanské mytologii. Vyskytuje se v podobách Slavia, Slavie nebo Slávie.

Slavia je asteroid středního hlavního pásu, který 18. května 1972 objevil československý astronom Antonín Mrkos v observatoři Kleť u Českého Krumlova (kód IAU 046).

Slavia je známá pražská umělecká kavárna ve stylu třicátých let na nábřeží Vltavy.