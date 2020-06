Z Nošovic do Evropy již míří kompletní modelová řada nového Hyundai i30. Automobilka zahájila také výrobu sportovně laděné verze N Line

Nový Hyundai i30 je inovovanou třetí generací vozu. Tu první automobilka začala vyrábět v listopadu 2008. A byl to právě model i30, který se tehdy stal prvním vyrobeným vozem nového závodu. „Za 11 a půl roku jsme jich v Nošovicích vyrobili již 1.170.000 kusů. Modelovou řadu i30 vyrábíme ve všech modifikacích především pro evropské trhy. Loni tyto vozy nejčastěji putovaly do Německa, Španělska, České republiky, Velké Británie a Polska, doplnil Miroslav Jasiok,“ vedoucí subdivize výroby v HMMC. V oblíbenosti karosérií vítězí nejkratší verze Hatchback, před verzí Kombi a typem Fastback. Mimo Evropu tyto vozy míří třeba do Maroka, na Nový Zéland či do Singapuru. Celkově lze Hyundai i30 z Nošovic potkat ve více než 40 zemích.

hyundai i30 | foto: Hyundai Motor Czech

Příprava inovovaného vozu zabrala rok

Před tím, než sjede z výrobní linky závodu inovovaný model, trvá zaměstnancům speciálního týmu automobilky zhruba rok než připraví jeho výrobu a testovací jezdci nový model vyladí k dokonalosti. Během testovacích jízd přitom najezdí stovky tisíc kilometrů v rámci různým míst Evropy. „Náš nový Hyundai i30 získal nový atraktivní design exteriéru i interiéru, má řadu nových moderních prvků bezpečnosti a konektivity. Pro zákazníky jsme také připravili nabídku nových motorů, převodovek a na přání je k dispozici také 48V částečně hybridní pohon,“ říká k hlavním změnám Martin Klíčník, vedoucí subdivize kvality, která přípravu a testování nových modelů řídí. Důležitou změnou pro zákazníky je výroba v Česku nejpopulárnější verze kombi také ve sportovnější verzi N Line a možnost objednávky 48V částečně hybridního pohonu. Více informací o nové modelové řadě i30 naleznete v podrobných tiskových podkladech na adrese:

https://hyundai-motor.cz/novy-hyundai-i30-elegantnejsi-bezpecnejsi-a-hospodarnejsi/

Atraktivní novinky podpoří zájem zákazníků

„Nový Hyundai i30 lze charakterizovat jako elegantnější, bezpečnější, modernější a hospodárnější. Takto atraktivní novinky a inovace přitahují pozornost a zájem zákazníků. S vhodně postavenou nabídkou, kterou jsme pro ně připravili, věříme, že budou silnou motivací k nákupu našich nových vozů,“ doplňuje Martin Saitz, generální ředitel obchodního zastoupení Hyundai Motor Czech. V to, že nový model přiláká zákazníky, věří i Miroslav Jasiok. „V dnešní době jde o další impulz pro trh, který by nás měl zase o kousek přiblížit standardnímu objemu výroby.“

hyundai i30 | foto: Hyundai Motor Czech

Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC)

Vysokokapacitní závod HMMC s technicky vyspělým výrobním zařízením zahájil výrobu v listopadu 2008. Se svými 3.300 zaměstnanci disponuje kapacitou výroby až 1.400 vozů denně a více než 300.000 automobilů ročně. Nošovický závod oslavil v loňském roce výrobu svého celkově již třímiliontého vozu, jímž byl Hyundai i30 N. Příležitostí k oslavě byla také výroba miliontého vozu Tucson. Automobily z HMMC se prodávají ve více než 70 zemích na pěti kontinentech.

HMMC vyrábí kromě nových modelů i30 Hatchback, Fastback a kombi také modely i30 N, Kona Electric a Tucson.