Volkswagen představil zcela nový Tiguan. TDI ano, na manuál zapomeňte

Kai Grünitz, člen představenstva odpovědný za technický vývoj značky Volkswagen, k tomu říká: „Nejnovější evoluční stupeň modulární platformy pro modely s motorem uloženým vpředu napříč, MQB evo, tvoří vysoce inovativní technický základ třetí generace modelu Tiguan. Volkswagen díky značným úsporám z rozsahu, které umožňuje platforma MQB evo, znovu demokratizuje početné high-tech systémy, mezi něž patří například DCC Pro nebo nové hybridní pohony s dojezdem cca 100 km výhradně na elektřinu, a zpřístupní je statisícům řidičů.“

Nově vyvinuté technologie realizované v rámci platformy MQB evo vylepšují model Tiguan v téměř všech oblastech. SUV je ještě hospodárnější než dosud díky novým hybridním pohonům s dojezdem přibližně 100 km při bezemisní a nehlučné jízdě pouze na elektřinu. U všech verzí eHybrid je navíc nabíjení střídavým proudem ještě rychlejší a v sériové výbavě je poprvé možné rychlé nabíjení stejnosměrným proudem. Přehledně uspořádaná digitální přístrojová deska na základě nové platformy MIB4 (čtvrtá generace modulární platformy pro informační a zábavní systémy) nabízí cestujícím maximum informací, digitální služby a aplikace. Ovládání je přitom důsledně intuitivní. Kromě toho byly z modelu vyšší třídy Touareg odvozeny nové systémy, například funkce pneumatické masáže pro přední sedadla nebo poprvé v Tiguanu použité „světlomety IQ.LIGHT HD LED Matrix“. Nový adaptivní podvozek „DCC Pro“ zdokonaluje komfort a dynamiku. Nejnovější generace systému „Park Assist“ automatizuje zaparkování vozu i vyjetí z parkovacího místa.

Volkswagen představil zcela nový Tiguan | foto: Volkswagen

Výrazný design a vylepšená aerodynamika. Kompaktní SUV se prezentuje se zcela novým designem. Mimořádně výrazná a působivá je přední partie s novými a plochými LED světlomety a příčnou lištou se skleněným povrchem. Otvory masky chladiče jsou nyní umístěny na okrajích nárazníku. Zde se nachází také systém vzduchových clon, který optimalizuje proudění vzduchu. Čistě tvarovaná příď dokládá snížení součinitele aerodynamického odporu vzduchu z 0,33 na 0,28. Siluetu charakterizují atletické boční oblasti nad podběhy kol, která mohou mít průměr ráfku až 20 palců. Nová příčná lišta LED zvýrazňuje nezaměnitelnou zadní partii modelu Tiguan.

Nová generace panelu sdružených přístrojů a informačních a zábavních systémů. Také interiér modelu Tiguan byl zcela nově koncipován a navržen a vyznačuje se vysokou kvalitou materiálů a zpracování. Nová přístrojová deska je přehledně a chytře uspořádaná a umožňuje intuitivní ovládání a důsledné síťové propojení. Mezi její moduly patří nový digitální panel sdružených přístrojů, „Digital Cockpit“ (digitální přístroje v příčném tabletovém formátu chráněné proti odrazům světla), displej informačního a zábavního systému s úhlopříčkou až 38 centimetrů (15 palců) a zcela novou strukturou menu a grafikou, rovněž nový head-up displej (promítání informací na čelní okno) a nový, multifunkční volič zážitků z jízdy s integrovaným displejem OLED. Prostřednictvím tohoto nového otočného ovládacího prvku s vlastním miniaturním displejem lze nastavovat jízdní režim, hlasitost audiosystému nebo i barvy ambientního osvětlení. A prostřednictvím nového hlasového asistenta IDA lze hovorovým jazykem snadno ovládat bezpočet funkcí vozidla a informačního a zábavního systému.

Široký výběr hospodárných pohonů. Díky platformě MQB evo může být Tiguan vybaven různými druhy pohonu. Zákazníci budou mít na výběr turbodiesely (TDI), přeplňované zážehové motory (TSI), přeplňované zážehové motory doplněné částečně hybridním systémem (eTSI) a externě nabíjitelné hybridní systémy (eHybrid). Všechny pohony budou nabízeny výhradně ve spojení s automatizovanou dvouspojkovou převodovkou DSG. Podobně jako v modelech Volkswagen ID. a novém modelu Passat plní funkci voliče převodovky páčka, umístěná vpravo za volantem na sloupku řízení, s intuitivním ovládáním. Otočením páčky dopředu do polohy „D“ je vůz připraven pro jízdu vpřed, otočením dozadu do polohy „R“ pro jízdu vzad a stisknutím do strany se aktivuje parkovací brzda. Všechny verze modelu Tiguan mají navíc páčky za volantem pro manuální řazení.

Elektronicky řízený podvozek nabízí ještě vyšší úroveň komfortu a dynamiky. Platforma MQB evo je výchozím základem pro novou generaci podvozku. Volkswagen kromě mnoha jednotlivých opatření vyvinul novou generaci adaptivní regulace podvozku DCC v podobě na přání dodávaného systému DCC Pro s dvouventilovými tlumiči. Nový model je navíc sériově vybaven manažerem jízdní dynamiky – systémem na základě platformy MQB, který debutoval v aktuálním modelu Golf GTI. Systém ovládá funkce elektronických uzávěrek diferenciálů (XDS) a nastavení adaptivních tlumičů systému DCC Pro, která mají vliv na příčnou dynamiku. Brzdné zásahy na jednotlivých kolech a selektivní změny tuhosti tlumičů zvyšují komfort a umocňují sportovní výkony při dynamické jízdě zatáčkami. Jízdní vlastnosti jsou díky tomu stabilnější, agilnější a preciznější.

Sedadla pro dlouhé trasy. S velmi kvalitním charakterem modelu Tiguan ladí nová sedadla ergoActive Plus s bederní opěrkou pneumaticky nastavitelnou ve 4 směrech a rovněž pneumatickým 10komorovým systémem pro tlakovou bodovou masáž. Uživatelé si kromě toho mohou naprogramovat, při jakých venkovních teplotách se automaticky aktivuje vyhřívání sedadel nebo jejich ventilace.

První HD světlomety v modelu Tiguan. Tiguan je prvním modelem na platformě MQB, který bude uveden na trh s nově vyvinutými světlomety „IQ.LIGHT HD LED Matrix“. Interaktivní systém osvětlení byl souběžně vyvíjen také pro model vyšší třídy Touareg – obě SUV tak sdílejí základní konstrukci světlometů. HD znamená „High Definition“ – vysoké rozlišení zdrojů světla. V případě Tiguanu zajišťuje zcela novou úroveň osvětlení vozovky a okolí celkem 38 400 multipixelových LED diod (19 200 multipixelových LED diod v každém světlometu), což přináší další zvýšení komfortu a bezpečnosti.

Výkonné asistenční systémy. Tiguan je sériově vybaven mnoha komfortními a asistenčními systémy. Kromě asistentů „Side Assist“ (asistent pro změnu jízdního pruhu), „Front Assist“ (systém nouzového brzdění), „Lane Assist“ (asistent pro jízdu v jízdním pruhu) a „Rear View“ (zadní kamera) mezi ně patří také funkce pro rozpoznávání dopravních značek. K dispozici bude navíc rozsáhlá nabídka systémů dodávaných na přání. Jedná se mimo jiné o následující technologie: „Park Assist Pro“ (automatické zaparkování vozu nebo vyjetí z parkovacího místa, které může řidič řídit zvenku pomocí aplikace v chytrém telefonu) nebo „Trailer Assist“ (pro asistované manévrování s přívěsem).

Větší zavazadlový prostor pro model Tiguan. Nový Tiguan povyrostl do délky o cca tři centimetry. Vnější výška, šířka a rozvor náprav zůstaly na téměř identické úrovni jako u předchůdce. Vynikající využití obestavěného prostoru dokládá objem zavazadlového prostoru nové generace. Přestože je SUV jen nepatrně delší, objem jeho zavazadlového prostoru vzrostl o 37 litrů na nynějších 652 litrů (do výšky opěradel zadních sedadel).