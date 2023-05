Vrcholné SUV Kia EV9 s diskutabilním designem

Výrazný vzhled EV9 je inspirován designovou filozofií Kia "Spojené protiklady", jejíž harmonie vychází z kontrastních kvalit přírody, modernosti a technologie. Díky svému mohutnému, ale přesto klidnému chování a řadě inteligentních inovací se skvěle vyjímá jak mimo silnice, tak ve městě. Inteligentní využití prostoru zároveň umožňuje všem cestujícím užívat si pohodlí interiéru uvolněným a propojeným způsobem.

„EV9 nastoluje nové standardy v segmentu a současně jej zcela redefinuje,“ uvedl Won Jeong Jeong, prezident společnosti Kia Europe. „Do současného světa přiváží SUV budoucnosti, podněcuje uživatele přijmout za svůj přechod k elektromobilitě a zve je, aby se stali součástí proměny světa mobility. EV9 sehraje ústřední roli v proměně značky Kia a přetváření způsobu, jakým lidé cestují.“

Kia EV9 | foto: Kia Motors

Nové srovnávací měřítko pro elektromobily a SUV

Kia EV9, postavená na globální modulární platformě Kia pro elektromobily (E-GMP), stojí v čele nejoblíbenějšího evropského segmentu vozidel. Dlouhý rozvor v kombinaci se zcela plochou architekturou elektromobilu znamená velkorysou prostornost pro celou posádku s pohodlím na úrovni luxusního salonku ve všech třech řadách sedadel. Po zastavení vozidla je možné v druhé řadě sedadel využít buďto relaxační funkci, nebo funkci otáčení do protisměru. Relaxační sedadla skýtají vrcholné pohodlí; pomocí funkce otáčení o 180° je zase možné otočit sedadla opačně, tedy proti sedadlům třetí řady. EV9 kromě toho přináší četné inovace ke zvýšení pohodlí i praktičnosti na cestách, jako např. digitální vnější zpětná zrcátka, zapuštěné kliky dveří, relaxační sedadla a trojitý panoramatický displej.

„Kia EV9 je jedinečná v tom, že není navržena pouze pro řidiče – je to SUV pro všechny členy posádky, kterým nabízí nevídané pohodlí, prostornost a přístup k technologiím,“ uvedl Sjoerd Knipping, viceprezident pro marketing a produktové plánování ze společnosti Kia Europe. „Kromě toho dokládá celostní přístup k elektrifikaci, díky kterému vozidlo dokáže mnohem více, než jen posádku přepravit z bodu A do bodu B. Z mnoha průkopnických funkcí EV9 jmenujme schopnost napájet elektrická zařízení a spotřebiče, dobíjet jiné elektromobily, či dokonce sloužit k napájení celé domácnosti. Chceme zákazníkům zprostředkovat praktičnost SUV se třemi řadami sedadel a požitkem za volantem elektromobilu.“

Jízdní dosah až 541 kilometrů doplňuje systém ultra rychlého dobíjení, který za pouhých 15 minut dokáže prodloužit dojezd až o 239 km. EV9 je dále vybaveno systémem obousměrného dobíjení, což znamená, že uživatel může nejen dobíjet elektromobil pomocí wallboxu nebo veřejné dobíjecí stanice, ale též využívat energii uloženou v akumulátoru vozidla k napájení elektrických spotřebičů – či dokonce (v budoucnosti) celé domácnosti.

EV9 je kromě toho prvním vozidlem Kia, které lze aktualizovat prostřednictvím obchodu Kia Connect, kdy si uživatel vybírá požadované funkce k aktualizaci nebo přizpůsobení vlastního vozu. Důležitým a významným krokem na cestě k vyšší trvalé udržitelnosti interiérů jsou alternativy k přírodní kůži a materiály vyrobené z recyklovaných plastů.

Kia EV9 je stěžejním krokem v rámci proměny značky v poskytovatele řešení trvale udržitelné mobility. EV9 je jedním z prvních vozidel v Evropě, které nabídne schopnosti autonomního řízení úrovně 3 – nese tak genetickou výbavu budoucnosti a pomáhá dláždit cestu k plně propojené a autonomní mobilitě bez emisí.

Kia EV9 | foto: Kia Motors

Výrazný design inspirovaný světem přírody

Kia EV9, podobně jako oceňovaný model Kia EV6, staví na firemní designové filozofii „Spojené protiklady“. Zevnějšek charakterizuje geometrie pevné skály, čisté křivky a výrazný profil suverénního SUV.

Při pohledu na příď EV9 zaujme nejnovější generace „digitální tygří masky“ Kia. Výrazné svislé LED světlomety na přídi charakterizují štíhlé projektorové zdroje, resp. projektory ve tvaru krychliček u verze GT-line. K okamžité rozpoznatelnosti vozidla zezadu napomáhá jedinečná grafika hvězdné mapy u typických LED zadních světel. K modernímu high-tech vzhledu přispívají automatické zapuštěné kliky dveří. Aktivní vzduchové klapky se vzduchovou clonou zase zlepšují aerodynamiku. Vnější vzhled završují 19", 20" nebo 21" pneumatiky v protihlukovém provedení, obuté na litých kolech s nízkým aerodynamickým odporem a jedinečným designovým prvkem ve tvaru obdélníku.

„Chceme sdílet naši vizi harmonického soužití přírody a moderny,“ uvedl Karim Habib, výkonný viceprezident a vedoucí globálního návrhářského centra Kia (Kia Design Center). „Exteriér, inspirovaný pilířem ‚Výrazný jako příroda sama‘ (Bold for Nature) naší designové filozofie Spojené protiklady, vzdává hold dokonalosti přírody, zatímco intuitivní interiér přináší některé z našich doposud nejpokročilejších technologií.“

Pro EV9 bude v Evropě k dispozici pět lesklých barevných odstínů: perleťová bílá Snow, perleťová černá Aurora, červená Flare, šedá Pebble a zelená Iceberg. Výlučně pro EV9 Baseline se dále bude nabízet stříbrná Ivory v lesklém nebo matném provedení. A konečně pro výbavovou linii GT-line bude možné zvolit odstín modrá Ocean v matné nebo lesklé variantě, stejné jako u koncepčního modelu Concept EV9.

Kia EV9 | foto: Kia Motors

Minimalistický interiér pro intuitivní používání

EV 9 charakterizuje prostorný interiér v minimalistickém a intuitivním uspořádání. Jedinečná architektura elektromobilu s dlouhým rozvorem a plochou podlahou E-GMP se promítla do nejprostornější kabiny v historii značky. Kia EV9 přichází se třemi řadami sedadel a je k dispozici i v provedení se šesti sedadly (standardem je sedm). V současnosti tak jde o jeden z mála sedmimístných elektromobilů na trhu.

Po nasednutí do EV9 vítá uživatele emblém Kia na volantu, během jízdy podsvícený. Pro model jsou dále na přání k dispozici digitální vnější zpětná zrcátka (DSM) – tedy digitální obrazovky propojené s kamerami, nahrazující klasická analogová zrcátka. Zrcátka nového typu rozšiřují řidičovo zorné pole ve prospěch bezpečnosti i praktické využitelnosti. Na druhé straně digitální vnitřní zpětné zrcátko může sloužit buďto jako klasické automaticky stmívatelné zrcátko, nebo jako displej kamery, která přenáší obraz situace za vozidlem, a zprostředkuje tak dobrý výhled i v situacích, kdy výhledu vzad brání nějaká překážka.

Součástí středového panelu je rychlá bezdrátová nabíječka telefonu a modul s USB portem a nabíječkou. Další USB nabíjecí porty jsou k dispozici ve druhé i třetí řadě sedadel. Uvnitř předních i zadních loketních opěrek a na horní straně kapsy na mapy se používá dekorační osvětlení různých barev a funkcí, například v propojení s rychlostí jízdy nebo pro kempování s vozidlem. S intuitivním ovládáním pomáhají skrytá podsvícená tlačítka. V nabídce jsou například tato barevná schémata pro interiér: tmavě šedá a černá, hnědá a černá, tmavě šedá a světle šedá, resp. námořnická modř a tmavě šedá.

Kia EV9 | foto: Kia Motors

Jedinečná uspořádání druhé řady pro relaxaci a odpočinek

V první řadě najdeme relaxační sedadla s funkcí sklápění během parkování či dobíjení, kdy lze současně vytáhnout opěru pro nohy ke zvýšení pohodlí. Elektricky nastavitelná sedadla jsou vybavena integrovaným systémem ukládání do paměti pro automatickou úpravu polohy sedadla a volantu podle nastavení řidiče. V kabině jsou dále loketní opěrky ve třetí řadě s integrovanými držáky lahví a nápojů.

Vedle relaxačních sedadel v první řadě je součástí šestimístného uspořádání jeden ze dvou volitelných prvků pro druhou řadu sedadel s možností aktivace po zastavení vozidla: režim Pause, kdy se interiér vozidla promění v salonek otočením sedadel druhé řady proti směru jízdy, resp. režim Enjoy s relaxačními sedadly ve druhé řadě, vybavenými hlavovými opěrkami s nastavitelnými bočnicemi.

U šestimístného provedení s otočnými sedadly se používají sedadla druhé řady s funkcí otáčení o 180°. Když vozidlo stojí na místě, cestující ve druhé řadě si mohou sedadla otočit dozadu, aby mohli komunikovat se členy posádky sedícími zcela vzadu. V tomto uspořádání je možné ze středového panelu vytáhnout dlouhou posuvnou přihrádku, která poslouží jako stoleček mezi sedadly.

Oproti tomu v režimu Enjoy může osazenstvo druhé řady sklopit sedadla a relaxovat společně s předními cestujícími v maximálním pohodlí pro všechny členy posádky na dlouhých trasách. Každé z relaxačních sedadel je vybaveno přídavnou opěrkou pro nohy a kompletním odvětráváním (vpředu i vzadu) pro maximální komfort při řízení i cestování.

Obě alternativní uspořádání sedadel přinášejí nové možnosti trávení času ve vozidle, ať již během parkování, dobíjení, nebo kempování. Zcela nezávislý systém klimatizace kromě samostatného nastavení pro řidiče a předního spolujezdce přináší více pohodlí pro zadní cestující. Zároveň šetří energií, neboť funkce vyhřívání nebo chlazení se používají pouze na přání konkrétních cestujících. EV9 je navíc prvním modelem Kia v Evropě s novým ovládacím panelem klimatizace Kia. Ten usnadňuje sledování a ovládání všech nastavení klimatizace bez nutnosti otevírat podnabídky systému infotainmentu.

Průkopnické inovace prostoru ve prospěch jedinečné architektury vozidel

Kia EV9 s délkou 5010 mm je doposud nejprostornějším osobním vozem Kia a současně druhým modelem značky postaveným na podvozkové platformě HMG, vyhrazené pro akumulátorové elektromobily: E-GMP (Electric Global Modular Platform). Model je široký 1980 mm, vysoký 1750 mm a má rozvor 3100 mm. Kia EV9 kromě velkorysého prostoru pro posádku nabízí i dodatečné místo pro zavazadla v podobě předního kufru. U provedení s pohonem zadních kol má tento kufr objem až 90 litrů; v případě verze s pohonem všech kol činí objem 52 litrů. V zadním zavazadlovém prostoru je k dispozici 728 litrů při obsazení 4/5 cestujícími, resp. až 333 litrů v uspořádání se 6/7 nesklopenými sedadly.

Udržitelné cestování s ekologickým interiérem

V souladu s proměnou v „poskytovatele řešení trvale udržitelné mobility“ se Kia rozhodla definovat Strategii trvale udržitelného návrhu, spočívající v začleňování ekologičtějších materiálů do vozidel značky. Plán konkrétně zahrnuje postupné vyřazování kůže zvířecího původu a začleňování „klíčových udržitelných položek“ do interiérů vozidel značky, resp. průběžné inovace nových bio materiálů.

První etapu této cesty zhmotňuje EV9 s ekologickými materiály v interiéru, jakými je např. alternativa k přírodní kůži vyráběná z bio polyuretanu (PU). Tento materiál vychází z přírodních složek včetně kukuřičného a ricinového oleje. Dále zde najdeme komponenty z recyklovaného polyethylentereftalátu (PET) a termoplastického olefinu (TPO), které jsou součástí přístrojové desky a obkladů dveří i sloupků. Pro ozdobné obklady kabiny EV9 se používají plasty z recyklovaných produktů po skončení životnosti. Látkové čalounění a koberce, ač vyrobené z recyklovaného PET materiálu a recyklovaných rybářských sítí, působí mimořádně útulně a luxusně. Na spínačích a obkladech se používá bio lak, zatímco ozdobné obložení je chráněno laky bez obsahu BTX. K výrobě příze a plsti po celém vozidle se ze 100 procent používá recyklovaný PET materiál.

Dvě varianty pohonu pro vynikající dojezd a akceleraci

Kia EV9 je k dispozici s pohonem samotných zadních nebo všech kol. V obou variantách se používá akumulátor o kapacitě 99,8 kWh, postavený na akumulátorové technologii Kia čtvrté generace.

Verze s pohonem samotných zadních kol je vybavena 149kW elektromotorem s nejvyšším točivým momentem 350 Nm. Maximální rychlost činí 185 km/h a z místa na 100 km/h vůz zrychlí za 9,4 sekundy. Čistě elektrický dojezd je v tomto případě až 541 km (podle WLTP).

Varianta s pohonem všech kol používá dvojici 141kW elektromotorů s nejvyšším točivým momentem 200 Nm vpředu, resp. 350 Nm na zadní nápravě. Vůz se rozjede až na 200 km/h, z místa na 100 km/h zrychluje za 6,0 sekundy a chlubí se čistě elektrickým dojezdem až 497 km (odhad podle WLTP).

Kia EV9 podporuje ultra rychlou technologii 800V dobíjení, což znamená více času za volantem a méně čekání u dobíjecích stanic. U provedení RWD je tak možné za pouhých 15 minut dobíjení prodloužit dojezd až o 239 km, resp. 219 km v případě verze s pohonem AWD.

Pokrokové obousměrné dobíjení: energetické řešení budoucnosti

Kia EV9 podporuje funkci obousměrného dobíjení, která umožňuje využívat pokročilé technologie budoucnosti, jako jsou V2L (Vehicle-to-Load, vozidlo vs. spotřebič), V2B/V2H (Vehicle-to-Building/Vehicle-to-Home, vozidlo vs. dům / vozidlo vs. domácnost) a V2G (Vehicle-to-Grid, vozidlo vs. elektrická síť). Technologie V2L, která se poprvé představila v modelu Kia EV6 a tvoří součást standardní výbavy EV9, umožňuje uživateli jednoduše napájet 220V spotřebiče přímo z akumulátoru EV9 připojením kabelu k dobíjecímu portu elektromobilu. Označení V2B a V2H znamená schopnost vozidla napájet dům nebo zákazníkovu domácnost. V2G znamená, že vozidlo může energii vracet přímo do energetické sítě, tedy ukládat levnou elektřinu v době nízké poptávky a dodávat ji zpět ve špičce. Technologie V2B, V2H a V2G budou v Evropě uváděny postupně.

Plánování tras EV pro vyšší bezpečnost a pocit sebejistoty

Díky inovativní funkci pro plánování tras s elektromobilem (Kia EV Route Planner) nemusejí zákazníci trávit tolik času plánováním trasy podle dostupnosti dobíjecích míst. Když jednotka navigace rozpozná, že aktuální stav nabití k dojezdu do přednastaveného cíle nepostačuje, automaticky doporučí dobíjecí místo na plánované trase. To by u zákazníků mělo eliminovat obavy ohledně dojezdu, neboť systém automaticky zobrazuje kdy, kde a jak dlouho se bude vozidlo dobíjet.

„Plánování tras EV z pohledu zákazníka znamená chytré a snadné cestování bez nutnosti ztrácet v předstihu čas hledáním dobíjecích stanic,“ komentuje Frank Gunther, vedoucí manažer vývojových projektů z Technického centra společnosti Hyundai Motor Europe. „Chceme, aby zákazníci mohli překonávat delší vzdálenosti v nejkratším možném čase a s co nejmenším stresem. Smyslem funkcí podobných této je ještě lépe propojit a vylepšit naše systémy, abychom naplnili – nebo dokonce předčili – očekávání zákazníků, a přechod od konvenčních vozů k elektromobilům tak byl co nejsnazší a nejhladší.“

Za nízkých teplot pak tato funkce spolupracuje s teplotní přípravou akumulátoru, kdy zajišťuje předehřev akumulátoru na optimální teplotu dobíjení ještě dříve, než vozidlo k dobíjecímu místu dojede. Zákazníci tak mohou využívat časovou úsporu ultra rychlého dobíjení za každého počasí.

Kia EV9 byla navržena s ohledem na maximální pohodlí cestujících a hospodárnost provozu při zachování radosti za volantem. Díky funkcím vyhrazeným pro pravověrná SUV, jako je např. pohon všech kol nebo režim Terrain, je vůz schopen úspěšně se zhostit každého úkolu.

Kia EV9 | foto: Kia Motors

Systém palubního infotainmentu: účelná technologie

Interiér EV9 přináší jednoduché a vytříbené technologie na podporu intuitivního uživatelského prostředí. Trojitý panoramatický displej zahrnuje 12,3" přístrojový štít před řidičem, 12,3" obrazovku systému AVNT a 5,1" vestavěný panel klimatizace s informacemi o sedadlech a vyhřívání. Uživatelské pohodlí na palubě EV9 zvyšuje i head-up displej (HUD). Podobně jako fyzická tlačítka na volantu jsou zde další skrytá tlačítka, podsvícená pouze při zapnutí vozidla.

Dotykový displej navigace pro EV9 disponuje širokou nabídkou funkcí, např. standardně umožňuje připojit až dvě mobilní zařízení Bluetooth a rovněž podporuje technologie připojení Android Auto a Apple CarPlay již ve standardu. Chlubí se lepší využitelností díky rozpoznávání hlasu na základě přirozené řeči, například pro funkce navigace, zapínání médií nebo ovládání teploty. Na druhé straně je zde obrazovka rychlých funkcí, dostupná potažením prstu od horního okraje displeje, aby měl uživatel k dispozici často používané funkce bez nutnosti procházet hlavní nabídky a podnabídky systému. Připojování telefonů se systémem Android k palubnímu infotainmentu usnadňuje služba Google Fast Pair.

Pohodlí při používání automatických myček pak zvyšuje nový režim Automyčka. Systém AVNT jedním stiskem tlačítka aktivuje všechna nastavení nezbytná před vjetím do automatické myčky automobilů, kdy například zkontroluje, zda jsou zavřeny všechny dveře a okna, sklopí vnější zpětná zrcátka a zajistí, aby zapuštěné kliky dveří zůstaly uvnitř.

Podobně jako u dalších modelů Kia může majitel EV9 využívat on-line služby Kia Connect Live Services, které zahrnují on-line navigaci a informace v reálném čase týkající se stavu dopravy, dostupnosti a cen parkování, polohy čerpacích stanic a cen paliv, resp. dobíjecích míst pro elektromobily, jakož i předpovědi počasí, on-line vyhledávání bodů zájmu a informace o rychlostních kamerách (na vybraných trzích).

„Jsme přesvědčeni, že technologie a inovace vedou k pozitivním interakcím mezi lidmi a stroji,“ uvedl Jochen Paesen, viceprezident pro design interiérů. „Naším cílem pro interiér zcela nového EV9 bylo spojit high-tech funkce s vysokou intuitivností. Proto jsme navrhli jednoduchý a kultivovaný interiér s nejlepším uspořádáním a grafikou pro lepší využitelnost z pohledu zákazníka.“

Prémiový audiosystém Meridian pro bezkonkurenční poslech

Pro hudební fanoušky je v EV9 připraven prémiový audiosystém Meridian se 14 reproduktory po celé kabině včetně externího zesilovače. Funkce Intelli Q automaticky přizpůsobuje hlasitost a kvalitu zvuku na základě rychlosti vozidla; dále je zde funkce Horizon pro současnou kontrolu nad přehráváním hudby a obrazem/okolím.