Porsche Cayenne poslední generace bylo uvedeno na trh v roce 2017. Nyní automobilka Porsche důsledně vylepšuje třetí generaci modelu Cayenne rozsáhlými úpravami pohonného ústrojí, podvozku, designu, výbavy a konektivity. „Jedná se o jedno z nejrozsáhlejších vylepšení v historii značky Porsche,“ říká manažer série Michael Schätzle. Kromě přeskupení portfolia pohonů provedli inženýři ve vývojovém centru Porsche ve Weissachu zásadní úpravy podvozkového systému modelu Cayenne. Cílem bylo dosáhnout ještě širšího rozsahu mezi typickým výkonem Porsche na silnici, komfortem na dlouhých cestách a terénními schopnostmi. Za tímto účelem bude Cayenne vybaven mimo jiné novým, semiaktivním podvozkem. Kromě toho budou mít řidiči a cestující k dispozici nový a rozsáhle digitalizovaný koncept zobrazování a ovládání s vylepšenými funkcemi konektivity. Inovativní osvětlovací technika hlavních reflektorů HD-Matrix-LED zvyšuje komfort i bezpečnost nového Porsche Cayenne.

Testy nového Porsche Cayenne finišují | foto: Porsche

Testy nového Porsche Cayenne finišují | foto: Porsche

S tolika novými technologiemi bylo nutné aplikovat komplexní testování tak, aby bylo možné dokonale vyladit komponenty, z nichž většina pochází ze zcela nového vývoje. „Nové Porsche Cayenne podrobujeme kompletnímu testovacímu programu, jako bychom ho vyvíjeli od nuly,“ vysvětluje vedoucí testovacího týmu Ralf Bosch. Vedle stále přesnějších virtuálních simulací je pro značku Porsche stále vysokou prioritou testování v reálném životě. Představuje totiž test, zda je nový model připraven pro trh. Během toho, co nazýváme kompletním testováním vozidel, je cílem zajistit provozní stabilitu a funkčnost všech komponentů a systémů při jejich interakci – v situacích, které zákazník zažívá i daleko „za hranou“. V průběhu testů odolnosti je životnost vozidla simulována v náročných podmínkách, které se v běžném provozu vyskytují jen zřídka. V každodenních podmínkách vozidla během několika měsíců ujedou více než 200 000 kilometrů v městském provozu, na okreskách a dálnicích.

Testy nového Porsche Cayenne finišují | foto: Porsche

Testy nového Porsche Cayenne finišují | foto: Porsche

Pro simulaci extrémních podmínek prototypy přirozeně cestují po celém světě s cílem otestovat kvalitu a odolnost v různých klimatických pásmech. Nový model Cayenne tak zavítal do Asie, Afriky, Evropy a USA. Celkem bylo najeto přes čtyři miliony testovacích kilometrů. „To, co požadujeme od nového Porsche Cayenne při ná-ročných off-roadových testech ve Španělsku, v písečných dunách Maroka nebo bě-hem velmi dynamických jízd na ledu ve Finsku či asfaltu Severní smyčky Nürburgringu není standard, který by běžný zákazník praktikoval,“ říká Dirk Lersch, šéf týmu prototypů a zkoušek pro model Cayenne. „Ale každý, kdo si koupí Porsche by měl vědět, že vydrží extrémní zátěž – bez ohledu na povrch, po němž jezdí.“ Nové Porsche Cayenne oslaví premiéru letos na jaře.