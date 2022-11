Nové Volvo EX90 - design bude odlišný, základní principy ale zůstávají + FOTO

Skandinávský přístup k designu vychází ze záměrů, které se propisují do vzhledu. Design nového vlajkového SUV odráží účel navrhnout elegantní a efektivní plně elektrický rodinný vůz nabízející mnohem vyšší bezpečnostní standard něž dosud kterýkoli jiný vůz Volvo.

První snímky nového Volva XC90 - vše pro nízký odpor vzduchu | foto: Volvo

Nicméně praktičnosti a bezpečnosti nemusí být nutně dosaženo na úkor estetické stránky.



Podívejte se na video



Jedním z nejnápadnějších příkladů tohoto tvrzení je způsob, jakým do vozu byl integrován laserový senzor LiDAR, který bude součástí standardní výbavy modelu. LiDAR je dálkovým senzorickým systémem, který dokáže na základě pulzního laseru přesně měřit vzdálenosti od rozpoznaných objektů. Například chodce dokáže detekovat až do vzdálenosti 250 metrů.

První snímky nového Volva XC90 - lidar zakomponovaný do střechy pro autonomní řízení | foto: Volvo

Právě LiDAR představuje jeden z bezpečnostních milníků, které mají pomáhat na cestě k autonomnímu řízení bez nutnosti dohledu.



„Integrovat do vozu LiDAR tak, aby vypadal dobře a současně mohl nabídnout optimální využití z hlediska bezpečnosti, bylo skutečnou výzvou,“ říká T. Jon Mayer, ředitel pro design exteriéru. „Jedná se o pomyslné oči vozu, a ačkoli by bylo možné umístit LiDAR do oblasti masky chladiče – což by se rovnalo tomu, kdybyste měli oči na kolenou –, mnohem větší smysl dává mít tyto oči co nejvýše na hlavě, aby toho jejich prostřednictvím bylo vidět co nejvíce. Z toho důvodu jsme se společně s našimi konstruktéry rozhodli umístit LiDAR ve střešní linii, kde bude dosahovat maximální efektivity.“

První snímky nového Volva XC90 - lidar zakomponovaný do střechy pro autonomní řízení | foto: Volvo

Aerodynamické křivky přispívající k delšímu dojezdu

Tvarování a formování exteriéru elektrického vozu představuje příležitost, jak prostřednictvím designu zlepšit efektivitu vozu.

První snímky nového Volva XC90 | foto: Volvo

Protože je aerodynamický odpor nepřítelem efektivity, dobrý elektrický vůz se vyznačuje klouzavým, hladkým a aerodynamickým povrchem. Volvo EX90 navrhovali s jasným cílem optimalizovat jeho dojezd, přičemž se soustředili na redukování odporu vzduchu a větru.

První snímky nového Volva XC90 - vše pro nízký odpor vzduchu | foto: Volvo

Elegantní příď se zaoblenými křivkami v kombinaci s prvky, jako jsou zapouštěná skla a vnější kliky dveří, zajišťují nepřerušované proudění vzduchu kolem vozu směrem dozadu. Jedná se o prvky ovlivňující tzv. koeficient aerodynamického odporu, který se používá k vyjádření aerodynamické efektivity vozu.

První snímky nového Volva XC90 - vše pro nízký odpor vzduchu | foto: Volvo

Vzhledem k volbě zmíněného designu exteriéru se může Volvo EX90 pochlubit koeficientem aerodynamického odporu 0,29. Pro nezasvěcené se jedná o hodnotu, která je u sedmimístného SUV považována za velmi konkurenceschopnou.

První snímky nového Volva XC90 | foto: Volvo

„Při načrtávání půvabných a elegantních proporcí modelu Volvo EX90 jsme se nechali inspirovat designem jachet,“ uvádí T. Jon Mayer. „Pokud se na ně podíváte zepředu, působí hrdě a sebejistě, což je inspirováno schopnostmi plachetnic razit si cestu bičujícími vlnami oceánu. Mimoto je vůz celý zaoblený, díky čemuž kolem něj může mnohem efektivněji proudit vzduch.“



Klidná a zdrženlivá sebejistota

Celá řada rozhodnutí týkajících se designu modelu Volvo EX90 byla přijata v inspiraci skandinávskými kořeny.



Dlouhé světlé dny skandinávského léta, které se při změně ročního období střídají s temnými ponurými zimami, inspirovaly k integraci panoramatické střechy a co nejvíce prosklených částí, aby do vozu pronikalo co nejvíce světla.

„Navrhování osvětlení interiéru jsme věnovali velké úsilí, přičemž jsme se snažili vytvořit příjemně teplý interiér, který bude kontrastovat s poněkud chladnějším výrazem exteriéru,“ vysvětluje T. Jon Mayer. „To je spojeno také s tím, jak mohou být vnímáni lidé ve Skandinávii. Vládne zde klidná a umírněná sebejistota, takže atmosféra může zpočátku působit chladně, ale jakmile místní lidi opravdu poznáte, zjistíte, že jsou skutečně vřelí. A přesně takovou sebejistotu se snažíme vyjádřit výrazem našich vozů.“



Připravované Volvo EX90 bude odhaleno 9. listopadu ve Stockholmu.