Mercedes-AMG C 63 S E Performance, nejsilnější čtyřválec světa + elektromotor = 680 koní a 1020 N.m.

Pod kapotou C 63 bije pouze čtyřválcový motor spojený do plug-in hybridního ústrojí. Pohonná jednotka dává ale takový výkon, že by se za něj nemusel stydět ani přeplněný osmiválec.