„I’ll be back!“: Nový Amarok se vrátí na trh s celou řadou inovací

Je jedno, zda v Jižní Africe nebo v Austrálii, či na jiném kontinentu, pick-upy jsou všude jasným vyjádřením postoje k životu. A mají v něm své pevné místo, protože bez těchto odolných a praktických automobilů by nebylo možné řadu úkolů vůbec zvládnout. Je-li výzvou velký náklad, náročná cesta nebo neschůdný terén, každý řidič v takových situacích vždy ocení pick-up, na který se může spolehnout. Amarok se například již od roku 2011 používá při ochraně zvířat v Jižní Africe. Volkswagen Užitkové vozy je totiž partnerem nadace WFA (Wilderness Foundation Africa), která se věnuje důležité ochraně nosorožců.

Volkswagen Amarok | foto: Volkswagen CR

Zcela nový vůz s „jasnou DNA Volkswagenu“

Nový Amarok je schopným a všestranným automobilem, který navíc skvěle vypadá. Za tím stojí nejen zcela nový zevnějšek a interiér, ale také ještě rozsáhlejší technická výbava, která přijde vhod nejen při práci. „Amarok umožní i to, co se leckde zdá být na první pohled nemožné. Svým uživatelům usnadní život tím, že je bude podporovat v zaměstnání i každodenním životě,“ říká Jakub Šebesta, ředitel značky Volkswagen Užitkové vozy v České republice. „Amarok totiž nabídne řešení, která našim zákazníkům umožní dosáhnout vytyčených cílů – a to především v náročných podmínkách.“ Třetí generace tohoto modelu nabídne mnohem více asistenčních systémů a zákazníky přesvědčí také v oblasti konektivity. Nový Amarok přinese v roce 2022 do svého segmentu dosud nevídané inovace. A samozřejmě ani v nové podobě se nezastaví před těžko přístupným terénem.

Jako všestranný model v portfoliu značky Volkswagen Užitkové vozy zaujme nový Amarok přesvědčivými liniemi a celkovým vzhledem. „Nový Amarok se zřetelně odlišuje výraznou přídí, a především nezaměnitelným X designem. Všechny tyto prvky umocňují vůdčí ambice tohoto modelu,“ potvrzuje Albert-Johann Kirzinger, šéfdesignér značky Volkswagen Užitkové vozy. „Robustnosti a síle nového Amaroku jsme dodali jasný výraz – čistou DNA Volkswagenu v interiéru i exteriéru.“ Z toho vyplývá sebevědomí modelu Amarok, který vizuálně ohromí širokou hrudí a praktickými detaily.

Volkswagen Užitkové vozy uvedl model Amarok do sériové výroby v roce 2010. Prémiový pick-up se vyráběl v Hannoveru a jeho výroba dodnes pokračuje v argentinském závodě Pacheco. Produkci nejnovější verze zajistí jihoafrický závod Silverton. V uplynulém desetiletí nalezlo na celém světě své majitele více než 800 000 vozů Amarok, které pomáhají řešit každodenní výzvy na mnoha kontinentech.

Volkswagen Amarok | foto: Volkswagen CR

Na jižní polokouli se model Amarok i nadále prodává. Skvělé jméno si udělal jako dosud jediný pick-up segmentu B poháněný vznětovými motory V6. Zákazníci v České republice budou moci nový Amarok objednávat od roku 2023.