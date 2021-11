Facelift Volkswagenu T-Roc: Změny designu malé, technologií větší. Základní cena 544 tisíc

T-Roc se stal v uplynulých čtyřech letech mimořádně oblíbeným modelem díky kombinaci progresivního charakteru, sportovních výkonů a všestrannosti. Přestože T-Roc nemá přímého předchůdce, stal se okamžitě důležitým pilířem produktové řady značky Volkswagen. Od uvedení na trh v roce 2017 převzali zákazníci již více než jeden milion těchto kompaktních SUV. Na konci roku 2019 rozšířil nabídku v této modelové řadě mimořádně sportovní T-Roc R. Od jara 2020 kombinuje T-Roc Cabriolet silné stránky SUV s možností jízdy se sklopenou střechou.

Zušlechtěný interiér, podmanivější vnější design

Nová přístrojová deska s měkkým povrchem a výrazným designovým prošíváním vytváří v interiéru nového modelu T-Roc moderní atmosféru vysoké kvality. Displej informačního a zábavního systému je nyní umístěn ve stylu tabletu na přístrojové desce ve stejné rovině jako panel sdružených přístrojů za volantem. V závislosti na výbavě má displej informačního a zábavního systému úhlopříčku 8,0 palce, resp. 9,2 palce (základní výbavová linie „T-Roc“ má základní infotainment s 6,5“ displejem). Kompaktní SUV je kromě toho sériově vybaveno digitálním panelem sdružených přístrojů, který má ve verzi „Digital Cockpit Pro“, dodávané na přání u linie „Life“, úhlopříčku až 10,25 palce (pro linii „Style“, „R-Line“ a “R” je Digital Cockpit Pro sériově). K intuitivnímu ovládání navíc přispívá multifunkční volant s novým designem, který je rovněž součástí sériové výbavy.

Facelift Volkswagenu T-Roc | foto: Volkswagen

Vysoce kvalitní látkové obložení dveří je nyní standardem. U výbavových linií „Style“ a „R-Line“ jsou obložení dveří a loketní opěrky vyrobeny z koženky a pyšní se designovými švy, stejně jako opěrky hlavy. K výbavové linii „Style“ patří nyní rovněž komfortní sedadla s prostředními sedacími plochami čalouněnými látkou microfleece ArtVelours. Ve spojení s R-Line jsou na přání k dispozici špičková sportovní sedadla pro řidiče i spolujezdce (dříve se nacházela pouze v T-Roc R) a také čalounění kůží Nappa.

Facelift Volkswagenu T-Roc | foto: Volkswagen

Facelift Volkswagenu T-Roc | foto: Volkswagen

Nový T-Roc má ještě podmanivější exteriér a jeho nezaměnitelný design crossoveru působí ještě výraznějším dojmem. LED světlomety a tmavě tónované kryty zadních světel jsou součástí sériové výbavy. Jako výbava na přání je nabízen systém IQ.LIGHT LED Matrix a osvětlená lišta na masce chladiče společně se zadními světly s novou grafickou strukturou a dynamickou funkcí ukazatelů směru. Možnosti individualizace rozšiřuje pět nových laků karoserie a atraktivní výběr nově tvarovaných kol z lehké slitiny s průměrem 17 až 19 palců.

Facelift Volkswagenu T-Roc | foto: Volkswagen

Facelift Volkswagenu T-Roc | foto: Volkswagen

Nová úroveň digitalizace a konektivity

Nový T-Roc sériově disponuje pokrokovými asistenčními systémy Front Assist a Lane Assist. Nový asistent „IQ.DRIVE Travel Assist“ a adaptivní tempomat ACC s prediktivní regulací rychlosti umožňují asistované řízení, zpomalování a zrychlování při rychlosti jízdy až 210 km/h. Řízení těchto systémů přitom zohledňuje lokální omezení rychlosti jízdy, začátky obcí, křižovatky nebo kruhové objezdy, a to na základě propojení signálů z přední kamery s daty GPS a mapovými podklady.

V novém modelu T-Roc nalézá uplatnění třetí generace modulární platformy pro informační a zábavní systémy (MIB3), která umožňuje používat velký počet online funkcí a služeb. V Evropě lze v rámci sériové výbavy bezplatně využívat služby We Connect Plus po dobu jednoho roku zdarma. Uživatelé tak mají k dispozici mimo jiné online hlasové ovládání hovorovým jazykem a přístup k streamingovým službám. Ve standardní výbavě u linií „Life“, „Style“ a „R-Line“ lze nyní integrovat funkce Apple CarPlay™ a Android Auto™ do ovládacího systému prostřednictvím systému App Connect Wireless také bezdrátově.

Facelift Volkswagenu T-Roc | foto: Volkswagen

Hospodárné motory TSI a TDI, na přání 7stupňová převodovka DSG a pohon všech kol 4MOTION

V rozmanitém portfoliu pohonů pro nový model T-Roc mají zákazníci na výběr tři motory TSI a dvě jednotky TDI. V závislosti na pohonu je hnací síla přenášena 6stupňovou přímo řazenou převodovkou nebo 7stupňovou převodovkou DSG. Tříválec TSI 1,0 litru má nejvyšší výkon 81 kW (110 k)1. Čtyřválcové pohony poskytují nejvyšší výkon 110 kW (150 k)2/3 ve verzi TSI 1,5 litru, resp. 140 kW (190 k)4 ve variantě TSI 2,0 litru. Nabídku rozšiřují dva čtyřválcové motory TDI 2,0 litru

s nejvyšším výkonem 85 kW (115 k)6, resp. 110 kW (150 k)7. Alternativou pohonu předních kol je pohon všech kol 4MOTION, který ve spojení s turbodieselem o výkonu 110 kW (150 k)8 zajišťuje mimořádně suverénní přenos hnací síly na vozovku. Jednotka TSI 2,0 litru s výkonem 140 kW (190 k)4 je sériově kombinována s pohonem všech kol 4MOTION.

Nabídka zahrnuje základní verzi a další tři předem nakonfigurované výbavové linie

Individuální požadavky zákazníků ještě více zohledňuje nové rozdělení výbavových linií modelu T-Roc. Kromě základní verze „T-Roc“ se kompaktní SUV dodává v celé Evropě v nově nakonfigurovaných verzích „Life“, „Style“ a „R-Line“. Výbavová linie „Style“ zaujme dvoubarevným lakováním, dodatečnými chromovanými prvky a v interiéru ambientním osvětlením a komfortními sedadly. Vnější design a výbava modelu R-Line je nyní ještě zřetelněji inspirována vrcholným modelem T-Roc R. Jedinečný charakter se projevuje mimo jiné markantním, sportovním designem nárazníků a multifunkčním sportovním volantem s dotykovým ovládáním. Nový T-Roc ve spojení s výbavovou linií „R-Line“ kromě toho disponuje sportovním paketem, který zahrnuje volbu jízdních režimů, progresivní řízení a sportovní podvozek. Pro výbavové linie „Style“ a „R-Line“ si zákazníci mohou zvolit designový paket „Black Style“. Jeho černé designové prvky pro exteriér a interiér vytvářejí sportovní vzhled.

Facelift Volkswagenu T-Roc | foto: Volkswagen

Nový T-Roc R: Všestranné sportovní výkony

Nový T-Roc R se čtyřválcovým motorem vyladěným na nejvyšší výkon 221 kW (300 k)5 je v této modelové řadě nejdynamičtějším kompaktním SUV. K tomu přispívá také sériově dodávaný sportovní podvozek a pohon všech kol 4MOTION. Kromě zvuku jsou sportovní výkony umocněny také vizuálně jak v interiéru, tak i specifickým exteriérem R. Nově navržený kůží obšitý sportovní volant nese dotykové ovládání a pro tento model specifické tlačítko R nabízející přímý přístup k volbě jízdních režimů.

Nový T-Roc Cabriolet: Potěšení z jízdy, svoboda, radost ze života

Modernizovaná verze modelu T-Roc Cabriolet signalizuje ještě intenzivněji než dosud potěšení z jízdy, svobodu a radost ze života. Jako model crossoveru s otevřenou střechou spojuje robustnost SUV s požitky z kabrioletu. Nový T-Roc Cabriolet disponuje elektricky ovládanou látkovou skládací střecho, kterou lze otevřít během 9 sekund. Otevřený čtyřmístný automobil je nabízen ve výbavových liniích „Style“ a „R-Line“. Zákazníci budou mít na českém trhu k dispozici motor 1,5 TSI s manuální 6 stupňovou převodovkou nebo automatickou 7 stupňovou DSG.

Již koncem tohoto měsíce bude možné objednat nový T-Roc a nový T-Roc Cabriolet; nový T-Roc R je k dispozici od začátku nového roku. Na jaře 2022 pak budou všechny modely dostupné u prodejců.

Nový T-Roc s motorem 1.0 TSI má základní cenu 543 900 Kč, nový T-Roc Cabriolet lze pořídit za ceny od 805 900 Kč ve výbavové linii „Style“ motorem 1,5 TSI a 6stupňovou přímo řazenou převodovkou.

1 T-Roc 1.0 TSI 81 kW/110 k, 6stupňová přímo řazená převodovka, spotřeba paliva v l/100 km (EU): město 6,2; mimo město 4,6; kombinovaná 5,2; emise CO2 (kombinované) v g/km: 118; třída hospodárnosti: B

2 T-Roc 1.5 TSI 110 kW/150 k, 6stupňová přímo řazená převodovka, spotřeba paliva v l/100 km (EU): město 6,2; mimo město 4,7; kombinovaná 5,2; emise CO2 (kombinované) v g/km: 119; třída hospodárnosti: B

3 T-Roc 1.5 TSI 110 kW/150 k, 7stupňová převodovka DSG, spotřeba paliva v l/100 km (EU): město 6,7; mimo město 4,6; kombinovaná 5,4; emise CO2 (kombinované) v g/km: 123; třída hospodárnosti: B

4 T-Roc 2.0 TSI 4MOTION 140 kW/190 k, 7stupňová převodovka DSG, spotřeba paliva v l/100 km (EU): město 7,5; mimo město 5,7; kombinovaná 6,3; emise CO2 (kombinované) v g/km: 145; třída hospodárnosti: C

5 T-Roc R 2.0 TSI 4MOTION 221 kW/300 k, 7stupňová převodovka DSG, spotřeba paliva v l/100 km (EU): město 9,3; mimo město 6,9; kombinovaná 7,8; emise CO2 (kombinované) v g/km: 179; třída hospodárnosti: E

6 T-Roc 2.0 TDI 85 kW/115 k, 6stupňová přímo řazená převodovka, spotřeba paliva v l/100 km (EU): město 5,6; mimo město 3,5; kombinovaná 4,3; emise CO2 (kombinované) v g/km: 113; třída hospodárnosti: A

7 T-Roc 2.0 TDI 110 kW/150 k, 7stupňová převodovka DSG, spotřeba paliva v l/100 km (EU): město 4,9; mimo město 3,8; kombinovaná 4,2; emise CO2 (kombinované) v g/km: 110; třída hospodárnosti: A

8 T-Roc 2.0 TDI 4MOTION 110 kW/150 k, 7stupňová převodovka DSG, spotřeba paliva v l/100 km (EU): město 5,5; mimo město 4,2; kombinovaná 4,6; emise CO2 (kombinované) v g/km: 122; třída hospodárnosti: A

9 T-Roc Cabriolet 1.5 TSI 110 kW/150 k, 6stupňová přímo řazená převodovka, spotřeba paliva v l/100 km (EU): město 6,4; mimo město 5,1; kombinovaná 5,6; emise CO2 (kombinované) v g/km: 128; třída hospodárnosti: B

10 T-Roc Cabriolet 1.5 TSI 110 kW/150 k, 7stupňová převodovka DSG, spotřeba paliva v l/100 km (EU): město 7,1; mimo město 4,9; kombinovaná 5,7; emise CO2 (kombinované) v g/km: 130; třída hospodárnosti: B