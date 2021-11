Ford ukázal nový Focus. Pro dynamiku musíte jít do ST, prioritou luxus a ohled na planetu

Nový Focus dostal také novou generaci komunikačního, zábavního a ovládacího systému SYNC 4 s cloudovou navigací a hlasovým ovládáním s online připojením a schopností rozumět běžné řeči. Zcela nová obrazovka systému SYNC 4 je při úhlopříčce 13,2 palce (33,5 cm) největší v segmentu a její intuitivní rozhraní usnadňuje ovládání rozsáhlého spektra jízdních i komfortních funkcí. S touto technologií je zároveň spojena možnost využívat bezdrátových aktualizací Ford Power-Up, díky nimž se bude funkčnost vozu v průběhu času dále rozvíjet.

Ford představuje novou generaci úspěšného modelu Focus | foto: Ford

Ford představuje novou generaci úspěšného modelu Focus | foto: Ford

Do Focusu zároveň přichází několik nových asistenčních technologií, mezi nimi asistent mrtvých úhlů, který vedle samotného monitorování mrtvých úhlů dokáže také v případě, že se řidič chystá přejet do souběžného pruhu, v němž se aktuálně nachází jiné vozidlo, vyvinout do řízení opačný impuls, aby jej od záměru odradil.

Ford představuje novou generaci úspěšného modelu Focus | foto: Ford

Nový Focus dále poprvé umožní kombinovat úsporné mild-hybridní motorizace EcoBoost Hybrid o výkonu až 114 kW (155 k) se samočinnou převodovkou. Jedná se o sedmistupňovou dvouspojkovou skříň Powershift, jejíž konstrukce ve spojení s dynamickým charakterem elektrifikovaného pohonu zaručuje pro Focus typický požitek z jízdy.

Zavazadlový prostor Focusu kombi o objemu až 1653 litrů4 nabízí v reakci na zpětnou vazbu zákazníků ještě více praktičnosti. Má novou „mokrou“ zónu, která se snadno čistí, a vertikální oddělovač. V nabídce nadále zůstává i prostorný a praktický pětidveřový hatchback.

Ford představuje novou generaci úspěšného modelu Focus | foto: Ford

Ford představuje novou generaci úspěšného modelu Focus | foto: Ford

Ford představuje novou generaci úspěšného modelu Focus | foto: Ford

Ford současně představil i nový Focus ST, vyvinutý oddělením Ford Performance. Vyznačuje se ještě sportovnějším vzhledem karoserie a kol, nepřehlédnutelným zeleným lakem Mean a novými sportovními sedadly, vyvinutými ve vlastní režii Fordu. K dispozici bude s výkonným zážehovým motorem 2.3 EcoBoost, přeplňovaným dvoucestným turbodmychadlem s anti-lag systémem a nejvyšším výkonem 206 kW (280 k) a točivým momentem 420 Nm. K dispozici bude v karosářských variantách hatchback i kombi.

Ford představuje novou generaci úspěšného modelu Focus ST | foto: Ford

Ford představuje novou generaci úspěšného modelu Focus ST | foto: Ford

Ford představuje novou generaci úspěšného modelu Focus ST | foto: Ford

„Úspěšný příběh Focusu se píše již déle než 20 let. Jeho kouzlo vždy spočívalo v atraktivním designu a prvotřídních jízdních vlastnostech,“ řekl Roelant de Waard, ředitel divize osobních vozů ve Ford of Europe. „Díky nové generaci SYNC 4 s online navigací a největší obrazovkou v segmentu se majitelé nového Focusu mohou těšit na rozšířenou digitální zkušenost, která se hladce prováže s jejich životem.“