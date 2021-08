Česká premiéra luxusního sedanu DS 9, má na to konkurovat německým prémiovkám?

Česká premiéra DS 9 byla pojata jako společenská událost, jenž se konala na krásném místě v areálu restaurace Vila Kajetánka. Nechyběl doprovodný program, který zahrnoval koncert houslového virtuosa Jaroslava Svěceného a módní přehlídku návrhářky Natali Ruden, která kromě pohledu na krásné šaty umožnila pohled na ještě krásnější modelky. Pár slov o svém voze DS prozradila též moderátorka Lucie Borhyová. Hlavními hvězdami dne byla ale dvojice vystavených DS 9, kterým zdárně sekundoval Citroen DS, jenž je soukromým vozem PR manažerky paní Bedrnové.

Citroën DS 19 paní Bedrnové | foto: Petr Boháč

Z mých soukromých postřehů k nové DS 9 toho příliš říci nemohu. Představení bylo pouze statické, ale i tak mohu říci, že ve mně vůz zanechal příznivý dojem. Očekával jsem něco jako protaženého Peugeota 508, ale po usednutí do vozu na mě dýchla atmosféra prestiže a luxusu. Z prvních postřehů mohu uvést snad jen jediný, tedy alespoň v mých očích, drobný nedostatek. Právě zmiňovaným Peugeotem 508 jsem pár dní před premiérou jezdil. V den premiéry DS 9 jsem také seděl v krásném starém Citroënu DS. Jak 508, tak i staré DSko, měli bezrámové dveře. Nová DS 9 bohužel rám okolo bočních skel má. Ano, je to jenom detail, ale v detailech je dokonalost.

Může tedy DS 9 ukrojit kus prodejního koláče, kde hrají prim Audi A6, BMW řady 5 a Mercedes Benz třídy E? Obávám se, že nikoliv. Na domácím, tedy francouzském trhu, bude DS 9 královnou, avšak ve zbytku Evropy, kde se prestiž počítá na počet válců, to nebude mít sedan se čtyřválcem o objemu 1,6 litru vůbec jednoduché. Což může být škoda, jelikož špičková verze o výkonu 360 koní s točivým momentem 520 N.m. zvládne akcelerovat z 0 na 100 km/h za pouhých 5,2 s, a tak se může směle postavit proti konkurenci s šestiválcovými třílitry.

A teď se podívejme, jak o své novince mluví automobilka:

DS 9, který představuje vrchol nabídky značky DS Automobiles, je velký reprezentativní sedan. Vůz dlouhý 493 cm, široký 193 cm a vysoký 146 cm s velkými koly o průměru 690 milimetrů je dynamický a elegantní. Je postaven na nové verzi platformy EMP2 (EMP2 V2.3) s nebývalým rozvorem (290 cm), což výrazně zlepšuje prostor na zadních sedadlech. Je pro něj charakteristická prudce klesající střecha ve stylu fastbacku , která zjemňuje celkovou siluetu.

DS 9 je tříprostorový sedan, který přebírá klasické principy značky DS Automobiles, má expresivní přední část s maskou DS Wings, což je typický znak vozů značky, a mřížkou chladiče s trojrozměrným výbrusem. Pro světelný podpis vozu je charakteristická technologie DS Active LED Vision, s moduly, které se otáčejí o 180° a podtrhují je denní světla pojatá jako perlový náhrdelník. Na kapotě se poprvé objevuje i gilošovaný dekor „Clous de Paris“ ve tvaru šavle, který byl dosud používán jen v interiéru vozů DS.

Model DS z roku 1955 připomínají lišty ve tvaru kornoutků na okrajích střechy, které byly typickým znakem legendárního sedanu. Nyní byly upraveny a byla do nich zasazena nová boční obrysová světla, společně vytvářejí typický znak DS 9. Plynulou elegantní siluetu podtrhuje linie vedoucí bez jakéhokoliv přerušení od masky chladiče přes kapotu, čelní sklo a střechu po zavazadlový prostor. Boky jsou hladké, táhnou se ladně od předních světlometů k zadním světlům. Vše podtrhují zapuštěné kliky dveří v barvě karoserie.

I zezadu je patrná touha integrovat každý prvek do jednoho celku. Zadní blatníky, nárazník a zavazadlový prostor na sebe plynule navazují. Do vytvořené plochy jsou zasazena propracovaná zadní světla vytvářející díky kontrastu působivý trojrozměrný motiv šupin typický pro vozy DS. Podtrhují je lišty ve tvaru šavlí vzdávající hold designovým prvkům velkých francouzských karosářů 30. let. Celkový vzhled zadní části umocňuje třetí mimořádně tenké brzdové světlo, které posiluje vizuální efekt zadního okna.

DS 9 | foto: Petr Boháč

TECHNOLOGICKÁ ODBORNOST

DS 9 je nejprve nabízen s plug-in hybridním pohonem E-Tense s celkovým výkonem 225 k, tvořeným benzínovým turbo motorem PureTech (180 k) a elektromotorem (110 k), který dokáže díky baterii 11,9 kWh ujet 46–50 km (dle protokolu WLTP) v režimu s nulovými emisemi. Emise CO2 se v závislosti na výbavě pohybují od 35 do 37 g/km, homologovaná spotřeba ve smíšeném cyklu WLTP je 1,5 l/100 km.

Elektromotor s osmistupňovou automatickou převodovkou může dosáhnout maximálního výkonu 110 k. Používá se při rozjíždění, ke zvýšení akcelerace při jakékoli rychlosti a pro jízdu v režimu s nulovými emisemi až do 135 km/hod. Při nastartování se vždy automaticky spustí elektrický režim, doplněný hybridním režimem, který automaticky řídí jednotlivé druhy energie. Vůz jede ve 100% elektrickém režimu, ve 100% benzínovém režimu, nebo v režimu, který oba módy kombinuje, pokud to situace vyžaduje nebo si to řidič zvolí. Posádka si tohoto přechodu ani nepovšimne. Režim E-Tense Sport nabízí maximální kumulaci obou dostupných energií, s upraveným nastavením akceleračního pedálu, převodovky, řízení a řízeného odpružení. Zvyšuje potěšení z jízdy a dynamiku, to vše v naprostém klidu.

DS 9 používá systém rekuperace energie, který dobíjí baterii při zpomalení nebo ve fázi brzdění. Funkce E-Save navíc umožňuje zajistit rezervu energie v baterii, která umožňuje absolvovat část cesty v režimu nulových emisí (výběr z několika úrovní), například když řidič ví, že ho čeká vjezd do centra města. Baterii lze nabít za 1 hod 45 min pomocí palubní nabíječky o výkonu 7,4 kW zapojené přes kabel dodaný na přání do domácí nebo veřejné dobíjecí stanice.

Nabídku brzy doplní dva další plug-in hybridní motory E-Tense, jeden o výkonu 360 k pro inteligentní pohon všech 4 kol, který byl vyvinut společně s divizí DS Performance, a druhý o výkonu 250 k pro pohon 2 kol s rozšířeným dojezdem. V nabídce je rovněž benzínový motor PureTech o výkonu 225 k. Všechny modely jsou dodávány s osmistupňovou automatickou převodovkou.

DS 9 | foto: Petr Boháč

DS AUTOMOBILES

Značka DS, která vznikla v roce 2014, se opírá o výjimečný odkaz vozu DS z roku 1955. Jejím základním rysem je avantgardní duch a ambicí ztělesnit know-how francouzského luxusu v automobilovém odvětví.

Vozy DS jsou určeny pro zákazníky, kteří usilují o osobní vyjádření a milují nové technologie, snoubí se v nich elegance a špičkové technologie. Celosvětovou modelovou řadu značky DS tvoří modely DS 3 Crossback, DS 7 Crossback, DS 4 a DS 9.

Značka DS Automobiles, která je dvojnásobným šampionem Formule E z let 2019 a 2020, stojí na špici elektrifikace, neboť nabízí všechny své modely v elektrifikované verzi. Pod Označením E-Tense nabízí jak 100% elektrické vozy, tak plug-in hybridy s výkonem až 360 koní a pohonem všech kol.

Pro náročné zákazníky vytvořila společnost DS Automobiles program exkluzivních prémiových služeb „ONLY YOU, l’expérience DS“ pro jedinečný zážitek z kontaktu se značkou DS.

Značka DS, která je přítomna ve 41 zemích, vytvořila a vyvinula exkluzivní prodejní síť, kterou tvoří po celém světě více než 400 showroomů DS Stores a DS Salons.