JEŠTĚ VĚTŠÍ DRSŇÁK: Ford představuje limitovanou edici pick-upu Ranger Raptor

Nový Ranger Raptor Special Edition rozšiřuje impozantní exteriér a prémiový interiér standardního provedení o nové stylingové prvky v podobě výrazných barevných pruhů nebo červených detailů. Tato exkluzivní limitovaná edice je hlavní hvězdou nového filmu „The Good, The Bad and the Bad-RSE“, v němž demonstruje svůj „drsný“ charakter a terénní schopnosti v kulisách spaghetti westernu a dorazí k evropským prodejcům Ford v prosinci 2021.