Honda prozradila tajemství návrhu nového HR-V. Jde údajně o zcela odlišný přístup

Ve svém průzkumu společnost Honda zjistila, že moderní spotřebitelé si vybírají produkty nejen na základě hodnot výkonu nebo atraktivního vzhledu, ale podle toho, jak zapadají do jejich života a zda konkrétní produkt plní jejich přesné požadavky. Proto tým přijal motto “Zintenzivněte svůj život” a zaměřil se na zajištění aktivního životního stylu v každé etapě vývoje nového modelu HR-V. Záměrem bylo rozšířit možnosti toho, co mohou zákazníci s vozem dělat s cílem podpořit a zintenzivnit svůj každodenní život.

Výsledkem je moderní karoserie SUV kupé, která oslovuje jednoduchostí svého designu, a současně nabízí mimořádně prostorný a variabilní interiér více orientovaný na uživatele a pohodlnější než kdykoli předtím. Zcela nový model HR-V také nabízí atraktivní, ale vzácnou kombinaci prémiového stylu SUV a mimořádné prostornosti. Úspěšně navazuje na pověst společnosti Honda týkající se kvality, funkčnosti a praktičnosti, a představuje individuální a zábavný styl, to vše v jednom balíčku.

Honda ukázala nové HR-V inspirované kupé a s hybridem v základu | foto: Honda

Společnost Honda se nejprve zaměřila na svou zásadu vývoje „Man-Maximum, Machine-Minimum“ (M/M) založenou na přesvědčení, že účelem technologií a designu je sloužit potřebám řidiče a spolucestujících.

Efektivní rozvržení komponentů hnacího ústrojí v modernizované verzi malé globální platformy společnosti Honda a chytré uspořádání středové nádrže hrají hlavní úlohu při vylepšování prostornosti kabiny a zajištění maximálního pohodlí pro čtyři dospělé osoby. Kromě prostoru interiéru optimalizuje pokrokový design a technologie vzdušnost, pohodlí, ergonomiku a variabilnost.

Hlavní konstruktér společnosti Honda, Kojiro Okabe, k tomu řekl: „Při vývoji modelu HR-V jsme vedli skupinové diskuse s lidmi z různých prostředí, z mnoha oborů a napříč všemi věkovými kategoriemi a s rovným zastoupením žen a mužů. Díky tomu, že jsme vůz vytvářeli od nuly, model HR-V přidává prvky přinášející zábavu a potěšení pro všechny cestující. Naším cílem bylo rozšiřovat názory nebo individualitu lidí, nikoliv je potlačovat, a vytvořit vůz, který by všem lidem umožnil užívat si svůj životní styl.“

Honda ukázala nové HR-V inspirované kupé a s hybridem v základu | foto: Honda

Bližší pohled na design exteriéru

Vzhled SUV kupé nového modelu HR-V vytváří pocit energie a dynamiky. Jeho horizontální a vpřed směřující osobité linie a hladké povrchy odrážejí čistou jednoduchost ostatních nových modelů společnosti Honda s vnějšími designovými prvky začleněnými do tvaru karoserie. Například světlomety a maska chladiče splývají s předními bočními panely a s horní mřížkou v barvě karoserie.

Honda ukázala nové HR-V, mřížka chladiče je bohatě chromovaná | foto: Honda

K vytvoření moderního vzhledu bez rušivých prvků návrháři začlenili ostrou horizontální boční linii, která se táhne od předních světlometů k zadním kombinovaným světlometům. Vzadu je zřejmá snaha o dosažení kombinace užitnosti a atraktivního vzhledu prostřednictvím jednoduchého, elegantního designu výklopných dveří zavazadlového prostoru s úhledně integrovanou klikou v rámci trojrozměrného zadního panelu. Rozsah otevření výklopných dveří zavazadlového prostoru, jejich níže položená hrana a rovná podlaha zavazadlového prostoru se dokonale doplňují a zajišťují snadný přístup k nákladu i přes linii střechy inspirovanou vozy kupé.

Honda ukázala nové HR-V, koncovka výfuku si opravdu na nic nehraje | foto: Honda

Ve snaze o elegantnější vzhled a zajištění toho, aby exteriér vypadal krásně, a to i zblízka, věnovali návrháři velkou pozornost těm nejjemnějším detailům. Například ostré kontury byly co nejvíce zarovnány a minimalizovány, aby nevytvářely stíny, a na dveřních klikách byly zcela odstraněny. Tato pozornost věnovaná detailům je patrná také u dvou světel registrační značky, kliky dveří zavazadlového prostoru a zadní kamery, které jsou jednoduše integrovány do jednoho celku. To přispívá k čistému celkového stylu a odkazuje to i na další nedávné modely společnosti Honda, kde snaha o jednoduchost v detailech vede k elegantnějšímu designu.

Honda ukázala nové HR-V s minimalistickou horizontálně členěnou přístrojovou deskou | foto: Honda

Vytváření pocitu prostornosti

U nového modelu HR-V je každý designový prvek věnován dosažení pocitu velkorysé prostornosti a vzdušnosti spojující cestující s okolním světem. Začíná to u oken, která jsou navržena tak, aby přiváděla co nejvíce světla a nabízela vynikající výhled, který je dále podporován horizontálně orientovanou přístrojovou deskou a rovnou linií kapoty pro viditelnost bez rušivých prvků, což dále zvyšuje pohodlí při řízení.

Pocit vzdušnosti umocňují ventilační otvory ve tvaru písmene L v horních rozích přístrojové desky. Jsou navrženy tak, aby zajišťovaly regenerační účinky proudění vzduchu a zároveň řešily nedostatky tradičních konfigurací ventilace, kdy se cestující často cítí nepříjemně, když vzduch proudí přímo na ně. Systém nenápadně vede proud vzduchu podél bočních oken a čelního skla ke stropu a vytváří vír vedle cestujících a nad nimi. Tyto nové ventilační otvory vytváří příjemné vnitřní prostředí pro všechny cestující.

Honda ukázala nové HR-V, slibuje moderní tkaniny a materiály příjemné na dotek | foto: Honda

Základním hlediskem pro pohodlí v interiéru bylo optimální umístění ovládacích prvků interiéru. Přehledné a snadno použitelné rozložení přispívá k pocitu klidu, protože ovládací prvky audiosystému a ventilace a přístrojová deska jsou umístěny co nejblíže zornému poli řidiče. Tyto ovládací prvky jsou navíc okamžitě rozpoznatelné, což umožňuje bezpečné a intuitivní ovládání.

Honda ukázala nové HR-V, slibuje moderní tkaniny a materiály příjemné na dotek | foto: Honda

U zadních sedadel byla oproti předchozím generacím modelu HR-V přidána možnost dalšího sklopení zvyšující pohodlí cestujících a prostornost. Zásadním faktem je, že i když jsou celkové rozměry podobné předchozímu modelu, nový model HR-V nabízí větší prostor pro nohy a ramena, což zvyšuje pocit prostornosti a pohodlí. S cílem zachovat chytré rozvržení a nízkou výšku podlahy zavazadlového prostoru konstruktéři společnosti Honda pečlivě nakonfigurovali variabilnost zcela rovného zavazadlového prostoru a uspořádání sedadel pro snadné nakládání široké škály zavazadel, jízdních kol a dalšího sportovního a s životním stylem souvisejícího vybavení.

Hlavní konstruktér společnosti Honda, Kojiro Okabe, dodává: „Zcela nový hybridní model HR-V jsme navrhli tak, aby odrážel náročné hodnoty a potřeby moderních spotřebitelů a oslovoval novou generaci vlastníků vozů. Ti u produktů, které využívají, vyžadují účel a inovace. Díky chytrému použití nejnovějších technologií a designového pojetí společnosti Honda jsme vytvořili vůz, který poskytuje prostornost, konektivitu, spolehlivost a variabilitu, jež jsou nutné s cílem plně podpořit a zlepšovat každodenní život těchto spotřebitelů."