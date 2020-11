Co je to CUV? Nová CUPRA Formentor Vám na to odpoví

- Co je CUV? Je to vůz s prostorností SUV a sportovním duchem kompaktního vozu. To je i případ CUV CUPRA Formentor, prvního exkluzivního modelu značky. „Segment SUV zažívá rozmach, a v něm jsme viděli příležitost, že bychom mohli nabídnout něco odlišného úspěšným přenosem DNA naší značky CUPRA, například sportovnost a dynamiku. Proto jsme stvořili toto CUV, které má všechny pozitivní aspekty vozů SUV, ale přidává k nim také některé charakteristické znaky sportovního nebo kompaktního vozu,“ říká Carlos Galindo, vedoucí produktového marketingu značky CUPRA.



- Důvod jeho existence. Volba vydat se na tuto nezávislou cestu s CUV je jasnou deklarací záměru, jak CUPRA hodlá přispívat k dalšímu rozvoji světa osobních vozů a zejména SUV. Klíčové bylo vytvoření ideální fúze komfortu a sportovnosti. „Vytvořit takový koncept v podobě CUV proto znamenalo zajistit vyšší polohu sedadla, která by dala řidiči pocit, že je králem silnice, ale současně by byla stále ještě dost blízko k vozovce, aby byla možná sportovní jízda a zachovalo se spojení řidiče s asfaltem,“ dodává technická ředitelka značky CUPRA Marta Almuniová.

Cupra Formentor | foto: Seat



- Jeho tvary. Jedním z hlavních důvodů rostoucího prodeje těchto modelů je požadavek většího vnitřního prostoru a vyšší polohy sedadla, aniž by to bylo na úkor designu a sportovního charakteru. „Proporce jsou velmi důležité v designu jakéhokoli vozidla, ale v tomto případě byly klíčem k dosažení efektu, který jsme hledali.“ Alberto Torrecillas, designér v ateliéru vnějšího designu značky CUPRA, byl o tom přesvědčen od začátku projektu. Museli nalézt dokonalou harmonii, aby první model značky vyčníval z davu. „Muselo to být něco jedinečného, sofistikovaného. CUPRA Formentor má charakteristicky svalnaté a současně atletické proporce. I navzdory velkorysým rozměrům má nízkou hmotnost. Toho jsme dosáhli díky velmi propracovanému designu, který byl pro nás výzvou,“ vysvětluje Albert.



- Jeho povrchové úpravy a materiály. Stylistické zpracování jeho interiéru a exteriéru měl na starosti tým barev a materiálů, který vede Francesca Sangalliová. Musel si přitom poradit se dvěma největšími výzvami. Na jedné straně měl navrhnout novou paletu barev, která by identifikovala značku, a na druhé straně se mělo jednat o barvy, které budou vhodné pro CUV. „Pro rozpoznání charakteru značky jsou barvy velmi důležité. Každá barva má svou vlastní povahu, vyjadřuje různý postoj. Barvy, které jsme vytvořili pro první model, navržený a vyvinutý exkluzivně pro značku CUPRA, vyjadřují její autentický charakter, DNA CUPRA,“ říká Francesca.



- Jeho duše. Tým inženýrů spolupracoval se dvěma závodními jezdci, kteří vědí o řízení automobilu všechno. Mattias Ekström a Jordi Gené předával týmu inženýrů své postřehy z testování. Díky jejich zkušenostem má Formentor ještě výrazněji sportovní charakter. „Tvrdě jsme pracovali na tom, abychom dosáhli správného nastavení podvozku, odpružení, řízení a motoru. Všechno jsme testovali společně se závodními jezdci. Vůz se díky jejich pomoci vyznačuje precizností v zatáčkách a reakcemi na pohyby pedálu plynu přesně podle našich představ a našeho záměru vyvolávat emoce,“ říká Marta Almuniová.



Řidič i jeho spolucestující získávají za jízdy smyslové vjemy také prostřednictvím sériově dodávaných anatomických sedadel, která těsně objímají jejich těla, a adaptivního odpružení. Navíc „si můžete volit jízdní režimy na volantu, protože chceme, aby řidič mohl mít ruce na volantu, ať spouští motor, vybírá jízdní režim, nebo řadí,“ dodává na závěr Marta.

Cupra Formentor | foto: Cupra

První CUV značky CUPRA v číslech

Vnější délka 4450 mm

Vnější šířka 1839 mm

Vnější výška 1511 mm

9 barev

Progresivní řízení s elektrickým posilovačem R-EPS

Nezávislé zavěšení všech kol

7stupňová převodovka

19“ kola z lehké slitiny

Brzdy Brembo

Anatomická sedadla čalouněná kůží v modrém odstínu Petrol Blue