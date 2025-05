Xiaomi omezilo výkon svého zběsilého hypersedanu SU7 Ultra. Po ostré kritice přišla změna

Cupra Leon Sportstourer VZ – rodinný kombík a sporťák v jednom

Modely úspěšné automobilky Cupra prošly v nedávné době faceliftem, který se týká i pohledného kombíku Leon Sportstourer. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná jen o lehké omlazení designu, jak to u faceliftů bývá zvykem, jenže to je omyl. Změněna byla jedna velice podstatná věc, která tento sportovní kombík posunula do vyšší ligy.