PODROBNĚ: Nový Mercedes-Benz CLA EV s dojezdem až 800 kilometrů

Mercedes-Benz představil novou verzi elektrického CLA, který se považuje za nejchytřejší a nejefektivnější model značky. Tento elektromobil je očekávaným nástupcem v segmentu základních elektromobilů a má ambici stát se přímým konkurentem pro Tesla Model 3. Jaký dojem zanechává nový Mercedes CLA na první pohled? To se dozvíte v našem exkluzivním pohledu na tento model.

Mercedes-Benz dnes odhalil nový CLA, který je první ze zcela nové generace vozů této značky. Tento model představuje vylepšení ve všech oblastech, včetně prostoru, luxusu, technologie a designu. Mercedes označuje nové CLA jako „kompaktní sedan pro elektrický věk“, a to nejen díky svému špičkovému elektrickému pohonu, ale i díky špičkovým technologiím, které přináší. Nový CLA 250+ je poháněn revoluční technologií EQ a nabízí dojezd až 492 mil (792 km) podle WLTP standardu. Tento model také využívá 800V architekturu, která umožňuje dobít až 200 mil (321 kilometrů) dojezdu za pouhých 10 minut nabíjení.

Srdcem nového elektrického CLA je nový systém s bateriemi NMC o kapacitě 85 kWh. Mercedes tvrdí, že díky těmto novým článkům má až o 20 % vyšší hustotu energie než předchozí generace baterií, což přispívá k vyšší efektivitě a výkonu vozu. S koeficientem aerodynamického odporu 0,21 je CLA těsně před Tesla Model 3 (0,22), což znamená, že i na poli aerodynamiky si Mercedes vede velmi dobře. Nový design vozu, včetně nově interpretované mřížky chladiče a plně osvětlované třícípé hvězdy, činí auto nejen technickým skvostem, ale i estetickým zážitkem.

Mercedes rovněž zcela přepracoval interiér nového CLA, který je nyní prostornější než kdy předtím. Delší rozvor a nově navržené uspořádání prostoru znamenají více místa pro nohy a hlavu jak pro řidiče, tak pro pasažéry. Nový model je také vybaven praktickým frunkem, což je další prostor pro zavazadla, který přidává dalších 2,5 kubických stop. Nové CLA je také vybaveno novým operačním systémem MB.OS, který se chlubí integrovanou umělou inteligencí a zcela novým infotainment systémem.

S novým CLA přichází i revoluční Virtual Assistant, který využívá AI od Microsoftu a Google, a může odpovědět na většinu dotazů řidiče díky kombinaci ChatGPT 4.0 a Bing vyhledávače. Stačí říct „Hey, Mercedes“, a asistent je připraven pomoci. K tomu se přidává navigační systém, který je integrovaný s Google Gemini a zohledňuje nejen nejlepší trasu, ale i zastávky na nabíjení, počasí a další faktory. Tato integrace dává novému CLA silný technologický základ, který ho činí nejinteligentnějším Mercedesem všech dob.

CLA bude k dispozici ve dvou verzích: 250+ a 350 4MATIC. Zatímco CLA 250+ nabízí výkon 268 koní a dojezd až 492 mil (791 km), 350 4MATIC s výkonem 349 koní a točivým momentem 380 lb-ft dosahuje dojezdu až 771 km. Obě verze jsou vybaveny novými bateriemi a mohou se pochlubit velmi solidními parametry výkonu i dojezdu, který se v USA očekává kolem 400 mil (643 km) podle EPA standardu. Tento elektrický sedan nejenže nabízí výjimečné technické specifikace, ale také odpovídá požadavkům na pohodlí a praktičnost každodenního používání.

Mercedes-Benz věří, že nový CLA bude nejen konkurentem pro Tesla Model 3, ale také přinese nový standard v segmentu elektrických vozů. Díky vysoce efektivnímu pohonnému systému, výjimečné aerodynamice a špičkové technologii si nové CLA zaslouží pozornost každého, kdo hledá elektromobil, který nabízí více než jen základní funkce. Navíc s novým hybridním modelem, který Mercedes uvede na trh po elektrické verzi, se zákazníci mohou těšit na ještě širší nabídku.

Nový CLA přináší nejen technické inovace, ale také zcela nový pohled na to, jak by měl vypadat elektromobil budoucnosti. Kromě toho se Mercedes soustředí na maximální efektivitu a pohodlí, což dává tomuto vozu potenciál stát se dominantním hráčem na trhu elektrických vozů. S novými funkcemi, vylepšeným výkonem a neustálým zaměřením na zákaznický zážitek je nový Mercedes CLA připraven na to, aby zaujal nejen milovníky automobilů, ale i ty, kteří hledají špičkový elektrický vůz pro každodenní život.

Jaký je váš názor na nový Mercedes CLA?