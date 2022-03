Vyplatí se momentálně jezdit na CNG? Výsledky vás možná překvapí

Před pár dny jsem byl tankovat svůj vůz na nejmenované čerpací stanici. Vlastním vůz na LPG a tak jsem si zavolal na pomoc při dobírání plynu místní obsluhu. Dal jsem se s pánem do řeči ohledně současných cen pohonných hmot a on mě vzhledem k palivu, jež zrovna proudilo do mého vozu, nazval vítězem současné situace. Na což jsme si pomyslel, že vítěz bych byl, kdyby mi starší SUV s náhon všech kol a automatickou převodovkou nežralo 14 litrů na každých 100 ujetých kilometrů. Ale budiž, lepší 14 litrů plynu, po 22 Kč, než 12 litrů benzínu po 44 Kč za litr.

Dále mi pán povídal, že jeho paní má vůz na CNG a ta to narozdíl ode mě odnesla nejhůř. A tak raději CNG vůbec netankuje a jezdí jenom na benzín. S pánem jsme se rozloučili a já poté přemýšlel, zda i přes vyšší cenu CNG se skutečně vyplatí jezdit místo něj na benzín. Přeci jen spotřeba na benzín je vyrazně vyšší.

Pojďme si to tedy spočítat

Jako příklad můžeme vzít vůz střední třídy s výkonem okolo 100 kW. Takový vůz by měl v průměru jezdit okolo 7 litrů benzínu a nebo 5 kg CNG. Benzín se podává okolo 44 Kč za litr a CNG stojí okolo 60 Kč za kg.

Benzín: 7 x 44 = 308 Kč na 100 km

CNG: 5 x 60 = 300 Kč na 100 km

Matematika 3. třídy základní školy nám prozradila, že dnešním vítězem je CNG. Avšak rozdíl 8 Kč na 100 km je tak zanedbatelný, že je pro vaši peněženku v podstatě irelevantní, který z druhů paliv zvolíte. Popřípadě pokud víte, jaký má váš konkrétní vůz spotřebu na určitý druh paliva, pak si můžete sami spočítat, zda je pro vás výhodnější benzín nebo CNG.