Porsche bude propouštět. Až 2.000 zaměstnancům hrozí ztráta zaměstnání

Porsche čelí poklesu zisků, klesajícím prodejům a slabému obchodnímu výkonu v Číně. Aby se firma dostala z krize, plánuje zvýšit svou efektivitu. Součástí restrukturalizace je program úspor a investic, který zahrnuje snížení počtu pracovních míst o zhruba 1 900. Kromě toho Porsche hodlá vybavit více modelů spalovacími a plug-in hybridními motory, přičemž se spoléhá na spalovací motory jako klíč k obnovení růstu.

Dne 13. února 2025 výrobce sportovních vozů oznámil, že do roku 2029 plánuje snížit počet pracovních míst v závodech Zuffenhausen a Weissach o téměř 2 000. Rušení pracovních míst má být provedeno sociálně odpovědným způsobem, přičemž zaměstnanci mají garantovanou jistotu zaměstnání až do roku 2030, což znamená, že propouštění z provozních důvodů je vyloučeno. Firma se musí spolehnout na dobrovolné odchody, přičemž již v roce 2024 přestala prodlužovat smlouvy na dobu určitou.

Porsche oznámilo řadu opatření zaměřených na snížení nákladů a posílení krátkodobé a střednědobé ziskovosti. 6. února 2025 společnost uvedla, že kromě návratu k spalovacím motorům dojde k reorganizaci společnosti a přehodnocení strategie. Očekává se, že výdaje na vývoj vozidel a baterie budou vyšší, což povede k provozním ztrátám v roce 2025 ve výši přibližně 800 milionů eur. Tržby by měly stagnovat na 39 až 40 miliardách eur a provozní rentabilita klesne na 10 až 12 procent.

Porsche také oznámilo restrukturalizaci manažerského týmu, včetně odchodu místopředsedy a finančního ředitele Lutz Meschkeho a obchodního ředitele Detleva von Platena.

Značka rovněž přehodnocuje svou původní elektrickou strategii, která měla vést k 80% podílu čistě elektrických vozů do roku 2030. Vzhledem k pomalejší adopci elektromobilů a poklesu poptávky po těchto vozidlech, Porsche plánuje flexibilnější přístup a zvažuje integraci spalovacích motorů a hybridních systémů do některých modelů, jako je Porsche 718, Cayenne a nové SUV K1.

Evropský automobilový průmysl čelí velkým výzvám a potřebuje podporu, tvrdí Lutz Meschke, finanční ředitel Porsche. Na telefonické konferenci apeloval na politiky, aby přehodnotili plánovaný zákaz spalovacích motorů od roku 2035. Podle Meschkeho je automobilový průmysl stále závislý na technologii spalovacích motorů, a to nejen kvůli výrobě, ale i proto, že dodavatelé musí významně investovat do svého rozvoje, aby zajistili ekonomickou stabilitu. Přehnané zaměření na elektromobilitu by mohlo znevýhodnit evropský průmysl, který má problém konkurovat levnější produkci asijských trhů. Meschke tedy vyzývá k podpoře evropských výrobců ze strany EU.

