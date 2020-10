Lucie Borhyová je spojena s DS. Ukázala zářivý úsměv a svůj nový vůz

Lucie Borhyová je jednou nejvýraznějších a nejoblíbenějších českých moderátorek. Od roku 1999 ji mohou diváci vídat v hlavním televizním zpravodajství TV Nova a před patnácti lety spojila svou osobu také s populárním magazínem Víkend. Stále usměvavou Lucii jsme mohli od loňského května potkávat za volantem nepřehlédnutelné zlaté DS 7 CROSSBACK, neboť se stala ambasadorkou této avantgardní francouzské automobilové značky, kterou si okamžitě zamilovala.

„Spolupráce s DS je naprosto fantastická. Lepší bych si nemohla přát! Mají krásná auta, skvělý servis, všichni jsou velmi milí a myslím, že jsme si perfektně sedli a spolupráce nám ve všech oblastech klape,“ hodnotí spolupráci Lucie Borhyová a přidává i své dosavadní zkušenosti s vozem, „Vyzdvihla bych jednoznačně krásu karoserie i interiéru, neomrzel mě ani maličko, což se jinak může u výrazného designu snadno stát. Auto je příjemné, pohodlné, skvěle se mi řídí, jako by mi bylo ušité na míru.“

Lucie Borhyová je více než rok spojena s DS. Jejím novým strojem je DS 7 Crossback E-TENSE | foto: DS Automobiles

Nyní má Lucie Borhyová možnost vyzkoušet další technologický vývojový stupeň této modelové řady, kterým je plug-in hybridní DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 ve výbavě Grand Chic. Svůj nový vůz si Lucie opět nakonfigurovala přesně tak, aby odrážel její osobnost a výbavou vyhověl i praktickým potřebám. Výsledkem je úžasná barevná kombinace červeného lakování karoserie s vnitřní světlou kůží Rivoli a řadou špičkových technologií včetně nočního vidění, které si Lucie nemůže vynachválit již ze svého předchozího vozu. Novinkou je pro ni naopak plug-in hybridní pohon, s nímž se ovšem moderátorka s nezaměnitelným úsměvem také bez problémů rychle sžila: „Doma teď dobíjím mobil, tablet, počítač a nově i auto. Je to velmi snadné, zvládne to v pohodě každý. Auto se mi nabije přes noc, a protože to mám do práce 25 kilometrů, stačí mi většinou na cestu tam i zpět právě dojezd na elektřinu, takže teď tankuji opravdu velmi zřídka.“

Kromě svých moderátorských aktivit na Barrandově se Lucie také intenzivně věnuje práci ve své nadaci Lucky Be, která ve spolupráci s oddělením neonatologie v Nemocnici Na Bulovce pomáhá předčasně narozeným miminkům. „S Lucií Borhyovou jsme na stejné vlně, za což jsem velmi ráda. Je skvělé, že jako ambasadorka reprezentuje naši značku na společenských akcích, ale stejně tak je pro nás důležitý i její upřímný charitativní přesah a starost o ostatní,“ dodává ke spolupráci Martina Bedrnová, ředitelka značky DS.

Lucie Borhyová je více než rok spojena s DS. Jejím novým strojem je DS 7 Crossback E-TENSE | foto: DS Automobiles

O tom, že je plug-in hybridní DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 vhodný nejen na reprezentaci, ale bez problémů vyhoví i rodinným potřebám, se Lucie Borhyová sama přesvědčila při cestě na dovolenou do Chorvatska. „Po mnoha letech jsme kvůli letošní situaci vyrazili na rodinnou dovolenou autem a báječně jsme si to užili. Byla to pro mě také příležitost vyzkoušet DS 7 na delší cestě,“ říká známá milovnice cestování a dodává, „Z počátku jsem se trochu bála, jestli se vše vejde do kufru, ale ten nakonec s trochou naší šikovnosti pojmul vše, co bylo potřeba. Kromě toho jsme ještě ocenili prostorný a skutečně pohodlný interiér.“