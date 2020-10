Bývalý šampion F1 dal jasný vzkaz, když vystoupil z ID.R po deštivém testu

Elektromobilita se stala pro Rosberga velkou vášní. Úspěšný jezdec po svém odchodu z Formule 1 stále více investuje do budoucích technologií a mimo jiné založil akci Greentech Festival věnovanou trvalé udržitelnosti. Pětatřicetiletého mistra volantu fascinují především společnosti s inovativními řešeními a trvale udržitelnými koncepty v oblasti mobility. Na Nürburgringu nastoupil ve svých dalších rolích testovacího automobilového jezdce a influencera poprvé do závodního vozu Volkswagen ID.R, jehož výkony, které znal dosud jen z Formule 1, Rosberg následně potvrdil na svých profilech na sociálních sítích.

Bývalý šampion F1 Nico Rosberg si test elektrického ID.R užil dešti navzdory | foto: Volkswagen

Mistr světa Formule 1 se v ID.R ihned cítil jako ve svém živlu

Svatý Petr, pán počasí, sice na Nürburgringu bývalému šampionovi Formule 1 nepřál, ale Rosberg nastupoval navzdory dešti, větru a teplotám méně než deset stupňů Celsia do závodního vozu ID.R, který je aktuálně držitelem pěti rekordních časů na třech kontinentech, s úsměvem. „Už dlouho jsem nejel s opravdovým závodním vozem v dešti, ale s ID.R jsem se okamžitě cítil zase jako ryba ve vodě, pocity z jízdy mám fantastické,“ řekl Rosberg po testovací jízdě. „Trakce, zrychlení, přítlak – to všechno mi připadalo důvěrně známé,“ uvedl Rosberg, který během své kariéry ve Formuli 1 zvítězil ve 23 Velkých cenách. „Můj kompliment patří inženýrům Volkswagenu, kteří s vozem ID.R odvedli důležitou průkopnickou práci v oblasti elektromobility. Úkolem motoristického sportu je měnit mobilitu jako celek. Měl být polem pro testování a vývoj technologií pro jejich následné využití v sériové výrobě. A přesně tak to probíhalo v případě závodního vozu ID.R a modelu ID.3. Dokážu si dokonce představit, že bych ID.3 pořídil pro moji rodinu.“

„Máme velkou radost, že Nico projevil přání otestovat ID.R. Pro nás je skvělou zprávou, že náš závodní elektromobil vykouzlil úsměv na tváři mistra světa ve Formuli 1. Současně se tím potvrzuje, že elektromobilita dokáže mimořádným způsobem fascinovat a vyvolávat velké emoce,“ prohlásil Sven Smeets, ředitel divize Volkswagen Motorsport.

Bývalý šampion F1 Nico Rosberg v boxech s připraveným ID.R | foto: Volkswagen

ID.R je pro rodinu ID. technickou laboratoří

Volkswagen Motorsport přidává další kapitoly k úspěšnému příběhu závodního vozu ID.R. V současnosti je závodní elektromobil držitelem pěti rekordů. Kromě absolutních rekordů na Pikes Peaku v Coloradu (USA), na trati Goodwood Hill (GB) a na hoře Tianmen v městské prefektuře Čang-ťia-ťie (Čína) stanovil také rekordy na kolo pro elektricky poháněná vozidla na Severní smyčce Nürburgringu a na závodním okruhu Bilster Berg. Poznatky ze zkušebních a rekordních jízd jsou využívány při vývoji rodiny elektromobilů ID. pro sériovou výrobu, která již byla zahájena s kompaktním modelem ID.3 a elektricky poháněným SUV ID.42.