Peugeot představuje v Číně atraktivní design svého symbolu, nový 508 L a nadšení z elektřiny

Nový Peugeot 508 L „2021“ odhalen

Nový Peugeot 508 L „2021“, který byl veřejnosti představen na stánku na pekingském autosalonu a na čínský trh byl uveden 22. září, si zachovává výrazný design modelu 508 L, i-Cockpit ® i vynikající jízdní vlastnosti. Kabina vozu je vybavena systémem filtrace vzduchu „PM2.5“.

Nejluxusnějším modelem řady Peugeot 508 L „2021“ je verze Performance 400 THP. Dynamiku a eleganci vozu podtrhuje leskle černá lišta kolem mřížky chladiče, 18palcová dvoubarevná kola a černě lakovaná střecha a zrcátka. Luxusní interiér standardně nabízí sedadla z červené kůže, čalounění stropu je černé. Je vybaven systémem pro propojení vozidel Telematic 4G.

Řada 508 L „2021“ má pět úrovní výbavy a tři motory, všechny spojené s automatickou převodovkou: 360 THP (benzín 123 kW automatická šestistupňová převodovka), 400 THP (benzín 155 kW automatická osmistupňová převodovka) a PHEV, plug-in hybrid, který bude uveden na trh na konci roku 2020.

Nový Peugeot 508 L „2021“ byl představen na pekingském autosalonu | foto: Peugeot

Elektrifikovaná řada Peugeot vystavená v Pekingu

Peugeot vystavuje v Pekingu všechny své elektrifikované modely. Od roku 2020 jsou všechny nové modely Peugeot uváděné na čínský trh a vyráběné v Číně postaveny na multienergetických platformách. Tato strategie poskytuje čínským zákazníkům možnost volby mezi elektrickými nebo spalovacími motory.

Nové SUV Peugeot e-2008 a SUV Peugeot 2008 jsou postavena na platformě CMP (Common Modular Platform) a mají 100% elektrický nebo benzínový motor. Na čínský trh byla uvedena a v květnu 2020, jejich světová premiéra se odehrála v Kantonu v listopadu 2019.

Nové SUV Peugeot 4008 PHEV, které se na trhu představilo v Číně v červenci 2020, má plug-in hybridní hnací ústrojí kombinující dva elektromotory a jeden benzínový motor. Díky převodu s pohonem všech kol je vůz vhodný do terénu. Je postaven na platformě EMP2 (Efficient modular Platform) a je k dispozici také s benzínovými motory.

Fastback Peugeot 508 L „2021“, který je rovněž postavený na platformě EMP2, má plug-in hybridní motor. Na trh se dostane na konci roku 2020.

Peugeot 2008 | foto: Peugeot

210 let značky Peugeot: 2.1.0. Let’s GO !

26. září oslavil Peugeot 210 let své existence. Na pekingském autosalonu značka na těchto 210 let průmyslového dobrodružství upozorňuje sloganem své mezinárodní propagační kampaně „2.1.0. Let’s GO! ". Při této příležitosti Peugeot také hrdě prezentuje logo věnované těmto oslavám – jde o legendárního lva stojícího na šípu s nápisem „210 YEARS“ nebo „SINCE 1810“.