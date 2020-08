Jak převážet paddleboard, surf nebo vzduchové láhve k potápění? Vyhněte se problémům i pokutám

„Pokud chcete jet na pláž, musíte si poradit s velkými rozměry více než tři metry dlouhého paddleboardu a mít dostatečně velký zavazadlový prostor pro potřebné potápěčské vybavení,“ říká Mariona Geaová, která se pravidelně plaví na paddleboardu ve vodách Středozemního moře. Přinášíme sedm tipů pro bezpečnou přepravu veškerého vybavení, aby vám nečekaný problém na silnici nezhatil sen o skvělém dnu na pláži.

1. Vhodné uspořádání nákladu v zavazadlovém prostoru. Potápěčské vybavení a příslušenství i potřeby pro paddleboarding je nutné v zavazadlovém prostoru zajistit proti nežádoucímu pohybu za jízdy. Také je důležité, aby byl náklad rovnoměrně rozložený, a neovlivnil tak rozložení hmotnosti vozidla. Nový SEAT Leon Sportstourer s objemem zavazadlového prostoru 620 litrů (nebo až 1600 litrů po sklopení zadních sedadel) je ideálním vozem pro přepravu jakéhokoli sportovního vybavení. „Navíc uzavíratelný otvor uprostřed zadních sedadel umožňuje naložit pádla do zavazadlového prostoru, aniž by se musela celá řada sklápět,“ zdůrazňuje Mariona.

I převážení sportovního vybavení má své důležité zásady | foto: Seat

2. Řádné zajištění nákladu je zásadní. Pádla a láhve na stlačený vzduch se musí v zavazadlovém prostoru bezpečně zajistit, aby nedošlo k úrazu. List pádla by měl směřovat dopředu. Hruška pádla se popruhem připevní k oběma stěnám zavazadlového prostoru. Potápěčské láhve na stlačený vzduch se ukládají vodorovně a kolmo k sedadlům. Jejich zajištění popruhy zabrání volnému pohybu za jízdy.

3. Plovák umístěte na střešní nosič. Přestože zní myšlenka převážet paddleboard uvnitř vozu lákavě, není to ani bezpečné, ani realizovatelné, protože při nehodě by byl plovák vymrštěn dopředu. Kromě toho hrozí za takovou přepravu paddleboardu v zemích, jako je Španělsko, pokuta od 80 do 200 eur. Nejlepší způsob, jak paddleboard přepravit, je naložit ho na střešní nosič a správně zajistit. „Část s ploutví musí směřovat dopředu, aby se zabránilo postupnému sklouznutí plováku z vozu,“ vysvětluje Mariona. Doporučujeme používat příslušenství z nabídky výrobce vozu nebo specializovaného výrobce střešních nosičů, které lze připevnit k vozidlům s podélnými střešními nosiči i bez nich. Plovák se tím bezpečně zajistí a nedojde k jeho poškození.

I převážení sportovního vybavení má své důležité zásady | foto: Seat

4. V případě nutnosti připevněte červený praporek. Náklad na střešním nosiči by neměl přesahovat délku vozidla. V závislosti na modelu se však může stát, že paddleboard bude přece jen trochu přesahovat. Pokud paddleboard přečnívá vzadu o více než 1 metr, musíte podle českých pravidel silničního provozu připevnit k jeho zadnímu konci červený praporek o rozměrech 300 x 300 mm. U modelů, jakými jsou Leon Sportstourer nebo SEAT Tarraco, o délce více než čtyři a půl metru, se plovák snadno vejde do půdorysu vozidla a žádné označení není nutné. „To je výhoda pro nafukovací paddleboardy, které můžete takto přepravovat bez nutnosti je pokaždé nahustit a vypustit,“ říká Mariona.

I převážení sportovního vybavení má své důležité zásady | foto: Seat

5. Zkontrolujte pneumatiky. Musíte zohlednit nákladem zvýšenou hmotnost vašeho vozu. S cestujícími, věcmi v zavazadlovém prostoru, 15 kg desetilitrové kyslíkové láhve a 10 kg paddleboardu by mohl být tlak v pneumatikách nedostatečný. Před prvním vyjetím byste proto měli zkontrolovat tlakoměrem tlak v pneumatikách a případně ho přizpůsobit vyšší hmotnosti vozu. Nedostačné nebo nadměrné nahuštění pneumatiky může vést k jejich poškození nebo rychlejšímu opotřebení.

I převážení sportovního vybavení má své důležité zásady | foto: Seat

6. Přizpůsobte rychlost jízdy. Za jízdy s nákladem na střešním nosiči se snažte udržovat konstantní rychlost, která je nižší než obvykle. Také se vyvarujte náhlé akceleraci nebo nenadálému brzdění. „Při přepravě plováku na střeše se zvyšuje aerodynamický odpor vzduchu a přední část se mírně posune vzhůru a dozadu.“ Pokud se však plovák začne posouvat příliš daleko nebo ze strany na stranu, zastavte na bezpečném místě a náklad lépe zajistěte.

I převážení sportovního vybavení má své důležité zásady | foto: Seat

7. Udržujte bezpečnou vzdálenost. Vyšší hmotnost prodlužuje brzdnou dráhu vozidla, takže je důležité, abyste udržovali větší bezpečnostní odstup od vpředu jedoucího vozidla. V současnosti již velmi rozšířený adaptivní tempomat ACC (Adaptive Cruise Control) pomáhá přizpůsobovat rychlost jízdy požadavkům řidiče a dopravní situaci. V modelu Leon Sportstourer a v novém modelu SEAT Ateca 2020 doplňuje funkci adaptivního tempomatu systém Travel Assist, který umožňuje ještě komfortnější jízdu. Rychlost jízdy se přizpůsobuje nejen vzdálenosti od vpředu jedoucího vozidla, ale také průběhu trasy včetně zohledňování dopravního značení. Travel Assist navíc udržuje vůz ve svém jízdním pruhu.