Honda Africa Twin zamíří v rámci třetího ročníku Adventure Roads Tour na Island!

V rámci první akce Adventure Roads se 40 motocyklových nadšenců vydalo v létě 2017 na 8denní, 3 500 km dlouhou cestu z Osla na Nordkapp – nejsevernější bod Evropy. V roce 2019 vedla 3 700 km dlouhá trasa další Adventure Roads „od oceánu k oceánu“ z jihoafrického Durbanu do Kapského města. Zde si jezdci během 12 dnů nabitých dobrodružstvím v kulisách impozantních krajinných scenérií vyzkoušeli jízdu v různých typech terénu.

Honda CRF1000L Africa Twin | foto: Honda Motor

Pro rok 2021 nabídne společnost Honda Motor Europe 30 jezdcům příležitost vydat se s novými stroji CRF1100L Africa Twin, CRF1100L Adventure Sports a CRF1100L Adventure Sports ES (vybavenými poloaktivním odpružením Showa EERA) na 11denní životní cestu zemí ohně a ledu.

Z Reykjavíku, nejsevernějšího hlavního města na světě, účastníci třetí akce Adventure Roads vyrazí směrem na jih ostrova, poté se vydají do opuštěných horských oblastí na severu a v závěru akce dorazí zpět do Reykjavíku. V rámci jedněch z nejatraktivnějších jezdeckých pasáží na severní polokouli si účastníci se svými stroji Africa Twin vyzkoušejí dokonalé asfaltové silnice i štěrkové cesty, prověří své schopnosti při jízdě po známém černém písku i při překonávání říčních brodů, a to vše v majestátních kulisách ostrova pověstného svými sopkami, vodopády, lávovými poli, gejzíry a více než 22 hodinami letního denního světla.

„Adventure Roads 2021“ představuje kompletní balíček služeb pro 30 zákazníků z celé Evropy. Pro účastníky bude zajištěno veškeré ubytování, stroje Africa Twin, průvodci i údržba jejich strojů, takže oni sami mohou pouze relaxovat, vychutnávat si jízdu a dopřát si nezapomenutelné zážitky. Kromě toho získají možnost setkat se s hvězdami rallye týmu Honda HRC a získat od nich cenné tipy pro jízdu.

Honda CRF1000L Africa Twin | foto: Honda Motor

Podrobnější informace o programu Adventure Roads a pro registraci v případě zájmu navštivte stránky www.hondaadventureroads.com nebo si stáhněte „Adventure Roads Outline“ ze stránek hondanews.eu.

Pravé dobrodružství volá…