Ford prozradil, co podle něj znamená rostoucí obliba automatických převodovek

„K mnoha přednostem automatických převodovek patří i to, že umožňují řidičům využívat nejmodernější asistenční technologie, které usnadňují a zpříjemňují vše od parkování až po jízdu v kolonách,“ řekl Roelant de Waard, viceprezident Ford of Europe pro marketing, prodej a služby. „Očekáváme, že tento trend bude pokračovat i do budoucna, kdy budou lidé ve větší míře přesedat do elektromobilů a z automatických převodovek se tak stane norma.“

Ford nabízí automatické převodovky již déle než 70 let. Dnešní vyspělá technika je však na hony vzdálená průkopnické skříni Ford-O-Matic, která disponovala pouze třemi rychlostními stupni.

Máte rádi auta? Hledáme nové lidi do redakce. Napište nám na redakce@autoroad.cz a staňte se naším redaktorem.

Moderní „automaty“ se vyznačují mnoha přednostmi. Mimo jiné přispívají k nižší hlučnosti v kabině nebo pomáhají zmírňovat nevolnost, která některé lidi při cestování automobilem postihuje. Navíc umožňují využívat podpůrné technologie jako adaptivní tempomat se schopností úplného zastavení a opětovného rozjezdu v koloně nebo plně samočinné parkování, při němž řidič pouze drží stisknuté tlačítko.

Prostřednictvím mobilní aplikace FordPass lze dokonce u vybraných vozů s automatickou převodovkou nastartovat na dálku, což umožňuje před odjezdem vychladit nebo vyhřát prostor pro cestující na příjemnou teplotu.

Ford Focus | foto: Ford

Prosazují se i ve vozech nižších tříd

Za růstem podílu automatických převodovek stojí jejich vzrůstající obliba u zákazníků v segmentech nižší, kompaktní a střední třídy.

Například u modelu Focus dosáhl podíl automatických skříní v lednu letošního roku 30,9 %, zatímco v roce 2017 to bylo pouhých sedm procent.

Rovněž modely Fiesta a Puma lze nyní objednávat s automatickou převodovkou. Ta je ve srovnání s „automatem“ nabízeným ve Fiestě dříve až o 15 procent úspornější.

Ford Transit dostal nové motory EcoBlue. | foto: Ford

Dodávky s automatem na vzestupu

Rychlostní skříně s automatickým řazením úspěšně pronikají rovněž do užitkových vozů. Zatímco v roce 2017 mělo touto převodovku 13,4 % prodaných užitkových vozů Ford, letos v lednu jejich podíl vzrostl až na 31 procent.

Konkrétně v případě řady Transit vzrostl podíl verzí vybavených automatickou převodovkou z 4,7 % v roce 2017 na 19 procent v lednu 2020.

Z pěti největších trhů evropského Fordu mají „automaty“ nejvyšší podíl v Německu. Následuje Francie, Spojené království, Španělsko a Itálie.

Další vývoj

Automatické převodovky ukazují směr k elektrifikované budoucnosti, v níž automobily nebudou vyžadovat řazení převodových stupňů, a v delším horizontu až k autonomním vozům.

Nový elektrický Mustang Mach-E lze ve většině situací ovládat jediným pedálem. Rekuperační brzdění, které se spouští při uvolnění akcelerátoru, lze totiž nastavit na takovou intenzitu, že brzdový pedál není při jízdě prakticky zapotřebí.