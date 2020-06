Další auta na vodík! Za našimi hranicemi po nich sáhli hasiči a policisté

Vodíkové Toyoty Mirai slouží i u berlínské policie. Na začátku roku se její flotila rozšířila o dvě tato auta. V Berlíně funguje pět vodíkových čerpacích stanic, Toyotu Mirai lze v Německu koupit od roku 2015. Nové hasičské vodíkové Toyoty mají příslušné polepy, označení a na střechách výstražná světla hasičského sboru. Za jejich pohon zodpovídá elektromotor o výkonu 154 koní napájený proudem z palivových článků, které průměrně spotřebují 0,76 kg vodíku na 100 km, ve městě pak 0,69 kg/100 km, přičemž jedinou odpadní látkou je voda. Dvě vysokotlaké nádrže na vodík zajišťují dojezd nejméně 500 km a natankování auta trvá jen několik minut, takže nové vozy hasičů budou neustále k dispozici.

Toyota Mirai ve službách berlínských policistů | foto: Toyota

V Německu fungují i sdílené jízdy vodíkovými auty

Největší flotilu Toyoty Mirai v Německu má firma CleverShuttle, která od roku 2017 poskytuje v německých městech služby ride-sharingu. V současnosti má ve svém vozovém parku 45 vozů Mirai, které do této doby celkově najely více než pět milionů km. Na konec roku 2020 se chystá debut druhé generace Toyoty Mirai, nejprve v Japonsku, Spojených státech a v Evropě. Nový sedan navržený na platformě TNGA se vyznačuje elegantním stylem limuzíny a o 30 % větším dojezdem na jedno natankování ve srovnání s aktuálním modelem. Umožňuje to zdokonalený systém palivových článků, systém řízení energie, odzkoušený v hybridních pohonech Toyoty, a dále použití tří palivových nádrží s větší celkovou kapacitou.

Toyota Mirai | foto: Toyota

V Česku se čeká na první plnicí stanice

Poptávka po vodíkových vozech roste. Nutnost je ale vybudování potřebné infrastruktury. V současnosti je na světě jen 432 plnících stanic, z toho 330 veřejných. V Česku by měl první stanici vybudovat Unipetrol. Celkově má v přípravě tři stanice v Praze, Litvínově a Brně, jako další místa připadají v úvahu Ústí nad Labem vedle Setuzy, která vodík vyrábí, a plnicí stanice v Řeži u Ústavu jaderného výzkumu. V Evropě v současné době funguje 177 plnících vodíkových stanic. Z toho v Německu je jich nyní 87 a dalších 43 bude fungovat do roku 2021. Do roku 2021 bude v Německu fungovat 130 vodíkových čerpacích stanic.