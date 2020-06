Kde se vzala věc, kterou používáme v autech téměř všichni a děti ji berou za samozřejmost?

První chladicí soustava se tak v konstrukci automobilu objevila již v roce 1884. Vynález zabraňoval ledem přehřátí motoru. Až o celou polovinu století později se začalo uvažovat o komfortu cestujících. V současných automobilech, jakým je i nový SEAT Leon, zajišťuje třízónová klimatizace Climatronic udržování nastavené teploty pro řidiče, spolujezdce vpředu a cestující na sedadlech vzadu.

Seat 1400 používal pro ochlazení interiéru jen stažení a otevření skel ve dveřích | foto: Seat

Historie klimatizace ve čtyřech modelech značky SEAT

SEAT 1400: Manuální stahování oken. Přestože první klimatizační systémy, které si nechal patentovat Američan Willis Haviland Carrier, bylo možné namontovat do vozidel již od 40. let 20. století, musel za ně zákazník zaplatit cca 300 dolarů, což v té době bylo opravdové jmění. Všeobecně používaná metoda chlazení byla proto jednoduchá a spočívala ve stažení oken. SEAT 1400 z roku 1953 měl dvě trojúhelníková okénka, jejichž specifické tvary přiváděly proudící vzduch především k dlaním a pažím řidiče a spolujezdce vpředu. Vzduch proudil i do prostoru pro nohy od chladiče, pokud bylo vypnuté topení.

Seat 1400 využívá speciálního trojúhelníkového okénka v předních dveřích pro ochlazení řidiče a spolujezdce | foto: Seat

SEAT 132: Klimatizace přímo z výroby. Klimatizace se stala opravdovým hitem od té doby, co se na tyto systémy zaměřila jako první výrobce společnost Nash Kelvinator a dodávala je mnoha automobilovým značkám. SEAT 132 z roku 1973 byl prvním vozem SEAT, který mohl být na přání zákazníka vybaven klimatizací přímo z výroby. Vůz navíc disponoval slunečními clonami s jedinečným designem. Sluneční clony nebyly sklopné na závěsech, ale uložené v čalounění stropu, z něhož se vysouvaly. Části clon zasahovaly až do stran, a zabraňovaly tak dopadání přímého slunečního světla zpředu i ze stran.

2. generace modelu SEAT Ibiza: Chladný vzduch s mnoha nastaveními. Modelová řada Ibiza z roku 1993 byla k dispozici s mnohem vyspělejším klimatizačním systémem. Stále však nebylo možné nastavit si přesnou teplotu. Systém chladil méně nebo více především v závislosti na rychlosti ventilátoru, kterou si mohl uživatel nastavit. Systém plnil také důležitou bezpečnostní funkci, protože zbavoval vzduch v interiéru vozu vlhkosti, čímž zabraňoval mlžení čelního okna.

Klimatizace v novém modelu Seat Leon nepřetržitě udržuje teplotu, nastavenou ve 3 zónách prostoru pro cestující | foto: Seat

Nový SEAT Leon: Třízónová klimatizace Climatronic. „U klimatizace Climatronic v novém modelu Leon si může svou vlastní komfortní teplotu, kterou doporučujeme 22 °C, nastavit nejen řidič, ale také spolucestující vpředu i vzadu,“ vysvětluje Eva Villarová, konstruktérka klimatizačních systémů ve společnosti SEAT. Systém s mnoha senzory (venkovní i vnitřní teplota vzduchu, sluneční záření, atmosférický tlak a vlhkost vzduchu) reguluje činnost jednotlivých komponentů, aby udržel nastavenou teplotu bez ohledu na venkovní podmínky. U modelů s hybridním pohonem lze klimatizaci Climatronic navíc ovládat na dálku. Díky tomu je uvnitř vozu ideální teplota již v okamžiku, kdy uživatel usedá za volant. Senzor kvality vzduchu kromě toho detekuje nadměrné znečištění, automaticky uzavře přívody venkovního vzduchu a přejde na vnitřní recirkulaci vzduchu. Systém Air Care současně čistí vzduch a zahrnuje dokonce i filtr odstraňující ze vzduchu alergeny.