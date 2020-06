Od dinosaurů po palivové články na vodík. Hyundai ukázal svoji cestu ekologické mobility

Přestože se elektromobily a hybridní vozy začaly v širším měřítku prodávat až v uplynulém desetiletí, představil Hyundai svůj první elektromobil již v roce 1991. Od té doby následovala řada oblíbených ekologických modelů. V roce 2020 oslavuje společnost Hyundai již 30 let elektrické mobility.

1990 až 1999 – Vývoj prvních elektromobilů Hyundai

Hyundai učinil první kroky ve vývoji elektromobilů na začátku 90. let 20. století. V roce 1991 odhalila společnost svůj první elektromobil, Sonata Electric Vehicle. Koncepční vůz na základě sedanu Sonata byl vybaven olověnými akumulátory, s nimiž nabízel dojezd 70 km a nejvyšší rychlost 60 km/h.

Hyundai Sonata Electric Vehicle představoval na začátku 90. let 20. století první pokusy značky na poli elektromobilů | foto: Hyundai

Hyundai představil v následujících letech další koncepční elektromobily s olověnými akumulátory. V roce 1992 spatřil světlo světa elektromobil na základě modelu Excel s dojezdem 100 km a nejvyšší rychlostí 100 km/h. V roce 1993 vyvinul Hyundai druhý elektromobil odvozený z modelu Sonata. Ten se již mohl pochlubit dojezdem 140 kilometrů a nejvyšší rychlostí 120 km/h. V roce 1994 bylo prezentováno elektricky poháněné Scoupe. I jeho dojezd byl 140 km, nejvyšší rychlost 120 km/h.

Hyundai dosáhl ještě většího pokroku ve vývoji elektromobilů po otevření výzkumného a vývojového centra v jihokorejském Namyangu v roce 1995. To vedlo k vývoji elektromobilů Hyundai s akumulátory NiMH (Nickel-Metal Hydride). Mezi ně patřil koncepční vůz Accent EV. Tento vůz nabízel výrazně delší dojezd 390 kilometrů a nejvyšší rychlost 140 km/h.

Hyundai v tomto období také uskutečnil první experimenty se systémy hybridního pohonu. Prvním hybridním vozem společnosti byla studie FGV-1, která debutovala v roce 1995 na autosalonu v Soulu.

2000 až 2009 – Pokrok ve vývoji palivových článků

Na přelomu tisíciletí se začala pozornost obracet k otázkám ochrany životního prostředí. Hyundai zahájil v roce 1998 vývoj vozidel s palivovými články a v roce 2000 představil první prototyp takového vozu s označením Santa Fe Fuel Cell Electric Vehicle. První elektromobil s palivovými články (FCEV – Fuel Cell Electric Vehicle) byl vybaven nádrží na vodík s tlakem 350 barů pro sadu palivových článků o výkonu 75 kW a nabízel dojezd 230 kilometrů. Přestože se ve své době jednalo o pozoruhodné parametry, bylo zřejmé, že v kombinaci s chybějící infrastrukturou pro automobily s pohonem na vodík nebyly palivové články ještě připraveny pro velkosériově vyráběné vozy.

Hyundai Santa Fe Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) z roku 2000 nabízel výkon 75 kW a dojezd 230 kilometrů | foto: Hyundai

Hyundai na ženevském autosalonu 2004 představil druhou generaci koncepčního vozu s palivovými články, Tucson FCEV, která byla vybavena novými lithium-polymerovými akumulátory. Mezi řadu technických inovací patřila sada palivových článků o výkonu 80 kW. Významným zlepšením byl také dojezd 300 kilometrů díky palivovým nádržím pro 152 litrů vodíku. Tucson FCEV umožňoval navíc spuštění systému pohonu za mrazivého počasí se zaručenou provozuschopností i po pětidenním stání při teplotě -20 stupňů Celsia.

Někteří výrobci automobilů poté spustili velkosériovou výrobu hybridních vozidel. Hyundai si zachoval postavení inovačního lídra v oblasti alternativních pohonů zahájením prodeje sériového modelu Avante LPI Hybrid v roce 2009. Byl to první hybridní vůz na světě, poháněný spalovacím motorem na LPG. LPI Hybrid byl prvním sériově vyráběným vozem, který využíval lithium-polymerové akumulátory, vyvinuté společností Hyundai ve spolupráci s lokálními partnery. Mezi výhody těchto akumulátorů patří nižší hmotnost a vyšší výkonnost.

2010 až 2019 – Hyundai se stal průkopníkem budoucí mobility

Po dvou desetiletích intenzivního výzkumu a inovativních koncepčních vozů v posledních letech zaměřil Hyundai svou pozornost na sériovou výrobu elektromobilů.

První sériově vyráběný elektromobil Hyundai BlueOn z roku 2010. Jeho základem byl model i10 a nabízel dojezd 140 kilometrů a nejvyšší rychlost 130 km/h | foto: Hyundai

V září 2010 uvedl Hyundai v Soulu svůj první sériově vyráběný elektromobil, BlueOn. Jeho základem byl model Hyundai i10 a zákazníkům nabízel dojezd 140 kilometrů a nejvyšší rychlost 130 km/h. První vysokorychlostní elektromobil Hyundai byl napájen sadou lithium-polymerových akumulátorů s kapacitou 16,4 kWh, jejichž nabíjení trvalo 6 hodin. Tento elektromobil se prodával výhradně v Jižní Koreji a sloužil vládním úřadům.

V roce 2011 byl zahájen prodej modelu Hyundai Sonata Hybrid, který byl ohlášen již na autosalonu v Los Angeles v roce 2008. Sonata Hybrid se zapsala do historie jako první konvenční hybridní vůz, který používal lithium-polymerové akumulátory. Celkovou hospodárnost zvyšovala technologie Hyundai Blue Drive, jejímž přínosem byly také nižší emise. Jednalo se rovněž o první hybridní vůz se systémem TMED (Transmission Mounted Electric Device). U tohoto paralelního hybridního systému byl elektromotor připevněn k převodovce. Systém TMED byl nezávisle vyvinut společností Hyundai.

Hyundai oslavil zásadní milník v oblasti ekologické mobility v roce 2013. Hyundai ix35 Fuel Cell se tehdy stal celosvětově prvním komerčně nabízeným, velkosériově vyráběným vozidlem s palivovými články na vodík. Model ix35 Fuel Cell poskytoval nejvyšší výkon 100 kW a jeho nádrže měly kapacitu 5,64 kg vodíku. Výbava zahrnovala také sadu lithium-polymerových akumulátorů o kapacitě 24 kWh. Toto vozidlo přinášelo výhody jak zákazníkům, tak i lidské společnosti jako celku. Doplňování paliva bylo rychlé, dojezd byl pozoruhodných 600 kilometrů a emise CO2 byly nulové.

V roce 2016 představil Hyundai model IONIQ, první vůz na světě, který nabízel v jednom druhu karoserie tři různé druhy elektrifikovaného pohonu: hybridní, hybridní s možností vnějšího nabíjení a výhradně elektrický. IONIQ používá technologii Blue Drive ke snižování emisí a optimalizaci provozních vlastností. Elektrická verze má sadu lithium-polymerových akumulátorů o kapacitě 28 kWh a dojezd 200 kilometrů.

Všechny verze modelu IONIQ používají ve své konstrukci lehké materiály včetně hliníku a vyspělých vysokopevnostních ocelí, takže jsou lehčí a za jízdy spotřebují méně energie. Mezi další opatření pro ochranu životního prostředí patří inovativní využití recyklovaných a ekologických materiálů a nižší závislost na ropných produktech.

Hyundai představil v roce 2018 model NEXO, druhou generaci vozidla s palivovými články a technologickou vlajkovou loď značky. NEXO s nejdelším dojezdem ve své třídě, 666 kilometrů, kombinuje čistou mobilitu s nejmodernějšími funkcemi pro autonomní jízdu a chytrými vyspělými asistenčními systémy.

Hyundai v dalším průběhu roku 2018 odhalil celosvětově první malé SUV s elektrickým pohonem, Kona Electric. Poptávka zákazníků po modelu Kona Electric překonala po jeho uvedení na evropský trh všechna očekávání. K dispozici jsou dvě verze akumulátorů s kapacitou 39,2 kWh nebo 64 kWh. Elektricky poháněné SUV nabízí dojezd až 484 kilometrů na jedno nabití.

2020 – Rok elektrifikace značky Hyundai

Hyundai nyní, po 30 letech inovací ve vývoji ekologických vozidel, nabízí nejrozmanitější produktovou řadu elektromobilů na trhu. Hyundai prodává s modelem NEXO již druhou generaci elektricky poháněných vozidel s palivovými články, zatímco ostatní výrobci jsou u svého prvního modelu nebo o něm teprve hovoří. IONIQ je také nabízen již ve své druhé generaci, což dokládá skutečnost, že Hyundai optimalizuje svá vozidla s alternativními pohony, zatímco ostatní výrobci je stále ještě vyvíjejí.

Hyundai Ioniq EV | foto: Petr Boháč

Hyundai na prahu nového desetiletí i nadále hledí do budoucnosti a upevňuje své vedoucí postavení v oblasti ekologické mobility. Rok 2020 je pro společnost Hyundai „rokem elektrifikace“, což znamená, že Hyundai plánuje do konce roku nabízet více než tři čtvrtiny své produktové řady v Evropě s možností elektrifikovaných verzí a stát se jedním z největších poskytovatelů vozidel s nulovými emisemi v Evropě. Hyundai se však neomezuje jen na osobní automobily a s elektrifikací přichází i do dalších oblastí mobility – konkrétně do sféry závodních vozů a užitkových vozidel. Hyundai plánuje, že do roku 2025 bude jedním ze tří největších poskytovatelů elektricky poháněných vozidel v Evropě.