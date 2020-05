Neplaťte zbytečně za pojištění vozu. Jak získat nejlevnější povinné ručení na trhu?

Získat výhodné povinné ručení se lehko řekne, ale hůře koná. Laik, který se v řeči pojišťováků příliš nevyzná, se může v nepřeberné nabídce snadno ztratit. Jak tedy najít to nejlevnější povinné ručení, které vám bude sedět na míru?

Nenechte se omezit nabídkou a ani časem

Jste věrni jedné pojišťovně už nějaký ten pátek a sjednáváte si u ní nejen povinné ručení, ale i pojištění domácnosti, cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti a do budoucna uvažujete také o havarijku? Pak je na čase sundat klapky z očí a udělat průzkum trhu u konkurence. Ne vždy totiž platí, že mít vše pod jednou střechou je dobrý nápad.

Porovnáním více nabídek od různých pojišťoven zjistíte, že povinné ručení vám nejvýhodněji nabídne Allianz, avšak odpovědnost získáte nejlevněji u Generali. Dejte šanci internetovým srovnávačům a sami v pohodlí domova si tak zjistěte, co pro vás a vaše vozidlo bude nejlepší.

Pokud stejné povinné ručení platíte už několik let, pak je nejvyšší čas na změnu. Tratit totiž nemusíte jen z výběru z omezené nabídky, ale i z automatického prodlužování smlouvy. Na starých smlouvách pojišťovny obvykle nejvíce vydělávají a sami od sebe vám je nikdy nezruší, před výročím smlouvy se proto zajímejte o to, zda máte nárok na nižší sazbu pojistného. K tomu obvykle stačí postrašit odchodem ke konkurenci a rázem se můžete těšit z levnějšího povinného ručení.

Udělejte ze sebe někoho jiného, než kým jste

Cenu povinného ručení velmi ovlivňuje věk a bydliště. Čím je pojistník mladší a město, ze kterého pochází větší, tím je pojištění dražší. Naše legislativa ale umožňuje toto pravidlo obejít. Pojistníkem automobilu totiž nemusí být jeho provozovatel či majitel, což znamená, že si pojistku můžete sjednat na starší osobu pocházející z maloměsta či obce.

Mladí řidiči do 28 let jsou pro pojišťovny nejrizikovější skupinou, naopak nejméně rizikoví jsou lidé starší 55 let, ti tak mají nárok na nejlevnější pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Na ceně se velkou měrou podílí také nehodovost, řidiči bez nehod s vysokým bonusem na pojistce výrazně ušetří. Nováčkům na silnici se proto vyplatí požádat rodiče či prarodiče, aby se stali jejich pojistníky vozu, avšak pozor, i tento krok s sebou nese jedno negativum, a to, že nezískáváte vlastní bonusy za bezeškodná období.

V neposlední řadě pak lze na povinném ručení ušetřit díky nižší frekvenci platby. Je-li to ve vašich silách, plaťte pojištění jednou ročně, nikoliv čtvrtletně. Rozložení pojistného do více plateb v průběhu roku se promítá do vyšší ceny.