Robert Kořístka plánuje návrat do české rally

Překvapení na žebříčku spolehlivosti. Očekávání se u elektromobilů nenaplnila

Dle opakovaných tvrzení měly být elektromobily díky jednoduchosti pohonu se spolehlivostí daleko před složitými hybridními i klasickými vozy. Hybridy ale co do spolehlivosti elektromobily zatím předčily. Podle hodnocení britského měsíčníku What car? patří hybridním modelům prvních pět míst žebříčku a až za nimi je první elektromobil.