Porotkyně SuperStar jezdí v novém Volkswagenu Golf

„Mám velkou radost, že Volkswagen je pro Patricii již mnoho let srdcovou záležitostí," říká Jiří Štoček, ředitel divize Volkswagen osobní vozy společnosti Porsche Česká republika. „Je mi potěšením, že sympatické tváři naší značky mohu po modelech T-Roc a T-Cross předat klíčky od naší největší letošní novinky – osmé generace legendárního Golfu. Patricii přeji za celý tým značky Volkswagen osobní vozy mnoho šťastných kilometrů za volantem automobilu, který je dokonalým ztělesněním moderní mobility."

Patricie Pagáčová | foto: Volkswagen CR

Patricie Pagáčová, za svobodna Solaříková, převzala tento týden nový Volkswagen Golf s mild hybridním pohonem e-TSI ve výbavě Style s automatickou převodovkou DSG. Patricie vešla do povědomí televizních diváků jako jedna z hlavních hvězd televizního seriálu Ulice. V roli Terezy Jordánové se pravidelně objevovala na televizních obrazovkách dlouhých 13 let. Zároveň patří mezi nejúspěšnější české instagramerky a influencerky. Jen na sociální síti Instagram ji denně sleduje více než 400 tis. fanoušků.

„Je neuvěřitelné, jak ten čas letí," říká Patricie Pagáčová, a nemá přitom na mysli pouze svou hereckou kariéru. „Stále mám živě ve své paměti nejen své první účinkování v Ulici, ale také svůj milovaný černý Golf, který byl skvělým parťákem do pohody i nepohody. No a nyní mám v ruce klíčky už od osmé generace této legendy, která je proti mé bývalé „pětce" úplně někde jinde! Vypadá opravdu úžasně, daleko lépe než na fotkách. Těším se hlavně na všechny nové vychytávky a technologie nového Golfu. Ráda v autě poslouchám hudbu a zpívám, takže využiji hlavně možnosti streamování, bezdrátové dobíjení telefonu, konektivitu, připojení k internetu, ale také online navigaci a všechny ty jízdní a parkovací asistenty. No a bez čeho už nemůžu být je automatická převodovka. Nikdy jsem ji v autě vlastně nechtěla, ale od doby, co jsem měla T-Roca už bych se k manuálu nikdy nevrátila" neskrývá Patricie nadšení z nového člena své rodiny.

Akční blondýnka je v současnosti porotkyní soutěže SuperStar 2020, která je opakovaně nejsledovanějším nedělním televizním pořadem. Ve svém volném čase dává přednost pohybu na čerstvém vzduchu v přírodě se svými dvěma psy, potkat ji můžeme také v sedle při projížďce na koni. Mezi oblíbené pohybové aktivity a sporty Patricie patří také jóga, in-line brusle, plážový volejbal, tenis, tanec a jízda na snowboardu. V neposlední době se také dlouhodobě věnuje dobročinným aktivitám, její srdeční záležitostí je především pomoc a podpora opuštěných a v nevyhovujících podmínkách žijících zvířat a s tím spojený každoroční projekt charitativního kalendáře známých osobností ve společnosti opuštěných psů.

Patricie Pagáčová | foto: Volkswagen CR

Osmá generace modelové řady Volkswagen Golf byla uvedena na český trh počátkem letošního roku jako automobil, který přináší do svého segmentu novou úroveň digitalizace, konektivity a intuitivního ovládání. Nejprogresivnější Golf všech dob nabízí již v základní verzi digitální panel přístrojů, přístup k internetovým službám, přední a zadní světlomety LED a nejmodernější asistenční systémy. Golf 8 navíc jako první Volkswagen využívá prostřednictvím komunikace Car2X kolektivní inteligence silniční dopravy a s předstihem upozorňuje řidiče na nebezpečí. Naprostou novinkou je pohonná jednotka 1.5 e-TSI, která přináší všechny výhody mild hybridního pohonu. Kombinace řemenem poháněného generátoru s funkcí spouštěče a lithium-iontových akumulátorů (48 V) výrazně snižuje spotřebu paliva v každodenním provozu a optimalizuje výkonové parametry. V neposlední řadě nabídne Golf také výrazně modernizovaný motor 2.0 TDI Evo vynikající zejména extrémně hospodárným provozem a nízkými emisemi. Sportovně laděné verze GTI, GTD, R a plug-in hybridní GTE budou brzy následovat.