Na dovolenou do hor autem? Na co nezapomenout a jak se vybavit

Auto musí být v pořádku

Auto nám na cestách dává velkou svobodu, avšak je potřeba mu věnovat dostatečnou péči, aby nás někde nenechalo na holičkách. Zejména pokud jedete dál od domova, určitě se vyplatí podrobit svůj vůz aspoň základní prohlídce. Samozřejmostí je zkontrolovat a případně doplnit veškeré provozní kapaliny. Pokud zjistíte podezření na nějakou mechanickou či jinou závadu, určitě stojí za to před cestou objednat autodíly a závadu odstranit. Mohla by se projevit v tu nejméně vhodnou chvíli. Pokud tedy hovoříme o jednotlivých dílech vozu, tak co vlastně zkontrolovat kromě provozních kapalin? Určitě byste se měli podívat na:

Brzdy a tlumiče

Světla a stěrače

Baterii

Pneumatiky

Je to naprostý základ, na co byste se určitě měli kouknout. Opotřebení podléhá brzdové obložení, což může snížit účinnost brzd. V servisu vám mohou také změřit, na kolik máte opotřebeny tlumiče. Zkontrolujte nastavení světlometů a zda stěrače stírají celou plochou. Určitě se vyplatí nabít baterii a také zkontrolovat nahuštění pneumatik i hloubku dezénu.

Do čeho nabalit?

Když máte auto zkontrolováno, přichází na řadu velké balení. Možná si říkáte, že je to přece jasné, vždyť všechno nasoukáte do kufrů. Sbalit cestovní kufry ale často není jen tak. Určitě máte doma několik kousků z předešlých dovolených, ale ne všechny musí být ideální do zavazadlového prostoru vozu svými rozměry. Pokud vám žádný dobře nevyplní prostor nebo máte kufry již opotřebené, nezapomeňte se poohlédnout po nových.

Vaše auto i vy musíte počítat s extrémními podmínkami

Co si vlastně sebou na cestu do hor vzít? Záleží samozřejmě vždy na tom, v jakém jedete ročním období, co plánujete v místě destinace dělat a také do jakých hor vlastně jedete. Pokud vyrazíte třeba do Nízkých Tater, kde se rozhodnete zvolit apartmány na Liptově, počítejte s tím, že také vaše výbava by tomu měla odpovídat. V zimním období se vyplatí vybavit i svůj vůz, a to zejména sněhovými řetězy. Pro sebe samozřejmě nezapomeňte teplé oblečení a pokud vyrážíte v jinou roční dobu, třeba na jaře nebo v létě, tak určitě vysokohorské počasí nepodceňujte ani tehdy. Zrádnost počasí na horách totiž spočívá v tom, že se dokáže změnit doslova z minuty na minutu.

Co dále s sebou?

Již jsme si řekli něco o tom, že byste měli uzpůsobit oblečení podmínkám, do kterých se vydáváte. Zdá se to jako samozřejmost, ale mnoho lidí to dokáže podcenit. Co ale sebou na hory dále? Především je jasné, že na hory zpravidla vyrážíme za odpočinkem od všedního městského shonu. Proto se vyplatí mít něco na:

Navození atmosféry

Poznávání okolí

Naprostá většina horských chat je vybavena vším potřebným, co vám umožní zažít splynutí s přírodou a zároveň mít zachován veškerý komfort. Ve většině takový chat a apartmánů rozhodně najdete krb. V tom případě se vám určitě hodí před cestou pořídit křesadla, díky kterým si uděláte příjemnou romantickou atmosféru. A hlavně si tak užijete nezaměnitelné sálavé teplo od krbu.

Rádi pozorujete přírodu? Určitě jedete do hor také proto, abyste se podívali na něco zajímavého v okolí. A když budete chtít pozorovat okolní krajinu nebo zvířata, můžete si k tomuto účelu vybrat myslivecké dalekohledy, které představují ideální výbavu do každého batohu. Mají velkou světelnost, tak zvládnou pozorování i za zhoršených světelných podmínek. Hodit se vám na horách může také voděodolnost takového dalekohledu, proto na to myslete při výběru parametrů.