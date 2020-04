Řidič Suzuki Jimny se pomocí pěší lávky pokoušel vyhnout mýtnému

Suzuki Jimny je znám pro své malé rozměry a úžasné terénní schopnosti. Toho se pokoušel využít jistý čínský řidič. Ten svou nepozorností zmeškal dálniční sjezd a nechtělo se mu jet k tomu dalšímu, aby nemusel platit další mýtné. Proto se rozhodl pro otočení do protisměru a použití lávky určenou pro pěší. Po schodech vyjel nahoru, překonal po lávce dálnici a na druhé straně sjel po schodech zase dolů.

V jeho očích se jistě jednalo o "dokonalý zločin", avšak k jeho smůle si onoho počínání všimla policejní hlídka stojící u protějšího dálničního sjezdu. Dle novin South China Morning Post dostal onen řidič pokutu 200 juanů (692 Kč). Jelikož nosnost lávky je 1000 kg a hmotnost minulé generace Suzuki Jimny včetně řidiče překračuje tuto nosnost jen o pár kilogramů, neskončila jeho snaha o ušetření pár juanů katastrofou.

V žádném případě nesouhlasíme s tím, co onen čínský řidič udělal, ale na druhou stranu to jen dokazuje, jakých neuvěřitelných kousků je malý off-road schopen. A to nemluvíme o tom, že ta nová, současná generace terénního bestselleru, posouvá tyto schopnosti ještě o slušný kus dál.