Obytný Mercedes-Benz Unimog pro kempování na divoko

Mercedes-Benz je jedním z nejlepších terénních nákladních automobilů na světě. Lepší jsou snad už jen tuzemské Pragy V3S a vozy Kopřivnické produkce. Ovšem ty jsou už příliš velké, a proto se právě Unimog jeví jako ideální vůz pro přestavbu na expediční speciál.

Na fotografiích můžete vidět zdařilý příklad expedičního obytňáku. Tento konkrétní Mercedes-Benz začal svou kariéru již v roce 1985 jakožto armádní náklaďák. K pohonu terénního Mercedesu slouží vznětový šestiválec MB OM 353 o objemu 5675 ccm s výkonem 96 kW (130 koní) a točivým momentem 363 N.m. Motor spolupracuje s 8 stupňovou manuální převodovkou, kdy první 4 rychlostní stupně jsou pro jízdu v terénu a zbylé pro jízdu po zpevněných komunikacích. Výkon putuje na všechna čtyři kola a vůz je vybaven třemi uzavíratelnými diferenciály. Což spolu se značnou světlou výškou a velkými nájezdovými úhly zaručuje úžasné terénní schopnosti. Například sériový vůz dokáže překonávat brod hluboký až 1,2 metru. Tento konkrétní vůz bude mít díky šnorchlu brodivost jistě ještě znatelně lepší.

Unimog | foto: carakoom.com

Kabina 35 let starého vozu je sice od obytného prostoru oddělena, ale i zde proběhly úpravy pro zlepšení komfortu při jízdě. Tou hlavní je třívrstvá zvuková izolace. Pak zde najdeme displej napojený na couvací kameru a ovládání přídavných LED světlometů, které prý i noc promění v den.

Více pozornosti však bylo věnováno obytnému prostoru, který je sice jednoduchý, ale vcelku útulný a posádce poskytne dostačující zázemí při objevování nejžádanějších koutů naší planety. Přístup do obytné části je umožněn bočními dveřmi s automaticky vyjíždějícími schody. Uvnitř jsou dvě postele o šířce 80 cm, pod nimiž se nachází velké úložné prostory. Světlo do interiéru proniká skrze 2 střešní okna a v noci zajišťují světlo LED svítilny. Najdeme zde kuchyňskou linku a 80 litrovou chladničku. Je zde i oddělená toaleta. Prostě vše, co je při kempování na divoko zapotřebí.

Při současné situaci to vypadá, že obytný automobil se jeví jako naprosto ideální parťák pro letošní dovolenou. Pokud se mezi našimi čtenáři najde takový, který má podobně neobvyklý obytný vůz a chtěl by se o jeho existenci s námi podělit, budeme jedině rádi.