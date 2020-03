Slavné "Simply Clever". Znáte všech 60 prvků? Úplně prvním nebyl deštník v Superbu...

„Simply Clever prvky jsou pro naše zákazníky důležité,“ říká Martin Soukup, vedoucí oddělení Strategického plánování produktu společnosti Škoda Auto: „Při jejich výběru proto uplatňujeme speciální kritéria. Zákazníci tyto prvky vyžadují a očekávají smysluplná řešení, která řidičům vozů Škoda usnadní život. Zároveň je důležité, aby se tyto prvky lehce ovládaly, spolehlivě fungovaly, zvládly zátěžové testy a splňovaly naše vysoké bezpečnostní standardy.“

Od roku 2001 jsou Simply Clever prvky pevnou součástí novodobých vozů značky Škoda

Koncept prvků Simply Clever se poprvé objevil v roce 2001, kdy společnost Škoda Auto představila Superb první generace. Tehdy byly poprvé součástí vozu deštníky. Zásadní posun nastal v roce 2003, kdy se na autosalonu ve Frankfurtu představila koncepční studie vozu Roomster. Promyšlené výbavové prvky jako posuvná zadní sedadla nebo otočná přední sedadla se setkaly s velkým ohlasem. Pozitivní zpětná vazba, kterou tyto nekonvenční a zároveň praktické prvky vyvolaly, inspirovala společnost Škoda Auto k vývoji dalších chytrých řešení.

Doposud se nabídka rozrostla již na více než 60 Simply Clever prvků, které řidičům ulehčují a zpříjemňují každodenní život. I nadále je hlavním motorem vývoje nápaditost. Často to jsou jen malá řešení, která se při každodenním používání vozu ukazují jako velmi nápomocná a praktická. Mezi klasické prvky Simply Clever patří dnes deštník ve dveřích řidiče, škrabka na led ve víčku palivové nádrže, která nyní nabízí také měřítko pro kontrolní měření hloubky dezénu pneumatik, nebo držák parkovacích lístků na A sloupku.

Další chytrý prvek přináší také vůz Kamiq. Jako první vůz ve své třídě nabízí automaticky výsuvnou ochranu hrany dveří, která po otevření dveří zabraňuje poškrábání či poškození vlastního i okolních zaparkovaných vozů. Velmi praktická je také multifunkční kapsa pod krytem zavazadlového prostoru, kterou lze použít k odložení mokrého deštníku, ale i oblečení nebo nákladu.

Škoda Kamiq jako první ve své třídě nabízí automaticky výsuvnou ochranu hrany dveří | foto: Škoda Auto

Škoda nabízí chytrá řešení i v oblasti konektivity. Chytrý telefon nebo tablet je tak možné propojit s vozem bezdrátově nebo pomocí moderního konektoru USB-C. Promyšleným řešením je držák na multimediální přístroje na středové konzoli, který nabízí příhodné místo pro chytrý telefon, parkovací lístek, několik mincí nebo svazek klíčů. Velmi šikovným prvkem je také uzavíratelný odpadkový koš ve výplni dveří. Tento chytrý prvek zabraňuje nepořádku v interiéru. Díky odkládacímu prostoru pod variabilní dvojitou podlahou je snadné udržet pořádek také v zavazadlovém prostoru. V praktické odkládací schránce pod podlahou zavazadlového prostoru lehce zmizí málo využívané maličkosti.

Mezi další aktuálně nabízené Simply Clever prvky patří také držák reflexní vesty, gumička ve výplni dveří, smetáček v odkládací schránce dveří, kryt zavazadlového prostoru za opěrou zadních sedadel, držák karet v Jumbo Boxu či odnímatelná LED svítilna v zavazadlovém prostoru.

Funkční a snadno ovladatelné

Všechny příklady splňují základní požadavek značky Škoda – každý Simply Clever prvek musí být funkční a lehce ovladatelný. Musí se tedy jednat o funkční prvek, který ulehčuje každodenní používání vozu, je jednoduchý a cenově dostupný. Při vymýšlení těchto prvků jsou vždy na prvním místě přání řidičů. Mnoho řešení vypadá až překvapivě jednoduše, avšak cesta od prvotního nápadu k výslednému produktu může být dlouhá a místy i velmi náročná. Každý prvek musí podstoupit testy odolnosti a zátěžové zkoušky, aby bylo možné zaručit spolehlivou a bezpečnou funkci po celou dobu životnosti vozu. To se týká také integrovaného trychtýře v uzávěru nádržky ostřikovačů čelního skla.

Toto inovativní řešení sklidilo takový úspěch, že nyní společnost Škoda Auto tento chytrý prvek integruje do všech nových vozů a nabízí jej také jako mimořádnou výbavu v rámci Škoda Originálního příslušenství.

Finální prvek až na čtvrtý pokus

Jak se z prvotního nápadu stane promyšlený prvek, vysvětluje Martina Tomanová z oddělení Strategického plánování produktu společnosti Škoda Auto: „Zkušenosti mnoha řidičů nejsou cizí ani nám. Při doplňování kapaliny do nádržky ostřikovačů čelního skla se často část rozlije a proteče motorovým prostorem až na zem. Důvodem bývá široké hrdlo nádoby s kapalinou do ostřikovačů nebo příliš nízko umístěné hrdlo nádržky ostřikovačů. Probírali jsme mnoho možností a testovali různé technické varianty, jak tento problém vyřešit. Nakonec se nám podařilo zdárně nalézt optimální řešení.“ Výsledkem je známý inovativní uzávěr nádržky, který se jednoduše promění v trychtýř a umožňuje snadné doplnění nádržky ostřikovačů. Článek o vývoji Simply Clever trychtýře najdete na Škoda Storyboard.

Historie Simply Clever prvků sahá až do dvacátých let minulého století

V roce 1925, těsně po spojení společnosti Laurin & Klement s plzeňským strojním gigantem, byl uveden na trh vůz Laurin & Klement/ Škoda 110, který již tenkrát dokazoval inovativnost značky. Škoda použila jednotný podvozek s žebřinovým rámem o rozvoru 2 950 mm. Zákazníci měli k dispozici čtyři verze uzavřených karoserií a roadster. Vůz byl vyráběn také jako faeton s až třemi řadami sedadel. Prostřední řadu bylo možné sklopit, aby měli cestující na zadních sedadlech více prostoru pro nohy. Čelní sklo bylo možné vyklápět dopředu. Vítr tak mohl ochladit posádku vozu za horkých letních dnů. V případě defektu pneumatiky nebylo nutné vyložit obsah zavazadlového prostoru, aby se řidič dostal k rezervnímu kolu. Vpředu totiž bylo ke každé straně kapoty jedno přimontováno. Ještě praktičtější byl dvousedadlový užitkový vůz s ložnou plochou o rozměrech 1 750 × 1 580 mm a hloubce 400 mm, s užitečným nákladem 500 kg. Vůz bylo možné rychle přeměnit v osobní verzi pro čtyři osoby, která byla ideální pro rodinný víkendový výlet.

V roce 1934 byl představen vůz Škoda Popular. Byl vybaven podvozkem s páteřovým rámem a systémem Transaxle (motor vpředu a převodovka vzadu), aby měli řidič se spolujezdcem více prostoru pro nohy. Vůz byl původně vyvinut pro policii a celní správu. Později byl POPULAR nabízen také se speciální zimní výbavou. Připevnitelné lyže na kola přední nápravy a sněhové řetězy na poháněné zadní nápravě zajišťovaly spolehlivou průchodnost vozu také v zasněžených oblastech.

Rozhovor s Martinem Soukupem, vedoucím oddělení Strategického plánování produktu společnosti Škoda Auto, na téma Simply Clever.

Pane Soukupe, odkud vlastně pocházejí všechny Simply Clever prvky značky Škoda?

Pečlivě analyzujeme výzkumy spokojenosti našich stávajících a potenciálních zákazníků a zjišťujeme, jaké funkce by jim mohly pomoci. Následně se jednotlivé odborné týmy nad těmito oblastmi zamýšlí v kontextu Simply Clever prvků a přicházejí s konkrétními návrhy, jak by šlo každodenní používání vozu ještě usnadnit. Nesčetně návrhů přichází také od našich zaměstnanců. Vždyť téměř všichni řídíme auta a hledáme řešení, která nám všem zpříjemní komfort cestování.

Co se děje se všemi nápady a návrhy, které dostáváte?

Nejprve zkoumáme, zda jsou nápady v souladu s hodnotami naší značky. To znamená, že se musí jednat o návrh, který odpovídá přáním zákazníků. Dále musí navrhované řešení opravdu slibovat přínos pro řidiče i posádku vozu, tedy sloužit danému účelu. V neposlední řadě se musí nový prvek lehce ovládat a musí spolehlivě fungovat. Před zavedením Simply Clever prvku do sériové výroby musí prvek absolvovat mnoho testů odolnosti a zátěžových zkoušek. Pokud prvek splňuje i naše vysoké bezpečnostní standardy, může být uveden do sériové výroby.

Jak dlouho trvá celý proces realizace a kolik zaměstnanců se na něm podílí?

To bývá různé. Jaké oddělení se daným prvkem bude zabývat, závisí například na tom, zda se jedná o komfortní prvek interiéru nebo prvek, který se nachází pod kapotou motoru. Každopádně intenzivně spolupracujeme s kolegy z Inovačního inkubátoru a dalšími technickými útvary, které návrhy řešení vyhodnotí a posoudí, přičemž přihlížejí také k možnosti jejich zavedení do sériové výroby. Nakonec Simply Clever prvky procházejí důkladnými zátěžovými zkouškami a testy odolnosti. Celé to může trvat v řádu týdnů až měsíců. Naším cílem je i nadále přicházet s novými chytrými nápady a pokračovat tak v průkopnickém odkazu našich otců zakladatelů.