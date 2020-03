BMW i8: Od vize k ikoně, od bestselleru k prestižní klasice

Cílová rovinka na cestě do „síně slávy“ sportovních automobilů BMW: šest let po uvedení na trh se BMW i8 dostává do závěrečné fáze své výroby. Až sériová produkce BMW i8 Coupé a BMW i8 Roadster skončí, budou mít tyto plug-in hybridní modely své místo mezi ikonami společnosti už dávno jisté. BMW i8 postavilo svůj celosvětový úspěch na jedinečné symbióze futuristického designu a průkopnické techniky. První plug-in hybridní model BMW Group vydláždil cestu radosti z jízdy, která byla stejně dynamická jako udržitelná a stala se ztělesněním fascinace jízdou s elektrifikovaným pohonem. Model i8 položil základ dnešní široké škále plug-in hybridních vozů BMW Group a vyvinul se v nejúspěšnější elektrifikovaný sportovní automobil na světě.

Už BMW Vision EfficientDynamics bylo lákavou vyhlídkou na budoucnost individuální mobility. Studie představená na mezinárodním autosalonu ve Frankfurtu (IAA) v roce 2009 ztělesňovala příslib spojení radosti z jízdy, typické pro BMW, a inspirujícího designu s průkopnickou ekologickou udržitelností. Studie dvoumístného sportovního vozu s nahoru se otevírajícími dveřmi, nově pojatým designovým jazykem BMW, plug-in hybridním systémem a pohonem všech kol, který vyniká estetikou i efektivitou, se setkala se vřelým přijetím. Oznámení, že se technické přednosti a hlavní prvky designu dostanou do sériové výroby modelů nové značky BMW i, čímž odstartují novou epochu radosti z jízdy u BMW Group, vyvolalo nadšené reakce.

Nové BMW i8 Roadster a nové BMW i8 Coupé | foto: BMW Česká republika

Odrazový můstek pro konzistentní strategii elektrifikace

BMW i8 si svou světovou premiéru odbylo společně s BMW i3 na frankfurtském autosalonu IAA v roce 2013. Dvojitý debut znamenal spuštění komplexní elektrifikační strategie, se kterou BMW Group nastavila počáteční jednotný kurz modelového programu zaměřeného na trvale udržitelnou radost z jízdy. Dnes je BMW Group jedním z předních světových dodavatelů vozidel s elektrifikovanými pohonnými systémy. Kromě čistě elektricky poháněného BMW i3 (kombinovaná spotřeba paliva: 0,0 l/100 km; kombinovaná spotřeba energie: 13,1 kWh/100 km; kombinované emise CO2: 0 g/km), BMW i3s (kombinovaná spotřeba paliva: 0,0 l/100 km; kombinovaná spotřeba energie: 14,6 až 14,0 kWh/100 km; kombinované emise CO2: 0 g/km) a MINI Cooper SE (kombinovaná spotřeba paliva: 0,0 l/100 km; kombinovaná spotřeba energie: 16,8 až 14,8 kWh/100 km; kombinované emise CO2: 0 g/km) jsou ve všech příslušných tržních segmentech k dispozici i plug-in hybridní modely. Nabídka zahrnuje automobily od kompaktní a střední třídy, přes zástupce rodiny BMW X až po sportovní automobily a luxusní sedany. Do roku 2023 BMW Group plánuje rozšířit své modelové portfolio o 25 elektrifikovaných automobilů, z nichž více než polovina bude poháněna čistě elektřinou.

BMW i8, jakožto průkopník a plug-in hybridní vlajková loď radosti z jízdy, bylo pro tento úkol ideálním vozem. A to se netýká pouze jeho role safety caru v šampionátu FIA Formule E, jež se zhostilo již v roce 2014. BMW i8 je prvním sportovním vozem na světě, který byl od samého počátku vyvíjen s ohledem na udržitelnost. Specifická konstrukce a plug-in hybridní systém BMW i především umožnily vytvořit nové výrobní postupy. Kombinace prostoru pro cestující vyrobeného z plastů vyztužených uhlíkovými vlákny (CFRP) a hliníkového podvozku byla stejně revoluční jako inteligentně řízená spolupráce spalovacího motoru a elektromotoru. Způsob uspořádání sedadel 2+2, aerodynamicky optimalizovaný design, promyšlená lehká konstrukce a inovativní koncepce pohonu byly zaměřeny na řešení neslučitelnosti mezi dynamikou a hospodárností, která platí při navrhování konvenčních vozů. Díky tomuto pokrokovému přístupu BMW i8 nabízí výkon špičkového sportovního vozu v kombinaci s nízkou kombinovanou spotřebou paliva.

Řízení jeho plug-in hybridního systému bylo navrženo jak pro dynamický nástup výkonu, tak pro co nejefektivnější spolupráci obou motorů. Výkon spalovacího motoru s technologií BMW TwinPower Turbo směřuje na zadní kola, zatímco elektromotor pohání kola přední. Výsledkem je hybridně-specifický pohon všech kol s výrazně pozitivním vlivem na trakci, agilitu a jízdní stabilitu. Díky okamžitému nástupu výkonu elektromotoru o maximálním točivém momentu 250 Nm, který je k dispozici již z nulových otáček, se sportovní charakter BMW i8 stal i součástí jízdy výhradně na elektřinu bez lokálních emisí. V čistě elektrickém jízdním režimu lze dosáhnout rychlosti až 120 km/h. Kombinovaný točivý moment obou motorů dodává opojný výkon ve stylu vysoce výkonného sportovního vozu.

Dynamiku a efektivitu jízdy zvyšuje také pro BMW i typická architektura LifeDrive. Pojetí konstrukce BMW i8 bylo od počátku zcela a výhradně zaměřeno na plug-in hybridní pohon. Struktura karoserie a hnací ústrojí tak byly vyvinuty jako jeden celek, který BMW i8 pomohl dosáhnout jedinečného charakteru průkopnického sportovního vozu. Z plastů vyztužených uhlíkovými vlákny (CFRP) vyrobený prostor pro cestující (modul Life) a hliníkový modul Drive, který kromě motoru, řídicí elektroniky a zavěšení kol zahrnuje také konstrukční a bezpečnostní prvky, neumožnil pouze udržet pohotovostní hmotnost pod 1500 kilogramy, ale přispěl také k rozložení hmotnosti mezi nápravy v poměru 50:50. A protože vysokonapěťová baterie je ve voze uložena uprostřed a velmi nízko, posunulo se těžiště výrazně blíže k silnici, než je tomu u konvenčních vozů.

bmw i8 | foto: BMW Group

Lídr v oblasti inovací i mimo technologii pohonu BMW eDrive

Průkopnictví BMW i8 hned od začátku zahrnovalo více než jen zabudování technologie BMW eDrive do kultovního sportovního vozu. Rozsáhlé použití plastů CFRP v karoserii a jasně viditelná opatření vedoucí ke snížení odporu vzduchu stanovila nové standardy v oblasti inteligentní lehké konstrukce a aerodynamiky. Tento plug-in hybridní sportovní automobil společně s BMW i3 vydláždil cestu pro inovativní výrobní technologie, díky nimž se společnost BMW Group stala průkopníkem v používání CFRP plastů v sériové výrobě. Zkušenosti značky BMW i s tímto obzvláště lehkým a technologicky vyspělým materiálem zajistily společnosti BMW Group odborné poznatky v oblasti lehkých konstrukcí, které jsou v automobilovém průmyslu jedinečné, a od té doby se používají při vývoji CFRP komponentů pro další modely BMW.

Progresivní charakter BMW i8 byl na první pohled patrný také ve výrazném, avšak aerodynamicky optimalizovaném designu exteriéru. Proporce dynamického sportovního automobilu a křídlové dveře, které se otevírají nahoru a dopředu, stále přitahují pozornost. Cílené usměrňování proudění vzduchu umožňuje zejména nízká přední část, téměř kompletně uzavřená maska chladiče ve tvaru ledvinek, vzduchové clony v předním nárazníku, pečlivě zakrytý podvozek, tvarované nástavce bočních prahů či vzduchové průduchy mezi zadními světly a střechou. Výsledkem je nejen nízký koeficient odporu vzduchu 0,26, ale také mimořádně příznivá aerodynamická rovnováha. Bez dodatečných spoilerů se podařilo dosáhnout výjimečné kombinace nízkého odporu a přítlaku potřebného pro stabilitu ve vysokých rychlostech.

Při svém uvedení na trh bylo BMW i8 prvním sériově vyráběným vozem vybaveným inovativními laserovými světlomety. Po světové premiéře v BMW i8 byly BMW laserové světlomety představeny také v dalších modelech – nejprve v luxusním sedanu řady 7 a poté v mnoha dalších modelových řadách. BMW laserové světlomety zajišťují obzvláště intenzivní osvětlení vozovky a výrazně prodlužují dosvit dálkových světel. Současně se podstatně snižuje spotřeba energie, a to i ve srovnání s již obzvláště hospodárnými LED předními světlomety.

V oblasti technologie pohonu byl předchůdce všech plug-in hybridních modelů v BMW Group také průkopníkem v oblasti spalovacích motorů. V BMW i8 byl poprvé použit nový tříválcový zážehový motor s technologií BMW TwinPower Turbo. Motor o objemu 1,5 litru se vyznačuje obzvláště kompaktním řešením a mimořádně vysokým měrným výkonem. S výkonem 113 kW/154 k na litr se jednalo o rekord u sériově vyráběných modelů BMW.

BMW i8 Roadster: Nové impulzy pro dosažení udržitelné radosti z jízdy

Světová premiéra vozu BMW i8 Roadster na podzim 2017 znamenala nový impulz v oblasti udržitelné radosti z jízdy. Otevřený dvoumístný automobil umožnil zažít fascinaci z tohoto vizionářského sportovního vozu také s větrem ve vlasech – skutečně ryzí zážitek v čistě elektrickém jízdním režimu.

Se světovou premiérou BMW i8 Roadster se zvýšil také výkon plug-in hybridního pohonu BMW i8 Coupé. Od té doby měla vysokonapěťová baterie obou modelů kapacitu zvýšenou z 20 na 34 Ah (11,6 kWh). Optimalizovaná technologie bateriových článků současně umožnila zvýšit výkon elektromotoru o 9 kW/12 k na 105 kW/143 k. V kombinaci se spalovacím motorem se celkový výkon zvětšil na 275 kW/374 k. BMW i8 Coupé nyní zrychluje z nuly na 100 km/h za 4,4 sekundy, BMW i8 Roadster zvládá sprint jen o dvě desetiny pomaleji. Oba modely dosahují maximální rychlosti 250 km/h. Dojezd čistě na elektřinu činí v případě BMW i8 Coupé 55 kilometrů, BMW i8 Roadster ujede 53 kilometrů.

Nejprodávanější plug-in hybridní sportovní vůz a zároveň milník v historii BMW Group

Ve výrobním závodě v Lipsku v současné době vzniká 200 automobilů BMW i8 z limitované edice Ultimate Sophisto Edition. Jeden z výročních modelů byl vyroben již v prosinci 2019 jako kus s pořadovým číslem 20 000. Díky takto vysokému číslu se plug-in hybridnímu BMW i8 podařilo překonat mnoho z legendárních sportovních automobilů BMW. Mezi milníky v historii sportovních automobilů se jeho prodejní čísla řadí výrazně před klasiky, jako je BMW M1, jehož v silničním provedení vzniklo pouze 399 kusů, a také před BMW Z8, kterého se vyrobilo 5703 kusů.

Kromě toho si BMW i8 již řadu let drží v segmentu sportovních vozů s elektrifikovaným pohonem celosvětový tržní podíl více než 50 %. BMW i8 si bude moci tuto vedoucí pozici držet až do poloviny dubna 2020. Poté tento bestseler s plug-in hybridním pohonem konečně získá status, který mu čtenáři magazínu Auto Bild Klassik udělili jen několik měsíců po uvedení na trh. Ti BMW i8 již v roce 2014 prohlásili za „klasika budoucnosti“.

Významné české stopy v historii BMW i8

BMW i8 se těšilo během svého výrobního cyklu značné pozornosti také v České republice. Do konce února 2020 bylo na českém trhu od uvedení do prodeje registrováno celkem 87 nových modelů BMW i8 Coupé a BMW i8 Cabrio. Česká republika ale zanechala v historii tohoto modelu dvě významné stopy. První je z roku 2018, kdy byla společně s modelem BMW i3 představena speciální edice BMW i8 STARLIGHT Edition v unikátním barevném provedení, přecházejícím ze zlaté (barva obsahovala zrnka opravdového zlata) až po černou. BMW i8 STARLIGHT Edition bylo po dobu několika týdnů vystaveno i v mnichovské budově BMW Welt.

Exkluzivní česká edice „zlatých“ vozů BMW i8 a BMW i3 STARLIGHT bude vydražena na dobročinné účely nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. | foto: BMW Česká republika

BMW i8 Roadster 4 elements by Milan Kunc | foto: BMW

Druhou atraktivní edicí bylo BMW i8 Roadster 4 Elements by Milan Kunc z roku 2019. Karoserii tohoto vozu pomaloval svým specifickým stylem světově uznávaný česko-německý umělec Milan Kunc, který na ní otevřel témata související s ochranou životního prostředí a trvalou udržitelností. Každá část vozu tvoří samostatný příběh každého z živlů – ohně, vody, vzduchu a země. Na konci celého projektu byl prodej tohoto vozu, jehož výtěžek 2 100 000 Kč putoval na konto organizace The Ocean Clanup, jež se zabývá čištěním oceánů.