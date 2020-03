Sever Itálie je v karanténě. Jak se to dotkne Ferrari?

Co na to řekne Greta? Pohled za oponu s reálnými emisemi CO2

Nové osobní vozy prodané v Evropě v loňském roce vykázaly průměrné emise CO2 121,8 g/km. Je to o 1,3 gramu více než v předchozím roce a znamená to nárůst třetí rok v řadě. Automobilky se tak vzdálily emisnímu cíli 95 g/km, za jehož nesplnění jim již v letošním roce hrozí sankce. Vyplývá to ze statistiky společnosti JATO Dynamics.