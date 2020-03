Drsná situace na trhu aut. Drakonické zdražení, rozšíření nechtěných, redukce oblíbených

I v posledním čtvrtletí roku 2019 pokračoval růst cen vozidel napříč variantami a výbavovými stupni. Ceny automobilů v základní výbavě vzrostly v průměru o 3,8 % oproti třetímu čtvrtletí 2019. Podobný scénář se odrážel u vozidel nejvyšších výbavových stupňů, jejich cena vzrostla mezikvartálně v průměru o 1,3 %. Při srovnání s předchozím čtvrtletím zdražilo 58,2 % automobilů napříč výbavami. Trh zaznamenal růst nabídky benzínových i naftových agregátů o 7,3 %, resp. 1,2 % oproti předchozímu období. Cenový index EY systematicky sleduje trendy na trhu s osobními automobily, monitoruje strategie výrobců a dopad na spotřebitele.

Automobilky do roku 2020 vstoupily výměnou ceníků většiny modelů. Pouze 16,4 % ze sledovaných vozidel nebylo předmětem žádné cenové změny oproti říjnu 2019. Trendem je zároveň rozšiřování nabídky a v neposlední řadě i zdražování. „Rok 2020 je pro automobilky v celé Evropě přelomovým z důvodu zpřísnění limitů flotilových emisí. Můžeme předpokládat, že se změny ve strategiích dotknou všech evropských trhů, což se na základě našich zjištění potvrzuje i v České republice. Předpokladem je zdražování dosavadní nabídky konvenčních motorizací a podle všeho necelých 60 % sledovaných vozidel na českém trhu zdražilo oproti říjnu 2019,“ uvádí Petr Knap, vedoucí partner společnosti EY pro automobilový sektor v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy a střední Asie.

Vozidla v základní výbavě zdražila v průměru o 3,8 %

Avizované zdražování se promítlo i u vozidel v základní výbavě čili nejlevnějších nabídek sledovaných modelů na trhu. V porovnání se začátkem roku 2018 došlo k navýšení cen o 8,3 % (průměrných 22 tisíc Kč). Při zohlednění inflace tato hodnota poklesne na 3,4 %. Zajímavým údajem ovšem je, že došlo ke zdražení i v porovnání s předchozím obdobím (říjen 2019) a to o 3,3 %. Při pohledu do ceníků se nejvíce změn odehrálo v segmentu C (8,5 % oproti minulému období). Zdražila nejdostupnější Škoda Octavia, Seat Leon ale i Toyota Corolla a Fiat Tipo. Zdražení oproti předchozímu období se však po odečtení inflace dotklo i Mini aut (2,7 %), segmentu malých vozidel (1,0 %), MPV (1,4 %) i SUV (0,9 %). Segment D čili vozidla střední třídy oproti říjnu 2019 navýšil své ceny průměrně o 0,4 %, zatímco u vozidel vyšší střední třídy můžeme sledovat zlevnění o 1,2 %.

Rekordmanem ve zdražování je Ford Kuga, který přišel na trh v nové generaci, která je přibližně o 260 tisíc Kč dražší, než bylo možné pořídit výprodejové provedení předchozí generace. Z opačného konce srovnání základních výbav je naopak ŠKODA Kodiaq, které byla znovu zařazena do nabídky základní benzínová motorizace.

Ford Kuga Vignale | foto: Ford

Ceny nejvyšších výbavových stupňů také vzrostly

Ani u nejvyšších dostupných specifikací bez příplatků se český trh nevyhnul zdražování. Bez započtení inflace se ceny od počátku roku 2018 navýšily o 4,1 % (průměrných 20 tisíc Kč). Pokud odečteme inflaci, je zřejmé, že nejlépe vybavené verze jsou o 0,6 % levnější než před dvěma lety. V porovnání s říjnem loňského roku však můžeme v průměru hovořit o zdražení o 0,8 % po odečtení inflace, o 1,3 % v nominální hodnotě.

Nejvyšší navýšení cen vrcholných specifikací po odečtení inflace lze pozorovat v segmentu A minivozidel (17,8 %) a u kategorie největších SUV (11,4 %). U nejmenších vozidel je to způsobeno zejména elektrifikací hned několika zástupců, luxusní SUV však zdražila prakticky všechna o velmi podobné hodnoty. Zajímavým faktorem je, že segment nižší třídy C zlevnil o 3,7 % u nejvyšších specifikací oproti poslednímu čtvrtletí loňského roku.

Rekordmanem v rámci zdražování je opět Ford Kuga, dále trio německých luxusních SUV Mercedes GLE, Audi Q7 a BMW X5, VW Tiguan ale i nové generace francouzských minivozů – Peugeot 208 a Renault Clio. U všech těchto vozidel hovoříme o rozdílu přes 100 tisíc Kč. Tato zdražení jsou ve většině případů způsobena příchodem nových generací, popřípadě faceliftů či nabídnutím dosud nedostupné vrcholné motorizace. Na opačném konci nalezneme vozidla s nejcitelnějším poklesem ceny nejdražší dostupné specifikace, která jsou převážně ze segmentu C – Škoda Octavia, VW Golf, Peugeot 308 a Renault Megane.

Nabídka vozidel se stále rozšiřuje

Od počátku roku 2018 můžeme jednoznačně pozorovat trend zužování nabídky motorizací, ale i dostupných specifikací jednotlivých vozidel. Za poslední dva roky byla nabídka dostupných variant snížena o 12,3 %, počet výbavových stupňů však zůstal přibližně zachován. Nabídka benzínových agregátů se zúžila o 5,6 %, u naftových agregátů hovoříme o poklesu 23 % nabízených jednotek oproti začátku roku 2018. O poklesu můžeme hovořit i v případě automatických převodovek (–11,7 %) a nabídky 4x4 (–14,7 %).

Z pohledu omezování nabídky dostupných variant byl nejvíce ovlivněn segment střední třídy D s poklesem 44 % dostupných variant. Premiantem v omezování ceníkové nabídky je Opel Insignia. Nejvíce naftových motorizací zmizelo překvapivě z útrob vozidel kategorie MPV (66 %), následované minivozy (33 %) a nižší střední třídou (25 %). I kategorie SUV se musela rozloučit s 20 % naftových agregátů, zatímco nabídka ve vyšší střední třídě i ve vyšších kategoriích SUV (SUV-D, SUV-E) je relativně neměnná.

Naopak nárůst za poslední dva roky lze naopak po politickém tlaku pozorovat v nabídce bateriových vozidel (na souboru sledovaných vozidel +80 %), plug-in hybridů (necelých 50 %) ale i CNG (přes 20 %).

Srovnání s minulým čtvrtletím však přináší příslib pozitivního vývoje, neboť nabídka se rozšířila o necelých 6 % dostupných variant. Přírůstek zaznamenaly i stavy konvenčních agregátů (zážehové +7,3 %, vznětové +1,2 %), elektrifikovaných modelů je ve srovnání s říjnem nabízeno o 30 % více. Zajímavý nárůst lze pozorovat u CNG, kde se zejména rozšíření palety modelů koncernu VW poháněných CNG postaralo o 50% narůst dostupných modelů.

„Je zajímavé sledovat, jak výrobci postupně opět rozšiřují nabídku. Nikoho asi nepřekvapí růst počtu dostupných elektrifikovaných modelů, nárůst počtu dostupných CNG by ale mohl. Uvidíme, zda se to projeví i na prodejích těchto vozidel v roce 2020 v České republice. Přírůstek nabídky naftových agregátů jen dosvědčuje fakt, že se tyto typy motoru, vzhledem k nízké spotřebě, a tudíž i emisím, poměrně hodí do portfolia zaměřeného na plnění limitů emisí CO2,“ říká Petr Knap.