Elektromobily a Češi? Průzkum ukázal, kde je zakopaný pes

Podle průzkumu veřejného mínění, který si nechala vyhotovit technologická společnost Cleverlance od agentury Stem/Mark, by hlavním důvodem Čechů pro pořízení elektromobilu byl jeho ekologický provoz. Za jeho největší výhodu to považují více než dvě třetiny dotázaných. Naopak největším problémem by byla jeho vysoká cena, kterou jako velkou nevýhodu uvedlo přes 60 % respondentů. Průzkum odhalil i vcelku zásadní rozdíly v aspektech, kterých si na elektromobilech všímají ženy a muži.